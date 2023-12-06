Даниил Самсонов: «Каток очень большой, всего много, поэтому пока еще не разобрались, что и где. Раздевалки отличные – лучше, чем в «Хрустальном»

Теги сборная России мужское катание Даниил Самсонов Фигурное катание

Даниил Самсонов поделился впечатлениями от нового катка группы Этери Тутберидзе.

Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в московском районе Ясенево достроили в сентябре. Сегодня фигуристы провели первую тренировку на новом катке.

«Атмосферно и очень интересно. Но каток очень большой, всего много, поэтому пока еще не разобрались, что и где. Пока мы успели покататься только на основной арене. Раздевалки отличные – лучше, чем в «Хрустальном», – сказал фигурист.

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6 комментариев
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Удачи! Пусть хорошие условия позитивно отразятся на качестве катания!
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Удачи ребятам и их тренерам!!!
Пусть новый каток принесет новые победы и громкие имена!!
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А отдельные раздевалки у кого на новом катке?
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Современный многофункциональный ледовый дворец, с прекрасными условиями и оборудованием для качественных тренировок и успешной подготовки к соревнованиям. Всё, что нужно для тренеров и фигуристов построено и сдано в эксплуатации. Теперь дело за ними. Удачи !
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Это . метр в кепке .мальчуган .очень амбициозен и готов всех рвать за место под солнцем .....хотя по факту он ничего особого не показывал и не покажет...
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