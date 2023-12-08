На Кубке Первого канала среди юниоров будут оранжевая и фиолетовая команды. Ведущие в командах – Щербакова и Туктамышева

Щербакова и Туктамышева будут работать с командами на юниорском Кубке Первого канала.

Первый канал объявил, что на турнире будут оранжевая и фиолетовая команды.

Капитаном фиолетовой будет Артем Фролов, а работать с ней в качестве ведущей – олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Капитан оранжевой команды – Арсений Федотов, ведущая – чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

Соревнования пройдут 9 декабря. Полные составы команд – здесь.

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