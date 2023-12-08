Петр Гуменник исполнил каскад четверной лутц – тройной риттбергер в короткой программе на турнире в Минске
Петр Гуменник выступил с короткой программой на Кубке дружбы в Минске.
В прокате он исполнил каскад четверной лутц – тройной риттбергер, четверной риттбергер и тройной аксель.
За технику он набрал 53,09 балла, общая оценка – 95,96 балла.
И всё же идёт развитие. Может, и в плюс пойдёт.
А можно на ЧР в КП с Сальховом катать? Чтоб в игре остаться и в сильнейшей разминке надежно
Все непрыжковые на четвертый уровень.