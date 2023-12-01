Турнир на призы Кудрявцева. Костылева победила с двумя четверными, Стрельцова – 2-я, Калугина – 3-я

Теги сборная России результаты женское катание Елена Костылева Арина Калугина София Сарновская Виктория Стрельцова Валерия Литвинчева турнир на призы Кудрявцева Фигурное катание

Фигуристка Елена Костылева победила на турнире на призы Кудрявцева в Москве.

Костылева в произвольной программе исполнила секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и сольный четверной сальхов со степ-аутом, Стрельцова сделала тройной аксель, Калугина – четверной тулуп и упала с четверного сальхова. 

Турнир на призы В.Н. Кудрявцева

Москва

Девoчки, 1 спортивный разряд

Итоговое положение

1. Елена Костылева – 202,30

2. Виктория Стрельцова – 198,11

3. Арина Калугина – 187,52

4. Алена Кривоносова – 184,38

5. Валерия Литвинчева – 176,55

6. София Сарновская – 173,68

7. Анастасия Чиннова – 162,76

8. Ксения Касперович – 146,27

Произвольная программа

1. Елена Костылева – 130,28

2. Виктория Стрельцова – 125,46

3. Арина Калугина – 120,62

4. Алена Кривоносова – 118,12

5. Валерия Литвинчева – 111,64

6. София Сарновская – 111,62

7. Анастасия Чиннова – 101,00

8. Ксения Ивушкина – 95,30

Полные результаты – здесь. 

