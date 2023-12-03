Траньков записал видео за рулем: «Дорога – это что-то с чем-то. Тридцать раз уже пожалел, что выехал из дома, очень опасненько»

Теги Максим Траньков сборная России Фигурное катание

Максим Траньков рассказал о сложных условиях на дороге в Москве из-за снегопада.

Траньков записал видео во время вождения автомобиля.

«Очень хочется пожелать тем, кто сегодня в Москве и московском регионе хочет сесть за руль, этого не делать. А тем, кто все-таки это сделал, добраться домой без приключений и происшествий. Потому что, конечно, дорога – это просто... что-то с чем-то.

Я, конечно, всякого повидал, но это очень опасно и очень сложно. Но Ликусе (дочери Транькова – Sports.ru) нужно было на рисование – ни жить ни быть. Тридцать раз уже пожалел, что поддался и все-таки выехал из дома. Очень опасненько», – сказал фигурист. 

Траньков – специалист по говорящим фамилиям? Сначала прошелся по Базаровой, потом намекнул на происхождение своей

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12 комментариев
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У Загитовой появился преемник )))
+27
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+20
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Ответ Е...С
Траньков черным пиаром занялся, по-другому никому не интересен.
Это было безызбежно🙃
+11
0
+11
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Траньков черным пиаром занялся, по-другому никому не интересен.
+14
-5
+9
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Преемник Алины реально🤦🏻‍♀️ что за манера у людей снимать за рулем, тем более в такую погоду? Макс, только на красный не проезжай 🙏🏻
+9
-2
+7
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Ответ tanya_1111
У Загитовой появился преемник )))
РадиопрИёмник, что ли? ПрЕЕмник🤓
+5
-2
+3
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держись, чемпион...вести, не плести...
+1
0
+1
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опасненько
меленько
гаденько
+4
-3
+1
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Папа за рулем с телефоном и Ликуся без кресла, похоже.
Права отбирать советуют уже?
+1
0
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А обзвонов депутатов, бомонда не будет?
А, ну не Загитова же)
+1
-1
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А нас завалило снегом наконец-то. Плаваем в сугробах)))))
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