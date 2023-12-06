Иоланда Чен о Валиевой на «Новой песне года»: «Работа Камилы – не говорить, а красиво шевелить ногами по льду. Претензии к людям, которые выпустили ее неподготовленной»

Теги сборная России Иоланда Чен женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Иоланда Чен высказалась о Камиле Валиевой в роли ведущей «Новой песни года».

– Может ли роль телеведущей сказаться на профессиональной карьере фигуристки Валиевой?

– Даже опытные ведущие испытывают волнение перед огромной аудиторией. Ее сцена – лед.

Работа Камилы – не говорить, а красиво шевелить ногами по льду. Абсолютно нормально испытать стресс на несвойственной тебе работе. К ней нет никаких претензий – это не ее проблема.

А что по поводу тех людей, которые выпустили ее неподготовленной? У меня претензия к ним. Ведь Этери Тутберидзе не выпустила катать гениальное «Болеро», не подготовив ее.

Если вы хотите сделать из Камилы звезду, значит с ней нужно поработать! Никто не знает тех людей, кто готовил Камилу. Забыла слова или перенервничала Камила, а за кулисами стояли они и никто об этом не скажет. А весь хейт получает Камила.

Им то наплевать, они просто ее подставили. Это вина тех, кто ее готовил. Ну, так нельзя. Говнюки! Никто не думает о том, что у нее могут развиться комплексы.

Люди не понимают огромной нагрузки, а ей все лишь 17 лет. В любом деле нужны тренировки!

– Правильно ли со стороны Камилы соглашаться на участие в больших проектах?

– Им сейчас неинтересно выступать на этих соревнованиях, поэтому они ищут себя в другом. Правильно, что идут участвовать в различных шоу. Почему она должна зацикливаться на фигурном катании? Они же не будут до 40 лет кататься.

Если была бы Олимпиада через два года, они бы не выходили из зала. Они понимают, что, к сожалению, дверь туда закрыта и ищут новую – это нормально. Они не должны ограничивать свои возможности, – сказала комментатор. 

Правда, что наша женская фигурка «вернулась в каменный век», растеряв ультрапрыжки?

9 комментариев
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Чен когда-то совершила огромную глупость, решив комментировать соревнования по ФК, абсолютно неподготовленная.
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Культура так и прет.
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Ответ Katerina Sunny
Чен когда-то совершила огромную глупость, решив комментировать соревнования по ФК, абсолютно неподготовленная.
Да уж. Да ещё с таким тембром и дикцией 😃
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Иоланда прям сама интеллигентность
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===Никто не думает о том, что у нее могут развиться комплексы.===
Помечтай.
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,,...на этих соревнованиях’’ ха-ха
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А что, Камила как-то сильно неудачно выступила на церемонии? Оно как-то мимо меня прошло, кроме фоток платья, заполонивших соцсети и прочие околоспортивные сайты.
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Когда повода нет, а набросить хочется 🙈
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