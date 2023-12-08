На Кубке Первого канала среди юниоров будут оранжевая и фиолетовая команды. Ведущие в командах – Щербакова и Туктамышева
Щербакова и Туктамышева будут работать с командами на юниорском Кубке Первого канала.
Первый канал объявил, что на турнире будут оранжевая и фиолетовая команды.
Капитаном фиолетовой будет Артем Фролов, а работать с ней в качестве ведущей – олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
Капитан оранжевой команды – Арсений Федотов, ведущая – чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.
Соревнования пройдут 9 декабря. Полные составы команд – здесь.
В фигурке экстренно придумали турнир юниоров. Но на льду Загитова и Щербакова, а ведущая – Валиева?
Придется вам потерпеть 😂
Рада, что Аня и Лиза ведущие в командах. Обе прекрасно говорят и отлично выглядят.