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87 комментариев
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Лену с победой! Хотел попридираться к прокату, к фирменному уже дедакшену за тайминг, к забытому "волчку" на вращении но зашел в ее соцсети и просто прифигел от того треша, который творит ее маман. Она идет на открытую конфронтацию с тренерами, оскорбляет их почем зря, а страдает ребенок. Понятно, что с такой мамой тренер не будет вкладываться в ребенка, а будет всячески его сторониться. В итоге мама таскает Лену по торговым центрам, где та собирает прокаты на переполненном льду с новичками и любителями. Поразительно, что в таких условиях Лена умудряется чисто кататься
https://vk.com/clip418161316_456239984
Суть конфликта: тренер Лютиков накануне проката произвольной заставил Лену катать программу после 30 минут раскатки и 5 минут распрыгивания. За это мама Костылевой назвала его упырем, Лена с подачи мамы отказалась кататься и они уехали на публичный каток катать макет программы. Честно говоря, не понимаю воплей мамы, это совершенно нормально со стороны тренера поставить прокат в боевых условиях, на соревновании дают 6 минут раскатки - и добро пожаловать на прокат. Закатила очередной скандал на ровном месте и испортила подготовку ребенку. И вы прикиньте, что даже в таких условиях Костылева умудряется собирать программу с квадами. Невероятный талант, который мама старательно пытается угробить и ей постепенно это удается. Пока Костылева-старшая занимается вредительством и скандалами, Базылюк, Принева, Андреева двигаются вперед.
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Ответ Аля Иванова
Надеюсь, мама сегодня довольна.
Да у мамы триумф!
Хотя сегодня утром она подстелила соломку, но Лена справилась, значит ждём посты в духе «как ни старались упыри из Москвича, Лена всё равно лучшая!»
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Ответ ретроградный меркурий
Лену с победой! Хотел попридираться к прокату, к фирменному уже дедакшену за тайминг, к забытому "волчку" на вращении но зашел в ее соцсети и просто прифигел от того треша, который творит ее маман. Она идет на открытую конфронтацию с тренерами, оскорбляет их почем зря, а страдает ребенок. Понятно, что с такой мамой тренер не будет вкладываться в ребенка, а будет всячески его сторониться. В итоге мама таскает Лену по торговым центрам, где та собирает прокаты на переполненном льду с новичками и любителями. Поразительно, что в таких условиях Лена умудряется чисто кататься https://vk.com/clip418161316_456239984 Суть конфликта: тренер Лютиков накануне проката произвольной заставил Лену катать программу после 30 минут раскатки и 5 минут распрыгивания. За это мама Костылевой назвала его упырем, Лена с подачи мамы отказалась кататься и они уехали на публичный каток катать макет программы. Честно говоря, не понимаю воплей мамы, это совершенно нормально со стороны тренера поставить прокат в боевых условиях, на соревновании дают 6 минут раскатки - и добро пожаловать на прокат. Закатила очередной скандал на ровном месте и испортила подготовку ребенку. И вы прикиньте, что даже в таких условиях Костылева умудряется собирать программу с квадами. Невероятный талант, который мама старательно пытается угробить и ей постепенно это удается. Пока Костылева-старшая занимается вредительством и скандалами, Базылюк, Принева, Андреева двигаются вперед.
Почитала…🤦‍♀️
Маме хочу посоветовать начать писать книгу. Отвлечется и перестанет терроризировать весь мир. Название книги дарю. «Моя борьба»😂
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Девочки молодцы, !ну а если у Лены прыжки получаются, то её не переиграть. Лена -артистка.
+24
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Надеюсь, мама сегодня довольна.
