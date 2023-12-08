Мама Гуменника о выступлении сына в Минске: «Основная цель — соревновательная практика: еще раз прокатать программы перед судьями»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник Матч ТВ Фигурное катание

Петр Гуменник выступит на Кубке дружбы в Минске для соревновательной практики.

Об этом рассказала мама фигуриста Елена Гуменник. 

«На соревнованиях в Самаре (этап Гран‑при России) Вероника Анатольевна (Дайнеко) разговаривала с Олегом Васильевым, он предложил поучаствовать в турнире в Минске.

Основная цель — соревновательная практика: еще раз прокатать программы перед судьями и поработать оставшиеся дни перед чемпионатом России над моментами, которые окажутся более уязвимыми.

Поедут также юные ученики нашего тренера», — сказала Елена Гуменник. 

Соревнования во взрослых категориях пройдут 8-9 декабря.

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7 комментариев
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Ждем-с. В 15-45 вроде.
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Ждём! Кое-кто уже купил билет!
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И правильно, тренировочные прокаты отличаются от соревновательных. А до ЧР ещё есть время.
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Петру удачи
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Белорусы, наверное, рады) одно дело, когда белорусские фигуристы к нам приезжают, ещё и вне зачёта, и совсем другое – когда есть возможность дома вживую посмотреть на фигуристов уровня Пети, а фигуристам – посоревноваться полноценно
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Наш принц очарует всю Белоруссию. Удачи ему и огромного успеха!
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Вот у кого все в порядке с мотивацией :)
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