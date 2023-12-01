Евгения Медведева: «Наше фигурное катание находится на высоком уровне, но я хотела бы, чтобы наши спортсмены вернулись к мировым соревнованиям»
Евгения Медведева высказалась об уровне фигурного катания в России.
— Как оцениваете наши успехи сегодня в фигурном катании? И как относитесь к советам футболистов, которые говорят коллегам: если можете — уезжайте, чтобы не вариться здесь в собственном соку. Применим ли этот совет для фигуристов?
— Футболистам не нужно менять гражданство, чтобы играть за границей. Когда Андрей Аршавин играл за лондонский «Арсенал», это вызывало только восхищение у всех.
В фигурном катании по-другому: нет клубов, только сборные. Наше фигурное катание находится на очень высоком уровне, но я очень хотела бы, чтобы наши спортсмены как можно быстрее вернулись к мировым соревнованиям.
Я часто комментирую на ТВ международные турниры по фигурному катанию и с грустью наблюдаю отсутствие на них наших девочек и мальчиков, – сказала Медведева.
Очень нравится ,как Женя ответила на не очень простые вопросы!
И да, мировое ФК теряет без наших фигуристов. И, мне кажется, не все наши спортсмены, ушедшие на паузу, сделали бы этот выбор.