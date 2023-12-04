«Не понимаю, зачем играли в такой снегопад. Это не дает реальной картины, кто сильнее». Татьяна Тарасова о матчах РПЛ

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова раскритиковала проведение футбольных матчей в снегопад.

Накануне завершился 17-й тур Мир РПЛ. Несколько матчей, включая ЦСКА – «Ростов» (2:0) и «Локомотив» – «Зенит» (3:1), проходили в Москве в сложных погодных условиях.

«Я не понимаю, зачем играли в такой снегопад, это же не дает реальной картины, кто сильнее или лучше играет в футбол. Тут совершенно другое выходит на первый план – кто меньше охладился.

Если бы была моя воля, то я бы отменила, потому что погода не давала реального представления о том, кто сильнее. Это неправильно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

 

Перекидывание ответственности за снежные матчи – зло. Нужно менять регламент

6 комментариев
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Татьяна Тарасова: «Не понимаю, зачем чистили снег. Нужно было залить поле водой и выдать всем коньки»
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Если ты не смотришь футбол и РПЛ (что многократно утверждала), то какая тебе вообще разница
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Ну вот главный футбольный эксперт подъехал. Ждём мнения Родниной, Журовой, Легкова и Валуева.
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Экспертище, почему еще господа поллитрологи молчат?
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Тоже думал об этом. Каждый, кто пробовал играть на снегу знает - нужен навык, чтобы сориентироваться, не растянуться на скользком месте, не клюнуть носом после встречи с сугробом, да и понять, как ходит мяч по такому "покрытию". Я уж не говорю о том, что мокрый холодный мяч - это по сути "холодное оружие", не дай бог получить им по носу. Понятно, что у большинства легов, да и наших южных ребят, таких навыков нет, играют не в полную силу.
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