Петр Гуменник исполнил каскад четверной лутц – тройной риттбергер в короткой программе на турнире в Минске

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Петр Гуменник выступил с короткой программой на Кубке дружбы в Минске.

В прокате он исполнил каскад четверной лутц – тройной риттбергер, четверной риттбергер и тройной аксель. 

За технику он набрал 53,09 балла, общая оценка – 95,96 балла. 

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27 комментариев
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На наших этапах с таким набором Петр, наверно, под 110 бы набрал. Вообще неплохо было бы всем нашим сильным парням время от времени ездить на такие вот кубки дружбы, чтобы иметь представление о том, какие баллы они получали бы на международке. Ну а Пете - браво, думаю, именно он сейчас - главный фаворит предстоящего ЧР, желаю и там показать этот контент.
+18
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+18
Петя серьезно настроен. Удачи на ЧР. Любим
+14
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+14
Браво за смелость Пете. Очень-очень сложный каскад, но не испугался, пошёл на риск. Мне кажется или это первое исполнение каскада на соревнованиях?
+11
-1
+10
Ответ Anta
Меньше сотни при таком контенте? В Минске судят как на ГС)
Гораздо строже чем на ФГП где Шоме даже q на флипе не поставили и 106 баллов дали.
+9
0
+9
АФИГЕТЬ
+8
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+7
Ответ Gemma157
И что докрутил оба прыжка? А то у Гуменника есть склонность к недокрутам
Каскад был чистейший, к риттбергеру могли придраться. Но за технику при таком контенте баллы слишком занижены
+8
-1
+7
Петя! Молоток!
+6
0
+6
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Умница! Постоянно развивается парень!
+6
0
+6
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
И что докрутил оба прыжка? А то у Гуменника есть склонность к недокрутам
+5
0
+5
Немного обокрали? Наши друзья.
+3
0
+3
Петя - красавчик! Самый сложный каскад из того что прыгали на официальных соревнованиях!
+3
0
+3
Мне кажется, что, хоть это и круто, но чревато неприятностями. Особенно учитывая ситуацию с докрутами. Но с другой стороны на данном турнире можно было рисковать, конечно.
И всё же идёт развитие. Может, и в плюс пойдёт.
+3
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+3
Молодец, так держать!
+3
0
+3
Эмммммм
А можно на ЧР в КП с Сальховом катать? Чтоб в игре остаться и в сильнейшей разминке надежно
+2
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+2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ EmperorNazer
На наших этапах с таким набором Петр, наверно, под 110 бы набрал. Вообще неплохо было бы всем нашим сильным парням время от времени ездить на такие вот кубки дружбы, чтобы иметь представление о том, какие баллы они получали бы на международке. Ну а Пете - браво, думаю, именно он сейчас - главный фаворит предстоящего ЧР, желаю и там показать этот контент.
Там явно где то недокрут был, на 4 Ритте я думаю, выезд был плохонький. Дальше лучше будет!
+2
0
+2
Меньше сотни при таком контенте? В Минске судят как на ГС)
+3
-2
+1
Ответ ribikorto
Гораздо строже чем на ФГП где Шоме даже q на флипе не поставили и 106 баллов дали.
Интересно, чем обосновывают
+1
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+1
Ответ Иван Меняйло
Каскад был чистейший, к риттбергеру могли придраться. Но за технику при таком контенте баллы слишком занижены
А судьи и на каскаде поставили q. Строго отсудили всех россиян чтобы беларусы не так сильно отстали. Постарнаков за чистый прокат с четверным даже 80 не набрал. И на нем всего +1.90 хотя тулуп чистейший.
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Ответ Иван Меняйло
вы думаете там сидят судьи с международных соревнований? ага
Да неважно, какие судьи там сидят, важно, как они судят. Я думаю, на каком-нибудь ИСУшном этапе Петя сравнимые баллы за этот прокат бы получил.
+1
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Россиян отсудили строго чтобы сильно не отрывались от хозяев. И Петю и остальных. У Постарнакова и Попова должно быть за 80, у Пети около 100. Но на ЧР лучше не рисковать. Если лутц не получится весь этот контент пойдет по бороде.
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А чего Пете так мало?? За такую технику?? Он вроде не юниор, чтоб его так придерживать
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По кушке на лутце и квад-ритте поставили. И компы 42,87.
Все непрыжковые на четвертый уровень.
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Ответ ретроградный меркурий
Сальхов и лутц на тоненького, но докручены. Там больше вопросов к выездам, не очень красивые, на всех прыжках расколбас на приземлении
Сальхова не было ж
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Ответ EmperorNazer
На наших этапах с таким набором Петр, наверно, под 110 бы набрал. Вообще неплохо было бы всем нашим сильным парням время от времени ездить на такие вот кубки дружбы, чтобы иметь представление о том, какие баллы они получали бы на международке. Ну а Пете - браво, думаю, именно он сейчас - главный фаворит предстоящего ЧР, желаю и там показать этот контент.
вы думаете там сидят судьи с международных соревнований? ага
+2
-2
0
Ответ EmperorNazer
На наших этапах с таким набором Петр, наверно, под 110 бы набрал. Вообще неплохо было бы всем нашим сильным парням время от времени ездить на такие вот кубки дружбы, чтобы иметь представление о том, какие баллы они получали бы на международке. Ну а Пете - браво, думаю, именно он сейчас - главный фаворит предстоящего ЧР, желаю и там показать этот контент.
На этом кубке дружбы россиян даже прижимают. Представляющему Беларусь Лебедеву дали компоненты выше Попова и Постарнакова которые по технике на 10 баллов больше набрали. Сам Лебедев никогда катальщиком или артистичным не был.
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Ответ EmperorNazer
Да неважно, какие судьи там сидят, важно, как они судят. Я думаю, на каком-нибудь ИСУшном этапе Петя сравнимые баллы за этот прокат бы получил.
Если бы его вела федерация как лидера российской сборной - может и выше. А спустя 2-3 таких проката ушел бы за 100. Это все тоже на судейство влияет.
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