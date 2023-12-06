Ксения Синицына: «Четверные прыжки – это очень большая нагрузка на организм. Пять попыток в день достаточно в моем возрасте»
Фигуристка Ксения Синицына высказалась о четверных прыжках.
«Четверной нельзя делать большое количество повторений. Идет травма. Четверной – это очень большая нагрузка. Ты начинаешь его прыгать, и, если отпрыгал его дня четыре, у тебя может что-то начать болеть, что-то не так пойти.
Очень большая нагрузка на организм. В день делаешь пять попыток – этого достаточно в моем возрасте.
С годами прыгать становится тяжелее. Это каждодневный труд. А четверной – надо еще больше на полу прыгать. На прошлой неделе я каталась с грузами на ногах раскатку, 40 минут. Чтобы ноги были легче и прыгать было легче, они меньше забивались без грузов.
Какую-то такую методику вырабатываем, чтобы и здоровью не приносить вред, и развиваться в плане выносливости, чтобы подойти к этому четверному в хороших ногах с хорошим телом», – сказала Синицына в подкасте «Ход коньком».
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Ну, то есть до рабочего прыжка там было еще очень далеко и это было 2 сезона назад... А Вы видели, как она тройные сейчас прыгает?
К сожалению Ксения, пока, не очень Крепкая фигуристка и этот сезон для неё, по сути, Первый Нормальный за несколько лет.
Но даже так, ещё не совсем окрепнув, рискуя получить травму, тренирует Четверной, как может, Молодец!👍
Надеюсь у Ксении получится и Четверной, да и просто стать Сильнее.✌️❤️