Даниил Самсонов: «Каток очень большой, всего много, поэтому пока еще не разобрались, что и где. Раздевалки отличные – лучше, чем в «Хрустальном»

Даниил Самсонов поделился впечатлениями от нового катка группы Этери Тутберидзе.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели первую тренировку на новом катке.

«Атмосферно и очень интересно. Но каток очень большой, всего много, поэтому пока еще не разобрались, что и где. Пока мы успели покататься только на основной арене. Раздевалки отличные – лучше, чем в «Хрустальном», – сказал фигурист.