Golden Spin. Рид и Амбрулевичюс, Зингас и Колесник, Сусис и Фирус, Флорес и Десятов выступят с ритм-танцами

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8 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Golden Spin of Zagreb

Сисак, Хорватия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 16.00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

2. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

3. Азуса Танака – Шинго Нишияма (Япония)

4. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)

5. Индия Нетте – Эрон Вествуд (Австралия)

Вторая разминка

6. Солен Мазинг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)

7. Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия) 

8. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)

9. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)

10. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)

Третья разминка

11. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

12. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)

13. Эмма Кивиоя – Эрик Пеллнор (Швеция)

14. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Германия)

15. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США)

Четвертая разминка

16. Арианна Сасси – Лука Морини (Швейцария)

17. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)

18. Александра Борисова – Арон Фриман (Польша)

19. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

20. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)

Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс

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