На Кубке Первого канала среди юниоров будут оранжевая и фиолетовая команды. Ведущие в командах – Щербакова и Туктамышева

Теги сборная России Первый канал Елизавета Туктамышева Анна Щербакова Кубок Первого канала по фигурному катанию Фигурное катание

Щербакова и Туктамышева будут работать с командами на юниорском Кубке Первого канала.

Первый канал объявил, что на турнире будут оранжевая и фиолетовая команды. 

Капитаном фиолетовой будет Артем Фролов, а работать с ней в качестве ведущей – олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Капитан оранжевой команды – Арсений Федотов, ведущая – чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. 

Соревнования пройдут 9 декабря. Полные составы команд – здесь. 

В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева?

41 комментарий
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Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Правильно всё сделали. Незачем детям конфликт.
+16
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Ответ Marya Y
На взрослом КПК тоже поменяют цвета команд?
Нет, победит Красная Машина Загитовой )
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Ответ Jessi
Комментарий скрыт
Потому что АП не представлен 😂 не смотрите
+16
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+12
Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
А зачем искусственно подогревать конфликт? Как будто у нас мало противостояний
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Ответ Lapo Elkann
Откуда эти цвета взялись ?
Для разнообразия. не всё же синий-красный
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0
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Ответ juliamart
Как раз таки, всё понятно. Привлекают внимание народа к юниорам, приглашая в ведущие чемпионок на все вкусы. Ну, кроме Алины) Но её и так было много за последнее время. Я не собиралась смотреть юниоров, теперь посмотрю.
Не переживайте, Алина уже там ) Снимает.
Придется вам потерпеть 😂
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На взрослом КПК тоже поменяют цвета команд?
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Ответ Юра Плисецкий
Комментарий скрыт
Оно для тех, кто хочет выступать и побеждать и болеть за них. Вы в эту категорию не входите...
+7
-2
+5
С нетерпением жду завтра.
+8
-3
+5
Ответ MyCA
Кира самая малёха
Кнопочка милая.
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Ответ Юра Плисецкий
Комментарий скрыт
Главное, чтобы дети остались довольны
+4
-1
+3
Ответ alexnew
А почему именно оранжевая и фиолетовая?
Потому что красный и синий - цвета взрослых хоккеистов у Ромы, а оранжевый и фиолетовый - в таких цветах юниоры-хоккеисты тренируются в подмосковье у него на новой арене! Фигурку подмяли под себя олигархи вслед за хоккеем!
+3
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Кира самая малёха
+3
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Ответ Lapo Elkann
Ну разумеется, но фиолетовый как то мрачно смотрится. Оранжевые веселые , смеются, а у фиолетовых один только .
Мне нравится фиолет, ничего мрачного, не темный если
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Ответ Lapo Elkann
Откуда эти цвета взялись ?
Давайте, ещё к цветам придерёмся. Больше и подумать не о чем?)))
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Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Да, это забавно. Жаль, что одна при этом не на льду. :)
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А почему именно оранжевая и фиолетовая?
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Это в Калуге Авербух каток присвоил ? Тогда понятен смысл этого действа.
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Ответ Marya Y
На взрослом КПК тоже поменяют цвета команд?
Вряд ли, они там такие будут каждый раз, когда будет проводится этот турнир.
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Ани Щербаковы с одной команде) Классно)
Рада, что Аня и Лиза ведущие в командах. Обе прекрасно говорят и отлично выглядят.
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Ответ alexnew
Да, это забавно. Жаль, что одна при этом не на льду. :)
Выступит с показательным же
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Ответ Marya Y
На взрослом КПК тоже поменяют цвета команд?
Зачем?
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Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
А обязательно нужен конфликт, тем более у детей? Вон на втором КПК были Щербакова и Кондратюк, у которых тоже никакого противостояния нет, и турнир от этого ничуть не пострадал. Меньше всего хотелось бы повторения токсичной пресс-конференции ЗагиМеда на пилотном КПК.
+6
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Ответ ретроградный меркурий
Комментарий скрыт
Команда фиолетовых не продумала стратегию. По правилам турнира в случае равного результата побеждает та команда, чей капитан набрал больше баллов. Ребятам нужно было выбрать Лазарева, в крайнем случае Базылюк
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Ответ ретроградный меркурий
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Давайте просто наслаждаться ребятами. Они наши и все красавчики)
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Ответ Vasily Ivanov
Это в Калуге Авербух каток присвоил ? Тогда понятен смысл этого действа.
В Наро фоминске
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Странно, что капитан второй команды не Лев
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