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Результаты объективные и по делу. Костылева сегодня была уже почти во всеоружии, практически выполнила максимальный контент, хотя второй сальхов и сорвала, но все остальное было в норме, чего хватило для победы. Что касается Стрельцовой, я уже вчера писал, что в Хрустальном в ее отношении откровенно не торопятся с наполнением ПП сложными элементами. Пока ограничиваются одним трикселем, хотя понятно , что для победы его бы не хватило, даже не соверши она ошибку на лутце. По исполнению трикселя было видно , что ей ничего не стоит сделать его в каскаде и пойти на второй и это была бы стопроцентная победа, но видно , что Вика и не собиралась исполнять второй триксель и сейчас стоит задача, чтобы накатать программу, чтобы не допускать глупых ошибок на тройных. Все главные старты и борьба с Костылевой еще впереди. Очень понравилась Калугина , просто шикарный первый квад и была близка к успеху и на втором , но главное, катала остальную программу и практически без ошибок. Калугина становится одним из претендентов на успешную борьбу за лидерство в новисах и это здорово, что появляются , вроде как из ниоткуда такие интересные фигуристки.
+23
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Триксель - очень хороший прыжок в женском, квады девочки все учат, а вот триксель все еще не у всех далеко есть.
+20
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Ответ Алена Иванова
Стрельцову бог уберёг от победы. Вторую победу мама Костылевой бы точно не простила. Вике надо вторую оценку подтягивать. Прыжки хорошо. Но это махание руками от балды выглядит не очень. Да и катит от элемента к элементу
А Лена беговыми катит от элемента к элементу, получая при этом конские компы-это другое?
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Ответ Мария Тихонова
А выводил кто Лену на старт, "упыри"?
Не знаю, кто ее там выводил. Маму послушать, так все тренеры уже в упыри записаны, кто бы не вышел. Причем проверено ж на личном опыте.
Со слов мамы в ВК - вчера Леночке последней из группы поставили музыку ПП на тренировке, это было плохо, т к уже вся "устала". Да еще и Буцаева посмела явиться на их лед "со своим выводком" - слова мамы Лены. A Калугина специально ездила по катку и Лену подрезала.
Сегодня ее поставили первой катать ПП после 30 мин раскатки, и опять не так!
Маме может пора понять, что мир не вокруг одной Леночки крутится и перестать заставлять ребенка нести пургу на камеру?
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Ответ ретроградный меркурий
Лену с победой! Хотел попридираться к прокату, к фирменному уже дедакшену за тайминг, к забытому "волчку" на вращении но зашел в ее соцсети и просто прифигел от того треша, который творит ее маман. Она идет на открытую конфронтацию с тренерами, оскорбляет их почем зря, а страдает ребенок. Понятно, что с такой мамой тренер не будет вкладываться в ребенка, а будет всячески его сторониться. В итоге мама таскает Лену по торговым центрам, где та собирает прокаты на переполненном льду с новичками и любителями. Поразительно, что в таких условиях Лена умудряется чисто кататься https://vk.com/clip418161316_456239984 Суть конфликта: тренер Лютиков накануне проката произвольной заставил Лену катать программу после 30 минут раскатки и 5 минут распрыгивания. За это мама Костылевой назвала его упырем, Лена с подачи мамы отказалась кататься и они уехали на публичный каток катать макет программы. Честно говоря, не понимаю воплей мамы, это совершенно нормально со стороны тренера поставить прокат в боевых условиях, на соревновании дают 6 минут раскатки - и добро пожаловать на прокат. Закатила очередной скандал на ровном месте и испортила подготовку ребенку. И вы прикиньте, что даже в таких условиях Костылева умудряется собирать программу с квадами. Невероятный талант, который мама старательно пытается угробить и ей постепенно это удается. Пока Костылева-старшая занимается вредительством и скандалами, Базылюк, Принева, Андреева двигаются вперед.
а сколько она уже катает эти программы? Плюс, талант к прыжкам, но чувство ритма - ахтунг! Что в короткой, что в произвольной все мимо, Лене есть над чем работать и серьёзно работать, а вместо этого она участвует в разборках её маман, которую давно пора привлекать к ответственности, но у нас как всегда, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
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Ответ Аля Иванова
Надеюсь, мама сегодня довольна.
Мама там еще до ПП на "упырей" накинула. И ребенок с удовольствием жалуется на тренеров "на камеру".
Зря маман ее против всего мира науськивает.
Зайдите в ВК Леночка Костылева.
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Ответ Любитель_ФК
