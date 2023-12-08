Петр Гуменник выступит на Кубке дружбы в Минске для соревновательной практики.

Об этом рассказала мама фигуриста Елена Гуменник.

«На соревнованиях в Самаре (этап Гран‑при России) Вероника Анатольевна (Дайнеко) разговаривала с Олегом Васильевым, он предложил поучаствовать в турнире в Минске.

Основная цель — соревновательная практика: еще раз прокатать программы перед судьями и поработать оставшиеся дни перед чемпионатом России над моментами, которые окажутся более уязвимыми.

Поедут также юные ученики нашего тренера», — сказала Елена Гуменник.

Соревнования во взрослых категориях пройдут 8-9 декабря.