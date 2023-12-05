Елена Радионова: «Уровень женского катания падает. Валиева, Щербакова, Трусова шли на четверные. Сейчас спортсменки не рискуют»

Теги сборная России женское катание Елена Радионова Матч ТВ Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Софья Акатьева Вероника Жилина Фигурное катание

Елена Радионова считает, что уровень российских фигуристок падает.

– Этот сезон по состоянию здоровья пропустила Соня Акатьева. Сможет ли она вернуться в строй после перерыва?

– Тяжело сказать. В фигурном катании нельзя выпадать ни на сезон. Раньше все катались до 17-18 лет и успевали завоевать все возможные титулы. Однако сейчас, с поднятием возрастного ценза, эти границы могут измениться. Возможно, девочки начнут кататься дольше.

Как бы грустно это ни звучало, но уровень женского одиночного катания падает. Например, Камила Валиева, Аня Щербакова, Саша Трусова двигали фигурное катание вперед, шли на четверные. Сейчас же спортсменки не рискуют, а если заявляют четверной, то производят вау-эффект.

Уровень падает, поэтому Соне будет проще вернуться. Конечно, хочется видеть ее на льду. Она воздушная, легкая, но в то же время со спортивным стержнем. Чем больше ты пропускаешь, тем сложнее вернуться в колею. Но я желаю Соне скорейшего выздоровления.

Жалко, что сезон пропускает Вероника Жилина. Она владеет всеми четверными и могла бы произвести фурор. На прокатах Вероника заявила сложнейший контент, она так легко исполняет четверные, будто это двойные! – сказала бронзовый призер ЧМ-2015.

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22 комментария
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Какими всеми четверными владеет Жилина? У нее только два четверных: тулуп и сальхов. На тренировках она пыталась лутц исполнить, выезжала, но с огромными недокрутами, на старте ни разу лутц даже не заявляла, флип и тем более риттбергер даже не показывала на тренировках.
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Елена Радионова, возьми с полки пирожок!
Молодец, наконец- то любителям фигурного катания стало ясно, что единственная фигуристка, уровень которой недосягаем для соперниц, это Вероника Жилина. Ничего, что она в этом сезоне ни разу не выступала на соревнованиях.
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Не уровень падает, а нет в данный момент тех соревнований ради которых можно рвать одно место.
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Ответ Lasto
Тогда были чемпионаты Европы и мира, а сейчас ради чего убиваться? Ради Гран-при Идель?)
А чего тогда Соня М."убилась" три раза об триксель на этапе?
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Сейчас фанаты Большого шлема тебе, Лена, доходчиво объяснят, кто на самом деле двигал фигурное катание вперед! А Маргарита Михайловна даже расскажет, кто его изобрел!
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Ответ vanessa2021
Именно упал уровень жо.
Жо - это звучит.
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Многие идут на квады. К ЧР будут. На тренировках уже есть.
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Ответ Сергей Т
Не уровень падает, а нет в данный момент тех соревнований ради которых можно рвать одно место.
Именно упал уровень жо.
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Ответ alexnew
Какими всеми четверными владеет Жилина? У нее только два четверных: тулуп и сальхов. На тренировках она пыталась лутц исполнить, выезжала, но с огромными недокрутами, на старте ни разу лутц даже не заявляла, флип и тем более риттбергер даже не показывала на тренировках.
У неё и лутц есть.
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Ответ Владимир Георгия
Сама же Родионова подсела на созерцание видеть постоянно четвертные. Но она не догадалась, что в отсутствие международных соревнований стоят другие задачи,- это сохранение фигуристок от травм, отсюда, обучение меньшему количеству квадов, поддержание формы. Это касается ТШТ,- их задача продолжать доминировать при оптимальном количестве квадов, в изменившихся условиях. Вот когда допустят до международных соревнований, то и ТШТ начнёт работать в полную силу. Другие же штабы, их несколько, будут пытаться исполнять квады более одного, их задача попасть на пьедестал.
Это ирония такая, да? Типа как нас допустят, так и квады у всех появятся?
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Сама же Родионова подсела на созерцание видеть постоянно четвертные. Но она не догадалась, что в отсутствие международных соревнований стоят другие задачи,- это сохранение фигуристок от травм, отсюда, обучение меньшему количеству квадов, поддержание формы. Это касается ТШТ,- их задача продолжать доминировать при оптимальном количестве квадов, в изменившихся условиях. Вот когда допустят до международных соревнований, то и ТШТ начнёт работать в полную силу. Другие же штабы, их несколько, будут пытаться исполнять квады более одного, их задача попасть на пьедестал.
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Аналитика потрясающая..
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Квады останутся у юниорок. У других будет взрослое женственное катание. Разве не к этому стремились?
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Ничего не поняла, раньше шли, сейчас не идут, хотя многие идут, уровень падает, хотя и не особо, с какой стороны смотреть, но одно чётко - Вероника круче всех и такая одна).
Веронике скорее восстановиться, как и Насте Зининой, и Соне Акатьевой и всем. Всех очень ждём. А уровень у наших высокий. Несмотря ни на что.
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" Раньше все катались до 17-18 лет " - правда? Раньше катались немного дольше, а не выкидывали на пенсию в 17 лет.
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кто виноват
что делать
кем быть
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Для Сони сейчас важен не уровень на соревнованиях, а собственное здоровье. Не будет здоровья, не будет и соревнований с любыми прыжками.
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