Евгения Медведева примет участие в открытии нового катка в Магнитогорске

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева примет участие в открытии нового катка в Магнитогорске.

Новая ледовая площадка расположена рядом с «Ареной Металлург».

Мероприятие пройдет 4 декабря. Медведева проведет автограф-сессию и мастер-класс для детей из местной секции.

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17 комментариев
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И как она везде успевает?
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Ответ Sveta Arhipova
И как она везде успевает?
Тоже удивляюсь, хотя пора уже привыкнуть)
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Молодец, Женя! Удачи!
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Очень здорово! 😍
Повезёт детишкам побывать на МК Жени!
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Прекрасное мероприятие и большая радость для юных фигуристов Магнитогорска
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Ответ Sveta Arhipova
И как она везде успевает?
Сумасшедший график!
Сил Жене!
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Сегодня шоу в Воронеже, завтра мастер-класс в Москве, 3 декабря два города в Подмосковье с шоу Ильи Авербуха, а 4 уже Магнитогорск!
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Замечательно, Женя молодец! Новый каток - это супер.
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Классно , что открываются новые ледовые арены ! Повезло любителям ФК в Магнитогорске, смогут посетить мастер - класс легенды мирового ФК Евгении Медведевой . Помню в Салавате на мк был полный зал , все трибуны были забиты , столько желающих пришло посмотреть на мк с прославленной фигуристкой .
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Ответ Tacciana
Сегодня шоу в Воронеже, завтра мастер-класс в Москве, 3 декабря два города в Подмосковье с шоу Ильи Авербуха, а 4 уже Магнитогорск!
Да весь декабрь такой и январь
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Ответ Tacciana
Сегодня шоу в Воронеже, завтра мастер-класс в Москве, 3 декабря два города в Подмосковье с шоу Ильи Авербуха, а 4 уже Магнитогорск!
Плотный график! Но Жене не привыкать 🙂
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Ответ Mari Gams
Классно , что открываются новые ледовые арены ! Повезло любителям ФК в Магнитогорске, смогут посетить мастер - класс легенды мирового ФК Евгении Медведевой . Помню в Салавате на мк был полный зал , все трибуны были забиты , столько желающих пришло посмотреть на мк с прославленной фигуристкой .
Лишь бы детишки отпустили по окончании МК.
В Салавате, помнится, просили Женю остаться у них тренером 😍
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Вот конкретный результат сотрудничества с Фонбетом, а то многие возмущались этим контрактом. Думаю впереди еще много полезных дел в плане развития и поддержки спорта в дальних районах нашей страны.. Умница Евгения!
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Ответ Olga Krayz
Плотный график! Но Жене не привыкать 🙂
А ещё им надо "Корову" репетировать!!
Хотя, бывало, что Женя за одну ночь накануне выучивала роль (Дороти, в 2019)
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Ответ natalado
А ещё им надо "Корову" репетировать!! Хотя, бывало, что Женя за одну ночь накануне выучивала роль (Дороти, в 2019)
Справится!
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Ответ natalado
Лишь бы детишки отпустили по окончании МК. В Салавате, помнится, просили Женю остаться у них тренером 😍
У Жени перспектива жить в разных городах России и не только )))
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