Евгения Медведева проведет мастер-класс на катке в «Лужниках»
Евгения Медведева проведет мастер-класс на катке «Мечтатели» в Лужниках.
Мероприятие пройдет 2 декабря. Начало – в 13.00.
«Во-первых, вы сможете поучаствовать в мастер-классе от Жени и узнать пару полезных лайфхаков, как чувствовать себя увереннее на льду.
А во-вторых, вместе с нами поставить рекорд и собраться в самую длинную змейку из катающихся на коньках», – сообщается на сайте катка «Мечтатели».
После мастер-класса двукратной чемпионки мира на катке пройдет DJ-сет и музыкальный фестиваль.
Всегда много желающих попасть туда.
А какие у Жени были тик-токи на льду, - жаль, что мало!!
Вообще-то смогут. Загитова здесь то самое исключение, что подтверждает правило.
Волнительно.
🤣🤣🤣