Результаты объективные и по делу. Костылева сегодня была уже почти во всеоружии, практически выполнила максимальный контент, хотя второй сальхов и сорвала, но все остальное было в норме, чего хватило для победы. Что касается Стрельцовой, я уже вчера писал, что в Хрустальном в ее отношении откровенно не торопятся с наполнением ПП сложными элементами. Пока ограничиваются одним трикселем, хотя понятно , что для победы его бы не хватило, даже не соверши она ошибку на лутце. По исполнению трикселя было видно , что ей ничего не стоит сделать его в каскаде и пойти на второй и это была бы стопроцентная победа, но видно , что Вика и не собиралась исполнять второй триксель и сейчас стоит задача, чтобы накатать программу, чтобы не допускать глупых ошибок на тройных. Все главные старты и борьба с Костылевой еще впереди. Очень понравилась Калугина , просто шикарный первый квад и была близка к успеху и на втором , но главное, катала остальную программу и практически без ошибок. Калугина становится одним из претендентов на успешную борьбу за лидерство в новисах и это здорово, что появляются , вроде как из ниоткуда такие интересные фигуристки.
Костылева была далеко не в норме - второй сальхов на грани падения (хотели бы докопаться, засчитали бы перенос веса на руку). На тройных были помарки (а в них Лена обычно сильна), всплыла привычка подзабить на вращения, особенно на последнем - чтобы не было переката. Но перекат был, традиции надо соблюдать)) Вообще произвольная у нее сильно уступает короткой. Хотя итог справедлив - в основном все выступали невнятно.
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+15
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Ответ Любитель_ФК
Результаты объективные и по делу. Костылева сегодня была уже почти во всеоружии, практически выполнила максимальный контент, хотя второй сальхов и сорвала, но все остальное было в норме, чего хватило для победы. Что касается Стрельцовой, я уже вчера писал, что в Хрустальном в ее отношении откровенно не торопятся с наполнением ПП сложными элементами. Пока ограничиваются одним трикселем, хотя понятно , что для победы его бы не хватило, даже не соверши она ошибку на лутце. По исполнению трикселя было видно , что ей ничего не стоит сделать его в каскаде и пойти на второй и это была бы стопроцентная победа, но видно , что Вика и не собиралась исполнять второй триксель и сейчас стоит задача, чтобы накатать программу, чтобы не допускать глупых ошибок на тройных. Все главные старты и борьба с Костылевой еще впереди. Очень понравилась Калугина , просто шикарный первый квад и была близка к успеху и на втором , но главное, катала остальную программу и практически без ошибок. Калугина становится одним из претендентов на успешную борьбу за лидерство в новисах и это здорово, что появляются , вроде как из ниоткуда такие интересные фигуристки.
Про Калугину мать Костылевой уже в подробностях рассказала на странице своей дочери. Вдоль и поперёк просклоняла.
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Но артистка одного образа, заметьте. Катает одно и то же.
Ну так у неё и программы старые.
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Ответ ретроградный меркурий
Лену с победой! Хотел попридираться к прокату, к фирменному уже дедакшену за тайминг, к забытому "волчку" на вращении но зашел в ее соцсети и просто прифигел от того треша, который творит ее маман. Она идет на открытую конфронтацию с тренерами, оскорбляет их почем зря, а страдает ребенок. Понятно, что с такой мамой тренер не будет вкладываться в ребенка, а будет всячески его сторониться. В итоге мама таскает Лену по торговым центрам, где та собирает прокаты на переполненном льду с новичками и любителями. Поразительно, что в таких условиях Лена умудряется чисто кататься https://vk.com/clip418161316_456239984 Суть конфликта: тренер Лютиков накануне проката произвольной заставил Лену катать программу после 30 минут раскатки и 5 минут распрыгивания. За это мама Костылевой назвала его упырем, Лена с подачи мамы отказалась кататься и они уехали на публичный каток катать макет программы. Честно говоря, не понимаю воплей мамы, это совершенно нормально со стороны тренера поставить прокат в боевых условиях, на соревновании дают 6 минут раскатки - и добро пожаловать на прокат. Закатила очередной скандал на ровном месте и испортила подготовку ребенку. И вы прикиньте, что даже в таких условиях Костылева умудряется собирать программу с квадами. Невероятный талант, который мама старательно пытается угробить и ей постепенно это удается. Пока Костылева-старшая занимается вредительством и скандалами, Базылюк, Принева, Андреева двигаются вперед.
