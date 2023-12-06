Ксения Синицына: «Четверные прыжки – это очень большая нагрузка на организм. Пять попыток в день достаточно в моем возрасте»

Теги сборная России женское катание Ксения Синицына Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына высказалась о четверных прыжках.

«Четверной нельзя делать большое количество повторений. Идет травма. Четверной – это очень большая нагрузка. Ты начинаешь его прыгать, и, если отпрыгал его дня четыре, у тебя может что-то начать болеть, что-то не так пойти.

Очень большая нагрузка на организм. В день делаешь пять попыток – этого достаточно в моем возрасте.

С годами прыгать становится тяжелее. Это каждодневный труд. А четверной – надо еще больше на полу прыгать. На прошлой неделе я каталась с грузами на ногах раскатку, 40 минут. Чтобы ноги были легче и прыгать было легче, они меньше забивались без грузов.

Какую-то такую методику вырабатываем, чтобы и здоровью не приносить вред, и развиваться в плане выносливости, чтобы подойти к этому четверному в хороших ногах с хорошим телом», – сказала Синицына в подкасте «Ход коньком».

Очарование фигурного Гран-при – Ксения Синицына: в ее катании прыжки не главное

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14 комментариев
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Ответ Kareglazaya
У Ксении он был
У нее все четверные тулупы были с огромными недокрутами. Вот точно. Хотя тут некоторые говорили, что тулупы хорошие, нет, она выезжала и он был непониженный, но и все. Причем это было не в прокате, в прокате на старте она просто его падала с недокрутом, причем все остальное потом тоже сыпалось...

Ну, то есть до рабочего прыжка там было еще очень далеко и это было 2 сезона назад... А Вы видели, как она тройные сейчас прыгает?
+9
-2
+7
Может быть, этого и достаточно, если прыжок уже есть и его надо только отряхнуть от пыли, а если его нет и никогда по сути и не было?
+11
-7
+4
Это Спорт Высоких Достижений и побеждает тот, кто сильней, прежде всего физически.
К сожалению Ксения, пока, не очень Крепкая фигуристка и этот сезон для неё, по сути, Первый Нормальный за несколько лет.
Но даже так, ещё не совсем окрепнув, рискуя получить травму, тренирует Четверной, как может, Молодец!👍
Надеюсь у Ксении получится и Четверной, да и просто стать Сильнее.✌️❤️
+4
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Ответ Kareglazaya
У Ксении он был
На тренировке был. На соревнованиях она его ни разу не приземлила вроде.
+3
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Ладно, Ксюша, ждём результат. В принципе любой результат, главное без травм.
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Я буду только рад если прыжок получится на старте и все остальное при этом не развалится.
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Были ли у нее когда-нибудь четверные прыжки? Звучит немного завидно девушкам со сложным техническим содержанием. У Синициной стрессовые переломы из-за прыжков в двойной аксель. Организм просто не силен для низкого уровня катания.
+2
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Ответ alexnew
Может быть, этого и достаточно, если прыжок уже есть и его надо только отряхнуть от пыли, а если его нет и никогда по сути и не было?
У Ксении он был
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Ответ alexnew
Я буду только рад если прыжок получится на старте и все остальное при этом не развалится.
я считаю ей не нужен квад, ей нужно усилить тройные прыжки они совсем низенькие.
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Я желаю, Ксения, чтобы твоё желание исполнилось. Пусть четверной тулуп покорится тебе на Чемпионате России (ну, или к какому турниру подготовишь элемент).
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Тяжело Ксюше даётся подготовка к освоению квада. Здоровья, терпения, сил и удачи.
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Не нужны тебе, Ксюша, эти квады. Ты и без них прекрасна. Так, как катаешься ты, никто не умеет!
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Ксюша и квад как-то не сочетаются.
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Зачем Ксения это пробует? Ей бы хорошо докручивать тройные и стабильно выполнять каскады 3+3 и всё будет хорошо - катальщица она лучшая в стране. И нужно совершенствоваться в том, в чём она сильна. А квады постпубертатные фигуристки не прыгают - при росте выше 155 см, весе более 45 кг и нормальной женской фигуре это не возможно.
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