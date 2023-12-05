Елена Радионова: «Уровень женского катания падает. Валиева, Щербакова, Трусова шли на четверные. Сейчас спортсменки не рискуют»

Елена Радионова считает, что уровень российских фигуристок падает.

– Этот сезон по состоянию здоровья пропустила Соня Акатьева. Сможет ли она вернуться в строй после перерыва?

– Тяжело сказать. В фигурном катании нельзя выпадать ни на сезон. Раньше все катались до 17-18 лет и успевали завоевать все возможные титулы. Однако сейчас, с поднятием возрастного ценза, эти границы могут измениться. Возможно, девочки начнут кататься дольше.

Как бы грустно это ни звучало, но уровень женского одиночного катания падает. Например, , , Саша Трусова двигали фигурное катание вперед, шли на четверные. Сейчас же спортсменки не рискуют, а если заявляют четверной, то производят вау-эффект.

Уровень падает, поэтому Соне будет проще вернуться. Конечно, хочется видеть ее на льду. Она воздушная, легкая, но в то же время со спортивным стержнем. Чем больше ты пропускаешь, тем сложнее вернуться в колею. Но я желаю Соне скорейшего выздоровления.

Жалко, что сезон пропускает . Она владеет всеми четверными и могла бы произвести фурор. На прокатах Вероника заявила сложнейший контент, она так легко исполняет четверные, будто это двойные! – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.