Ксения Синицына: «Вера Арутюнян, когда ставила программу, сказала, что не надо гоняться за местами – ты должна показывать людям фигурное катание»

Теги сборная России женское катание Светлана Панова Ксения Синицына Фигурное катание

Ксения Синицына высказалась о балансе техники и артистизма в фигурном катании.

– Вы жертвуете результатом ради красоты и чистого проката, так?

– Да, так и есть.

– Но это не спорт, а ты же в спорте.

– Вера Анатольевна Арутюнян, когда ставила программу, сказала, что не надо гоняться за местами, ты должна выходить и показывать людям фигурное катание. Красоту, элегантность катания, женственность, потому что этого сейчас стало очень мало.

Например, на тот же балет ты приходишь – ты же не видишь, как балерины мучаются, что-то там исполняют, применяют силу какую-то. 

Ты должна показывать мастерство катания, перетекающее из одного движения в другое, лаконичность. Должна быть конкретная программа, концепция, чтобы зритель понял, проникся, ощутил себя на спектакле и получил удовольствие от этого.

– А что тебе сказала Светлана Панова?

– Она с ней согласна, поддерживает. Но про элементы тоже не надо забывать, это основная составляющая нашего вида спорта. Все равно задача такая, чтобы совместить и техническую, и артистическую часть, – сказала фигуристка в подкасте «Ход коньком». 

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4 комментария
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И эта работа видна. Видно, что Ксении не всё равно на презентацию, в каждый прокат вкладывается эмоционально, и зрители это чувствуют.
Можно не быть самым техничным фигуристом, но можно быть любимцем публики, которого ждут, предвкушают, потому что на фигурное катание приходят получить эмоции.

Всё зависит от самого спортсмена, если спортсмен не загоняется местами, не нервирует сам себя, то никто от него и не требует невозможного, быть всегда первым, самым лучшим, люди хотят насладиться прокатом, вдохновиться, порадоваться.
За это я и люблю Ксению Синицыну. Её прокаты это радость, а не мучения и страдания воспаленного самолюбия.
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Люди, то бишь любители фигурного катания всегда по достоинству оценят фигурное катание в исполнении Ксюши. Судьи бы только оценивали её фигурное катание достойной второй оценкой.
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У Ксении каждая программа как хореографическая миниатюра, не зря она балет упомянула. И сразу видно, что это ученица Светланы Пановой, с хорошим коньком и интересными постановками. Прыжковым нахрапом они места не берут.
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Ей Вера Арутюнян произволку ставила? Шикарная получилась программа. Лучшая у девушек в этом сезоне как мне кажется. Респект Вере за постановку и Ксюше за исполнение.
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