"Выводок Буцаевой" про других детей тоже звучит. Там не только Базылюк с Приневой, такими темпами и заклятый враг Парсегова через годик вполне догонит - еще полгода назад посмеялся бы над этим
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У Лены есть прыжки ультра-си, а в катании и скольжении она Вику превосходит. Обе девочки хороши, с большим потенциалом и возможностями. И если Вика растёт, живёт и выступает в хороших условиях для роста, то Лена в стрессовых из-за гиперакивной маман в интернете и по жизни.
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Ответ Arraches
Несмотря на маму , Лена хороша и переиграть ее при чистых квадах невозможно . Талант и в прыжковой части и в презентации . Единственное , я бы ей платья сменила и в целом образ должен быть более девчачий без претензий на Мулен Руж .
Это с какого боку её невозможно переиграть - 3А и три квада Базылюк закатают её в лед. Постоянные перекаты свидетельство того, что музыку она не чувствует - все зазубрено по элементам, включая наигранный артистизм. IMHO
+17
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У Лены классное скольжение, яркая презентация ,квады , но поведение мамы может загубить ей всю карьеру ..
+12
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Про Калугину мать Костылевой уже в подробностях рассказала на странице своей дочери. Вдоль и поперёк просклоняла.
Теперь у неё Калугина похоже главный враг.
+12
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+12
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Стрельцову бог уберёг от победы. Вторую победу мама Костылевой бы точно не простила. Вике надо вторую оценку подтягивать. Прыжки хорошо. Но это махание руками от балды выглядит не очень. Да и катит от элемента к элементу
+21
-9
+12
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Лена - большой талант.
+15
-4
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Ответ olvl
Просто жуть какая-то, даже не верится.
Мне тоже сложно поверить, что попадаются такие неадекваты среди родителей, но тут самораскрытие налицо. Да ещё сама Лена тоже уже конкретно звезду словила с подачи мамы. Её, видите ли, последней поставили прокатывать произвольную, а она до этого времени прыгала квады и устала, поэтому отказалась. Ну блин, как-то распредели силы, чтобы на всю тренировку хватило. Вы можете себе представить, чтобы Загитова, которая по 12 часов в день пахала в ТШТ, заявила, что она устала и катать последней не будет? Или Щербакова, которая с Глейхом ставила короткую на одном льду с малышами, возмутилась, что мелкие под ногами путаются? Невозможно добиться большого результата, если считать себя умнее тренеров и постоянно с ними конфликтовать
+12
-1
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Ответ фуфырка
Девочки молодцы, !ну а если у Лены прыжки получаются, то её не переиграть. Лена -артистка.
Но артистка одного образа, заметьте. Катает одно и то же.
+21
-10
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Ответ Anneta28
Суть конфликта там не в этом.
Так там этих сутей тьма! И коньки ьесплатные не дали, и четвергые не учили, и не занимались, и враг Калугина, и это наверное не весь список
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Ну, теперь мама будет довольна. И никакого йогурта!
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Ответ olvl
Просто жуть какая-то, даже не верится.
Там много страшного. Самое ужасное, что подобное притягивает подобное. Недавно такую жуть там прочитала, что аж заскринила:
"Дело не в маме! Дело в Леночке - она уником каких мало или вообще нет! И она мешает всем куда бы ни пришла, там свои "звезды" и они хотят отбираться на все соревы и быть лучшими. У них папы с мешками денег... Ферштейн или повторить по аглицки?
Вспомните Сашу Трусову, я слежу за ее спортивным путем более 10 лет, с того момента, как она приехала в Москвобад... уж как ее травили - "классика жанра"... Не каждая выдержит... Спасибо у нее папа - тоже уникальный, это как-то спасало... да и то... Находили другие способы гадить, вплоть до лазерных винтовок на ЧМ и ЧЕ...
А на ОИ22 в Пекин по моим наводкам уже поехали фсбэшники... но и там вертухаи сработали...,"

🙈🙈🙈
+11
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Ответ ретроградный меркурий
Лену с победой! Хотел попридираться к прокату, к фирменному уже дедакшену за тайминг, к забытому "волчку" на вращении но зашел в ее соцсети и просто прифигел от того треша, который творит ее маман. Она идет на открытую конфронтацию с тренерами, оскорбляет их почем зря, а страдает ребенок. Понятно, что с такой мамой тренер не будет вкладываться в ребенка, а будет всячески его сторониться. В итоге мама таскает Лену по торговым центрам, где та собирает прокаты на переполненном льду с новичками и любителями. Поразительно, что в таких условиях Лена умудряется чисто кататься https://vk.com/clip418161316_456239984 Суть конфликта: тренер Лютиков накануне проката произвольной заставил Лену катать программу после 30 минут раскатки и 5 минут распрыгивания. За это мама Костылевой назвала его упырем, Лена с подачи мамы отказалась кататься и они уехали на публичный каток катать макет программы. Честно говоря, не понимаю воплей мамы, это совершенно нормально со стороны тренера поставить прокат в боевых условиях, на соревновании дают 6 минут раскатки - и добро пожаловать на прокат. Закатила очередной скандал на ровном месте и испортила подготовку ребенку. И вы прикиньте, что даже в таких условиях Костылева умудряется собирать программу с квадами. Невероятный талант, который мама старательно пытается угробить и ей постепенно это удается. Пока Костылева-старшая занимается вредительством и скандалами, Базылюк, Принева, Андреева двигаются вперед.
Буквально за пару дней была претензия наоборот, что прокатывать программу отправили последней в конце тренировки
Я до этого не заходила на страницу вк, только здесь видела про маму Лены, сегодня впервые зашла, и теперь думаю, что к сожалению всё-таки вряд ли Лену ждёт успешная карьера
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Ответ nina1212
Леночка конечно сила, мощь! Вопреки всему выходит и побеждает Уникальная девочка Со слов мамы ее же почти не тренируют тренеры в Москвиче. Они там для галочки, и чтобы получать коньки, костюмы и квоты. Ей бы кто то почистил программу и была бы еще лучше. Остается только здоровья пожелать, и чтобы не переломали раньше времени
Очень странно, мать описывает, что ее не допускают на лед и она не видит тренировок, при этом она болтает, что ребенка не тренируют. Может все совсем не так?
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Ответ Arraches
Три квада чисто Рита не всегда исполняет , при 2 квадах у обеих девочек компоненты у Лены выше . У Риты пока презентация похуже . Мне нравятся обе девочки , но вижу разницу : Лена « живет « на льду , а Рита исполняет , пусть и очень хорошо . Это природные данные .
Субъективизм. Носиться беговыми мимо музыки, это не жить на льду. Где там презентация у Костылевой, если она постоянно перекатывает, что прямо говорит о том, что она не чувствует музыку. У Базылюк, кстати, перекатов ни разу не было.
Вот в плане скольжения, без вопросов, Лена одна из лучших, если только Дзепка с ней сравнится, но Соня как раз музыку хорошо чувствует.
Ну и если сравнивать Базылюк и Костылеву, то нельзя не отметить, что они обе бойцы. Этого не отнять.
+9
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+8
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Лену мать таскает постоянно на подкатки. Её не устраивает как тренируют в Москвиче, поехали на другой каток отрабатывать прогу. И так изо дня в день. Режим примерно как у Загитовой перед Олимпиадой. Только тогда это было оправданно, а сейчас это к чему. Она ещё в новисах, смысл её укатывать так. Пока она маленькая у неё организм спокойно восстанавливается. А что дальше?! Ей ещё надо дотянуть до взрослых. Но с такой ненормальной мамой боюсь это невозможно
+8
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Вике нужно усложнять прыжковый контент, включать квады. IMHO
+9
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Ответ Lennuci
Мама там еще до ПП на "упырей" накинула. И ребенок с удовольствием жалуется на тренеров "на камеру". Зря маман ее против всего мира науськивает. Зайдите в ВК Леночка Костылева.
А выводил кто Лену на старт, "упыри"?
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Ответ Garik_new
Надо рассказать «экспертам» про закат женских квадов.
Дело в том, что никто не говорит о закате квадов в предъюниорах. Говорят о глубоком кризисе по взрослым.
+10
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+6
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Ответ private dancer
Интереснее всего что мама сегодня напишет )
Леночка выиграла вопреки козням тренеров
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+6
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Ответ несахар
ну что, Костылёва будущая звезда женской одиночки или как?
Или как. С такой мамашей точно нет.Ну не доживет она до взрослых побед.
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Ответ Алена Иванова
Стрельцову бог уберёг от победы. Вторую победу мама Костылевой бы точно не простила. Вике надо вторую оценку подтягивать. Прыжки хорошо. Но это махание руками от балды выглядит не очень. Да и катит от элемента к элементу
