Камила Валиева дебютировала в роли ведущей на «Новой песне года»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева дебютировала в роли ведущей на премии «Новая песня года».

Концерт с участием молодых исполнителей проходит сегодня во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. 

Валиева вышла на сцену в красном платье в пол. Ее соведущими являются Олимпиада Тетерич и Лео. 

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45 комментариев
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Ответ Грязный лютик
Утомил этот назойливый пиар. И поневоле в сердцах пожелаешь, чтобы Щербакова стала ЧЕ, а Трусова -ЧР. Но при этом пострадает много и невиновных, жалко МГ.
Пройдите мимо. Вас кто заставляет новости о Камиле читать, да еще и комментировать?
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+18
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какая-то фриковатая девица, малолетний истеричный пацан, и Валиева
чего, зачем, вобщем, не пришей к звезде рукав
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Ответ Arraches
Насколько мне нравится Камила на льду , настолько же непонятна ее новая деятельность . Но … ее выбор .
Она сама сказала, что жизнь вне катка помогает ей от выгорания. Возможно это тот рецепт, который и сохранит ее для ФК
+24
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Ответ Грязный лютик
Утомил этот назойливый пиар. И поневоле в сердцах пожелаешь, чтобы Щербакова стала ЧЕ, а Трусова -ЧР. Но при этом пострадает много и невиновных, жалко МГ.
Щербакова вчера получила премию. Вам мало что ли? Отмечали бы ее, а не набегали с завистливыми комментариями на нейтральную новость.
Ками теперь ничего нельзя делать?
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Ответ Большой Влад
Высокая, пышная, длинноногая красавица. Самая красивая из всех фигуристов, которые у нас были. И еще самые талантливые.
Нейросеть большой Влад - лучшая на спортсе
+17
-5
+12
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Утомил этот назойливый пиар. И поневоле в сердцах пожелаешь, чтобы Щербакова стала ЧЕ, а Трусова -ЧР.
Но при этом пострадает много и невиновных, жалко МГ.
+44
-34
+10
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С дебютом, Камила! Молодец!
+18
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Насколько мне нравится Камила на льду , настолько же непонятна ее новая деятельность . Но … ее выбор .
+17
-9
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Почему ещё никто не пошутил про соведущую Олимпиаду?! ;)
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Ками молодец, что пробует себя в чем-то новом. Хорошо держалась, хотя видно, что волновалась. Образ очень красивый, красный ей идёт.
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Молодец Камила.У тебя есть внешность,талант.Не обращай внимания на тех кто с дивана хайет.
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Камила очень органично смотрится в роли ведущей: красивая с приятным тембром голоса. Умничка!
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Стесняюсь спросить, кто такие Олимпиада Тетерич и Лео?
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Ответ Androkirl91
Разве? Вроде же была с год назад новость, что РУСАДА результат Ками на ЧР аннулировала. Что-то изменилось? Если так, то искренне рад, не должна фигуристка с настолько деревянным катанием, как у Трусовой титулов иметь.
Боже, какие же некоторые тут люди неадекватные, если "искренне рад" тому, что у фигуристки не будет титула.
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И правда, очень красивая! И говорит хорошо.
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А что это за странный кулёк на синих ножках стоит рядом с Валиевой? 😆😆😆
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Ответ Грязный лютик
Утомил этот назойливый пиар. И поневоле в сердцах пожелаешь, чтобы Щербакова стала ЧЕ, а Трусова -ЧР. Но при этом пострадает много и невиновных, жалко МГ.
Вообще-то, активностей вне соревновательного льда много и у других наших известных фигуристок-одиночниц: у Загитовой, у Щербаковой, у Трусовой, у Медведевой и др.
У них у всех съёмки в рекламе, на телевидении, мастер-классы, участия в шоу и т. д.
+8
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Ответ Грязный лютик
Утомил этот назойливый пиар. И поневоле в сердцах пожелаешь, чтобы Щербакова стала ЧЕ, а Трусова -ЧР. Но при этом пострадает много и невиновных, жалко МГ.
Утомили уже ваши грязные (под стать нику) комментарии. Уже во всех ветках отметились и настрочить успели кучу мерзостей.
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пир во время чумы
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Неплохо получилось. С дебютом Камила!
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"Олимпийская чемпионка" по версии Глории джинс.)))
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Ответ Androkirl91
Разве? Вроде же была с год назад новость, что РУСАДА результат Ками на ЧР аннулировала. Что-то изменилось? Если так, то искренне рад, не должна фигуристка с настолько деревянным катанием, как у Трусовой титулов иметь.
Апелляция же была на это решение. ФФКР никаких перераспределений мест не делала
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Ответ Александр Скворцов
Чья-то невидимая, но властная рука двигает Камилу на первые роли в спортивной жизни и в шоу-бизнесе.
Скворцов, ну чья бы корова мычала.. Уж твоя то Загитова прямо сама самостоятельность. За неё даже тексты короткие в инсте другие люди писали, о чём я сказал ещё давным-давно. А уж про то, как невидимые, но властные руки водят её на верёвочке, как сам знаешь кого - все уже давно поняли и знают. Ты хоть думай что ли иногда - что и где писать.
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Мда. Сидит кучка обиженных, набегает и минусит, на минуточку, просто позитивные комментарии Камиле.
Вам делать нечего?
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Ответ ДИОНИС
Вообще-то, активностей вне соревновательного льда много и у других наших известных фигуристок-одиночниц: у Загитовой, у Щербаковой, у Трусовой, у Медведевой и др. У них у всех съёмки в рекламе, на телевидении, мастер-классы, участия в шоу и т. д.
Те, кого вы перечислили, закончили. То есть, извините, хотела сказать "на паузе". А Камила как бы нет, но когда те соревновались, от них буквально пар шел, на всякую ерунду времени не оставалось. Никого не осуждаю, просто факт.
+3
-1
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Ответ Androkirl91
Трусова вроде и так уже ЧР, как это не печально.
Пока нет
+7
-6
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Попалась на допинге - за это назначили ведущей?
+11
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Камила очень красивая и голос у неё чистый с приятным тембром, в общем она запросто может стать профессиональной ведущей.
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Ответ КВАД
Катаются на шоу. А в ФК выполняются элементы, за которые получают баллы, за которые получают медали и титулы. Искренне разберитесь в своей голове.
Это вы разберитесь в спортивных дисциплинах. Для начала, читать научитесь. Фигурное КАТАНИЕ!, а не набор элементов и прыжков под музыку( в данном конкретном случае даже мимо музыки).
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lasto
Нейросеть большой Влад - лучшая на спортсе
Я повторяюсь.
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