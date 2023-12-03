Камила Валиева дебютировала в роли ведущей на «Новой песне года»
Камила Валиева дебютировала в роли ведущей на премии «Новая песня года».
Концерт с участием молодых исполнителей проходит сегодня во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.
Валиева вышла на сцену в красном платье в пол. Ее соведущими являются Олимпиада Тетерич и Лео.
чего, зачем, вобщем, не пришей к звезде рукав
Ками теперь ничего нельзя делать?
Но при этом пострадает много и невиновных, жалко МГ.
У них у всех съёмки в рекламе, на телевидении, мастер-классы, участия в шоу и т. д.
Вам делать нечего?