«Не понимаю, зачем играли в такой снегопад. Это не дает реальной картины, кто сильнее». Татьяна Тарасова о матчах РПЛ

Татьяна Тарасова раскритиковала проведение футбольных матчей в снегопад.

Накануне завершился 17-й тур Мир РПЛ. Несколько матчей, включая ЦСКА – «Ростов» (2:0) и «Локомотив» – «Зенит» (3:1), проходили в Москве в сложных погодных условиях.

«Я не понимаю, зачем играли в такой снегопад, это же не дает реальной картины, кто сильнее или лучше играет в футбол. Тут совершенно другое выходит на первый план – кто меньше охладился.

Если бы была моя воля, то я бы отменила, потому что погода не давала реального представления о том, кто сильнее. Это неправильно», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Перекидывание ответственности за снежные матчи – зло. Нужно менять регламент