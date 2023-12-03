Траньков записал видео за рулем: «Дорога – это что-то с чем-то. Тридцать раз уже пожалел, что выехал из дома, очень опасненько»

Максим Траньков рассказал о сложных условиях на дороге в Москве из-за снегопада.

Траньков записал видео во время вождения автомобиля.

«Очень хочется пожелать тем, кто сегодня в Москве и московском регионе хочет сесть за руль, этого не делать. А тем, кто все-таки это сделал, добраться домой без приключений и происшествий. Потому что, конечно, дорога – это просто... что-то с чем-то.

Я, конечно, всякого повидал, но это очень опасно и очень сложно. Но Ликусе (дочери Транькова – Sports.ru) нужно было на рисование – ни жить ни быть. Тридцать раз уже пожалел, что поддался и все-таки выехал из дома. Очень опасненько», – сказал фигурист.

Траньков – специалист по говорящим фамилиям? Сначала прошелся по Базаровой, потом намекнул на происхождение своей