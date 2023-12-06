Ксения Синицына: «Вера Арутюнян, когда ставила программу, сказала, что не надо гоняться за местами – ты должна показывать людям фигурное катание»

Ксения Синицына высказалась о балансе техники и артистизма в фигурном катании.

– Вы жертвуете результатом ради красоты и чистого проката, так?

– Да, так и есть.

– Но это не спорт, а ты же в спорте.

– Вера Анатольевна Арутюнян, когда ставила программу, сказала, что не надо гоняться за местами, ты должна выходить и показывать людям фигурное катание. Красоту, элегантность катания, женственность, потому что этого сейчас стало очень мало.

Например, на тот же балет ты приходишь – ты же не видишь, как балерины мучаются, что-то там исполняют, применяют силу какую-то.

Ты должна показывать мастерство катания, перетекающее из одного движения в другое, лаконичность. Должна быть конкретная программа, концепция, чтобы зритель понял, проникся, ощутил себя на спектакле и получил удовольствие от этого.

– А что тебе сказала Светлана Панова?

– Она с ней согласна, поддерживает. Но про элементы тоже не надо забывать, это основная составляющая нашего вида спорта. Все равно задача такая, чтобы совместить и техническую, и артистическую часть, – сказала фигуристка в подкасте «Ход коньком».

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное