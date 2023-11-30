Евгения Медведева проведет мастер-класс на катке в «Лужниках»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева проведет мастер-класс на катке «Мечтатели» в Лужниках.

Мероприятие пройдет 2 декабря. Начало – в 13.00.

«Во-первых, вы сможете поучаствовать в мастер-классе от Жени и узнать пару полезных лайфхаков, как чувствовать себя увереннее на льду.

А во-вторых, вместе с нами поставить рекорд и собраться в самую длинную змейку из катающихся на коньках», – сообщается на сайте катка «Мечтатели». 

После мастер-класса двукратной чемпионки мира на катке пройдет DJ-сет и музыкальный фестиваль.  

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38 комментариев
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Отлично! У Жени всегда прекрасные мастер-классы!
Всегда много желающих попасть туда.
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Это круто!
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Здорово!
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Классно!
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Женя и лёд, любимый контент)
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Хорошее мероприятие. Надеюсь, погода не подведет и все желающие смогут покататься на катке и поучаствовать в мастер- классе Жени. Змейка будет очень длинной.
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Ура! Только прогноз погоды как-то не очень оптимистичен...
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Ответ Tacciana
Женя и лёд, любимый контент)
Я тоже жду всех больше видео- фото со льда, не важно мастер- классов или шоу.
+21
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Супер, жаль я в командировке, не смогу прийти, но в прошлом году на ВДНХ очень понравилось.
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Ответ Сашуля П
Супер, жаль я в командировке, не смогу прийти, но в прошлом году на ВДНХ очень понравилось.
Зима только начинается, у Вас всё впереди. Надеюсь, что мастер- классы будут в этом сезоне, как и в прошлом году
+20
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Хорошей погоды, замечательных мастер-классов.
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прекрасно,уже традиционное мероприятие с женей,она большая умница,успехов всем,кто пойдет,самой жене удачного продуктивного дня!!!
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Класс, замечательное времяпровождение, главное чтобы с погодой повезло
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Отлично! Успешных мастер классов Жене!
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Желаю удачно провести время ребятам с Женей. Отличное мероприятие и очень нужное.
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Ответ Елена Спирина
Я тоже жду всех больше видео- фото со льда, не важно мастер- классов или шоу.
Конечно будут и фото, и видео
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Ответ Competition Score
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Вас тоже воспитывали, я уверена, долгие годы. Тоже не впрок пошло
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Прекрасно! Мастер -классы у Евгении всегда на высоте.
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Классная новость. Всем кому повезет попасть на мастер класс всем хорошего настроения и катания. ♥️
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Отличная новость, хорошей погоды и прекрасно провести время всем участникам!
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Класс! Отличный план как провести субботу!!! 😏
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Ответ Competition Score
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Мастер-класс - это больше общение. Быть на льду с титулованной чемпионкой всегда приятно подрастающим спортсменам, пофотографироваться. Это устраивают именно как праздник для детей, и взрослым приятно.
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Супер! Рада, за жителей столицы 🥰
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Пришла зима, начались мастер-классы и это прекрасно! У Жени всегда отличные мастер-классы, думаю всем участникам понравится.
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Погода в Москве конечно сейчас ужасная, удачи Жене на мастер классах, пусть одевается потеплее!
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Ответ Boginya
Ура! Только прогноз погоды как-то не очень оптимистичен...
Пусть погода будет норм, а прогноз ошибочным!!
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Хорошее мероприятие в виде мастер-классов, которые проводят наши известные фигуристки. Это отдых и праздник прежде всего для детворы и их родителей, а также возможность получить хороший урок и пообщаться с нашими спортивными знаменитостями. Всем удачи и приятного отдыха !
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Ответ Елена Спирина
Я тоже жду всех больше видео- фото со льда, не важно мастер- классов или шоу.
Или кусочки с тренировок😍
А какие у Жени были тик-токи на льду, - жаль, что мало!!
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Будет очень полезно получить мастер-класс от Жени!
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Я уверена, все будут довольны! Смотреть на Евгению, да ещё получить уроки от Жкни - это огромное удовольствие!❤️
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Ответ Competition Score
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Спортсменки не смогут научить ничему из того, что они делали годами каждый день по много часов?
Вообще-то смогут. Загитова здесь то самое исключение, что подтверждает правило.
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Ответ Anatiana
Погода в Москве классная)
Я из Москвы, у нас такой гололед на этой плитке, что я сама как в ледниковом периоде 😂
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Прекрасная новость, а провокационные статьи более модный формат. Там у спортса все хорошо?
Волнительно.
🤣🤣🤣
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Ответ esctyyyyy
Погода в Москве конечно сейчас ужасная, удачи Жене на мастер классах, пусть одевается потеплее!
Погода в Москве классная)
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Ответ Competition Score
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Вы не то что на уникальность, на приемлемость не тянете
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