Евгения Медведева: «Наше фигурное катание находится на высоком уровне, но я хотела бы, чтобы наши спортсмены вернулись к мировым соревнованиям»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева высказалась об уровне фигурного катания в России.

— Как оцениваете наши успехи сегодня в фигурном катании? И как относитесь к советам футболистов, которые говорят коллегам: если можете — уезжайте, чтобы не вариться здесь в собственном соку. Применим ли этот совет для фигуристов?

— Футболистам не нужно менять гражданство, чтобы играть за границей. Когда Андрей Аршавин играл за лондонский «Арсенал», это вызывало только восхищение у всех.

В фигурном катании по-другому: нет клубов, только сборные. Наше фигурное катание находится на очень высоком уровне, но я очень хотела бы, чтобы наши спортсмены как можно быстрее вернулись к мировым соревнованиям.

Я часто комментирую на ТВ международные турниры по фигурному катанию и с грустью наблюдаю отсутствие на них наших девочек и мальчиков, – сказала Медведева

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28 комментариев
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Хорошее интервью!
Очень нравится ,как Женя ответила на не очень простые вопросы!
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Наши безусловно украшают любой международный турнир.
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Прочитала все интервью целиком. Женя ответила корректно и по делу на все вопросы
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Ответ Железная Леди
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Интервью для АиФ.
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Ответ Железная Леди
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Ответила журналистам АиФ
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Скорее бы допустили наших фигуристов на международные старты, их очень не хватает на международной арене.
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Жаль наших спортсменов, что стали заложниками ситуации. Многие потеряли мотивацию. Надеюсь, что здравый смысл победит, и россияне выйдут на международную арену
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Желаю нашим спортсменам вернуться на международные соревнования. Без России смотреть невозможно.
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Хорошие вопросы и грамотные ответы. Женя настоящий дипломат. 🌹
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Вопрос как мне кажется странный, сравнивать футбол и фигурное катание Женя хорошо ответила
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Отличное вью! Надеюсь и в фигурном катании будут международные соревнования между клубами.
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Действительно, странно, что журналист сравнивает футбол и ФК. Совершенно разная организация соревнований. В футболе хоть десять стран смени, все равно ты в сборной России. В ФК все иначе.
И да, мировое ФК теряет без наших фигуристов. И, мне кажется, не все наши спортсмены, ушедшие на паузу, сделали бы этот выбор.
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Надеюсь в скором времени так и случится и наших спортсменов допустят до международных соревнований
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Ответ Mary
Вопрос как мне кажется странный, сравнивать футбол и фигурное катание Женя хорошо ответила
Соглашусь вопрос странный, а Женя молодец, очень дипломатично ответила
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Лучше и не скажешь. Без шапкозакидательства и прочего. Просто грустно...
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Ответ Железная Леди
вот если бы она сказала" наших спортсменов надо вернуть на МС" было бы понятно. А кто не хочет, хотя есть и такие. ?
Вот если бы она сказала что угодно, вы бы все равно нашли, чему возмутиться)
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Ответ Железная Леди
Зачем тогда это сотрясение воздуха? она уже не спортсменка, а мечтать все могут. ..
Зачем у спортсменов берут интервью и задают вопросы? Тема для философского диспута, не меньше
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Ответ Железная Леди
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Женя дала интервью, соответственно ответила журналисту, всё просто, а отстаивать возможность участия спортсменов в международных соревнованиях должна ФФКР
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Ответ Док Аксель
Вернёмся, но весь вопрос когда и на каких условиях ? А сейчас надо тренироваться, готовиться и участвовать на внутренних соревнованиях и в ледовых шоу, поддерживая спортивную форму и мотивацию.
Все так и делают в основном
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Ответ Елена Спирина
Жаль наших спортсменов, что стали заложниками ситуации. Многие потеряли мотивацию. Надеюсь, что здравый смысл победит, и россияне выйдут на международную арену
Да, в этом сезоне очень заметно, что фигуристы теряют мотивацию, многие предпочитают шоу, в результате нарушается тренировочный процесс, соответственно ниже результаты на соревнованиях, грустно всё это
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Конечно наша ФФК проводит много соревнований, делает все чтобы спортсмены не потеряли мотивацию, но очень хочется увидить наших фигуристов на международных соревнованиях!
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Вернёмся, но весь вопрос когда и на каких условиях ? А сейчас надо тренироваться, готовиться и участвовать на внутренних соревнованиях и в ледовых шоу, поддерживая спортивную форму и мотивацию.
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Кто же не хочет возвращения наших спортсменов на международную арену, Женя!
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Женя очень дипломатично и грамотно отвечает на самые сложные вопросы,многим у нее надо поучится..
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Надеюсь что скора наши спортсмены будут выступать на мировых турнирах и брать призовые места.
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