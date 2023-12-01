Евгения Медведева примет участие в открытии нового катка в Магнитогорске
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в открытии нового катка в Магнитогорске.
Новая ледовая площадка расположена рядом с «Ареной Металлург».
Мероприятие пройдет 4 декабря. Медведева проведет автограф-сессию и мастер-класс для детей из местной секции.
Повезёт детишкам побывать на МК Жени!
Сил Жене!
В Салавате, помнится, просили Женю остаться у них тренером 😍
Хотя, бывало, что Женя за одну ночь накануне выучивала роль (Дороти, в 2019)