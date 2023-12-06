Ксения Синицына: «Вера Арутюнян, когда ставила программу, сказала, что не надо гоняться за местами – ты должна показывать людям фигурное катание»
Ксения Синицына высказалась о балансе техники и артистизма в фигурном катании.
– Вы жертвуете результатом ради красоты и чистого проката, так?
– Да, так и есть.
– Но это не спорт, а ты же в спорте.
– Вера Анатольевна Арутюнян, когда ставила программу, сказала, что не надо гоняться за местами, ты должна выходить и показывать людям фигурное катание. Красоту, элегантность катания, женственность, потому что этого сейчас стало очень мало.
Например, на тот же балет ты приходишь – ты же не видишь, как балерины мучаются, что-то там исполняют, применяют силу какую-то.
Ты должна показывать мастерство катания, перетекающее из одного движения в другое, лаконичность. Должна быть конкретная программа, концепция, чтобы зритель понял, проникся, ощутил себя на спектакле и получил удовольствие от этого.
– А что тебе сказала Светлана Панова?
– Она с ней согласна, поддерживает. Но про элементы тоже не надо забывать, это основная составляющая нашего вида спорта. Все равно задача такая, чтобы совместить и техническую, и артистическую часть, – сказала фигуристка в подкасте «Ход коньком».
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Можно не быть самым техничным фигуристом, но можно быть любимцем публики, которого ждут, предвкушают, потому что на фигурное катание приходят получить эмоции.
Всё зависит от самого спортсмена, если спортсмен не загоняется местами, не нервирует сам себя, то никто от него и не требует невозможного, быть всегда первым, самым лучшим, люди хотят насладиться прокатом, вдохновиться, порадоваться.
За это я и люблю Ксению Синицыну. Её прокаты это радость, а не мучения и страдания воспаленного самолюбия.