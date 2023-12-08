Петр Гуменник исполнил каскад четверной лутц – тройной риттбергер в короткой программе на турнире в Минске

Петр Гуменник выступил с короткой программой на Кубке дружбы в Минске.

В прокате он исполнил каскад четверной лутц – тройной риттбергер, четверной риттбергер и тройной аксель.

За технику он набрал 53,09 балла, общая оценка – 95,96 балла.

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