Она вроде не так давно в тшт, может не успели еще над прещентацией поработать. Пока она еще соысем не по хрустальному катается!
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Ответ Arraches
Несмотря на маму , Лена хороша и переиграть ее при чистых квадах невозможно . Талант и в прыжковой части и в презентации . Единственное , я бы ей платья сменила и в целом образ должен быть более девчачий без претензий на Мулен Руж .
презентация? где вы её там увидели?))
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Ответ Оксана Васильева
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Зато макияж не клоунский
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Ответ Любитель_ФК
Результаты объективные и по делу. Костылева сегодня была уже почти во всеоружии, практически выполнила максимальный контент, хотя второй сальхов и сорвала, но все остальное было в норме, чего хватило для победы. Что касается Стрельцовой, я уже вчера писал, что в Хрустальном в ее отношении откровенно не торопятся с наполнением ПП сложными элементами. Пока ограничиваются одним трикселем, хотя понятно , что для победы его бы не хватило, даже не соверши она ошибку на лутце. По исполнению трикселя было видно , что ей ничего не стоит сделать его в каскаде и пойти на второй и это была бы стопроцентная победа, но видно , что Вика и не собиралась исполнять второй триксель и сейчас стоит задача, чтобы накатать программу, чтобы не допускать глупых ошибок на тройных. Все главные старты и борьба с Костылевой еще впереди. Очень понравилась Калугина , просто шикарный первый квад и была близка к успеху и на втором , но главное, катала остальную программу и практически без ошибок. Калугина становится одним из претендентов на успешную борьбу за лидерство в новисах и это здорово, что появляются , вроде как из ниоткуда такие интересные фигуристки.
Да у Лены ПП сплошная погоня за музыкой
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Ответ Алена Иванова
Лену мать таскает постоянно на подкатки. Её не устраивает как тренируют в Москвиче, поехали на другой каток отрабатывать прогу. И так изо дня в день. Режим примерно как у Загитовой перед Олимпиадой. Только тогда это было оправданно, а сейчас это к чему. Она ещё в новисах, смысл её укатывать так. Пока она маленькая у неё организм спокойно восстанавливается. А что дальше?! Ей ещё надо дотянуть до взрослых. Но с такой ненормальной мамой боюсь это невозможно
У Загитовой хотя бы день выходной был и два льда, у Лены нет выходных и 5 льдов со слов самого ребенка
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Отлично !
Удачи и успехов Леночка !
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Ответ Irina29
Теперь у неё Калугина похоже главный враг.
Давно уже, вы видимо не читали маму Костылеву😜
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Ответ Идеальный шторм
Почитала…🤦‍♀️ Маме хочу посоветовать начать писать книгу. Отвлечется и перестанет терроризировать весь мир. Название книги дарю. «Моя борьба»😂
Скорее "майн кампф", больше похоже
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Ответ Ad notam
Вике нужно усложнять прыжковый контент, включать квады. IMHO
Усложнит.
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Леночка конечно сила, мощь! Вопреки всему выходит и побеждает
Уникальная девочка
Со слов мамы ее же почти не тренируют тренеры в Москвиче. Они там для галочки, и чтобы получать коньки, костюмы и квоты. Ей бы кто то почистил программу и была бы еще лучше. Остается только здоровья пожелать, и чтобы не переломали раньше времени
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Ответ private dancer
Интереснее всего что мама сегодня напишет )
Мне уже страшно)
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Ответ ретроградный меркурий
Мне тоже сложно поверить, что попадаются такие неадекваты среди родителей, но тут самораскрытие налицо. Да ещё сама Лена тоже уже конкретно звезду словила с подачи мамы. Её, видите ли, последней поставили прокатывать произвольную, а она до этого времени прыгала квады и устала, поэтому отказалась. Ну блин, как-то распредели силы, чтобы на всю тренировку хватило. Вы можете себе представить, чтобы Загитова, которая по 12 часов в день пахала в ТШТ, заявила, что она устала и катать последней не будет? Или Щербакова, которая с Глейхом ставила короткую на одном льду с малышами, возмутилась, что мелкие под ногами путаются? Невозможно добиться большого результата, если считать себя умнее тренеров и постоянно с ними конфликтовать
Конечно, все, кто хочет результата тренируются и делают в основном, что тренеры скажут. Лену просто жаль, девочка очень талантлива.
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Чудесные у нас девочки растут. Так уверенно катаются. Молодцы. Лену с победой, Вику с серебром, Арину с бронзой.
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Ответ Ponpony
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Ирина, идите, празднуйте к себе в vk
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молодец Костылева. С кем она сидела в кик? вернее,кто ее тренер после истерики мамы?
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