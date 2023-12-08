Golden Spin. Рид и Амбрулевичюс, Зингас и Колесник, Сусис и Фирус, Флорес и Десятов выступят с ритм-танцами
8 декабря на турнире Golden Spin of Zagreb танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
ISU Challenger
Golden Spin of Zagreb
Сисак, Хорватия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 16.00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
2. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
3. Азуса Танака – Шинго Нишияма (Япония)
4. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Ирландия)
5. Индия Нетте – Эрон Вествуд (Австралия)
Вторая разминка
6. Солен Мазинг – Марко Евгений Гайдаенко (Эстония)
7. Наталья Паллу-Невес – Джейин Панесар (Бразилия)
8. Адриенн Кархарт – Александр Колосовский (Азербайджан)
9. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)
10. Хариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
Третья разминка
11. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
12. Саманта Риттер – Даниэль Брыкалов (Азербайджан)
13. Эмма Кивиоя – Эрик Пеллнор (Швеция)
14. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Германия)
15. Изабелла Флорес – Иван Десятов (США)
Четвертая разминка
16. Арианна Сасси – Лука Морини (Швейцария)
17. Эмилия Зингас – Вадим Колесник (США)
18. Александра Борисова – Арон Фриман (Польша)
19. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
20. Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия)
Расписание турнира Golden Spin of Zagreb: там выступят Гленн, Петрыкина, Шайдоров, Цзинь Боян, Рид и Амбрулевичюс