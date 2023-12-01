Евгения Медведева примет участие в открытии нового катка в Магнитогорске

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию примет участие в открытии нового катка в Магнитогорске.

Новая ледовая площадка расположена рядом с «Ареной Металлург».

Мероприятие пройдет 4 декабря. Медведева проведет автограф-сессию и мастер-класс для детей из местной секции.