Камила Валиева дебютировала в роли ведущей на «Новой песне года»

Камила Валиева дебютировала в роли ведущей на премии «Новая песня года».

Концерт с участием молодых исполнителей проходит сегодня во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

Валиева вышла на сцену в красном платье в пол. Ее соведущими являются Олимпиада Тетерич и Лео.