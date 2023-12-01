Турнир на призы Кудрявцева. Костылева победила с двумя четверными, Стрельцова – 2-я, Калугина – 3-я
Фигуристка Елена Костылева победила на турнире на призы Кудрявцева в Москве.
Костылева в произвольной программе исполнила секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и сольный четверной сальхов со степ-аутом, Стрельцова сделала тройной аксель, Калугина – четверной тулуп и упала с четверного сальхова.
Турнир на призы В.Н. Кудрявцева
Москва
Девoчки, 1 спортивный разряд
Итоговое положение
1. Елена Костылева – 202,30
2. Виктория Стрельцова – 198,11
3. Арина Калугина – 187,52
4. Алена Кривоносова – 184,38
5. Валерия Литвинчева – 176,55
6. София Сарновская – 173,68
7. Анастасия Чиннова – 162,76
8. Ксения Касперович – 146,27
Произвольная программа
1. Елена Костылева – 130,28
2. Виктория Стрельцова – 125,46
3. Арина Калугина – 120,62
4. Алена Кривоносова – 118,12
5. Валерия Литвинчева – 111,64
6. София Сарновская – 111,62
7. Анастасия Чиннова – 101,00
8. Ксения Ивушкина – 95,30
Полные результаты – здесь.
https://vk.com/clip418161316_456239984
Суть конфликта: тренер Лютиков накануне проката произвольной заставил Лену катать программу после 30 минут раскатки и 5 минут распрыгивания. За это мама Костылевой назвала его упырем, Лена с подачи мамы отказалась кататься и они уехали на публичный каток катать макет программы. Честно говоря, не понимаю воплей мамы, это совершенно нормально со стороны тренера поставить прокат в боевых условиях, на соревновании дают 6 минут раскатки - и добро пожаловать на прокат. Закатила очередной скандал на ровном месте и испортила подготовку ребенку. И вы прикиньте, что даже в таких условиях Костылева умудряется собирать программу с квадами. Невероятный талант, который мама старательно пытается угробить и ей постепенно это удается. Пока Костылева-старшая занимается вредительством и скандалами, Базылюк, Принева, Андреева двигаются вперед.
Хотя сегодня утром она подстелила соломку, но Лена справилась, значит ждём посты в духе «как ни старались упыри из Москвича, Лена всё равно лучшая!»
Маме хочу посоветовать начать писать книгу. Отвлечется и перестанет терроризировать весь мир. Название книги дарю. «Моя борьба»😂
Со слов мамы в ВК - вчера Леночке последней из группы поставили музыку ПП на тренировке, это было плохо, т к уже вся "устала". Да еще и Буцаева посмела явиться на их лед "со своим выводком" - слова мамы Лены. A Калугина специально ездила по катку и Лену подрезала.
Сегодня ее поставили первой катать ПП после 30 мин раскатки, и опять не так!
Маме может пора понять, что мир не вокруг одной Леночки крутится и перестать заставлять ребенка нести пургу на камеру?
Зря маман ее против всего мира науськивает.
Зайдите в ВК Леночка Костылева.
"Дело не в маме! Дело в Леночке - она уником каких мало или вообще нет! И она мешает всем куда бы ни пришла, там свои "звезды" и они хотят отбираться на все соревы и быть лучшими. У них папы с мешками денег... Ферштейн или повторить по аглицки?
Вспомните Сашу Трусову, я слежу за ее спортивным путем более 10 лет, с того момента, как она приехала в Москвобад... уж как ее травили - "классика жанра"... Не каждая выдержит... Спасибо у нее папа - тоже уникальный, это как-то спасало... да и то... Находили другие способы гадить, вплоть до лазерных винтовок на ЧМ и ЧЕ...
А на ОИ22 в Пекин по моим наводкам уже поехали фсбэшники... но и там вертухаи сработали...,"
🙈🙈🙈
Я до этого не заходила на страницу вк, только здесь видела про маму Лены, сегодня впервые зашла, и теперь думаю, что к сожалению всё-таки вряд ли Лену ждёт успешная карьера
Вот в плане скольжения, без вопросов, Лена одна из лучших, если только Дзепка с ней сравнится, но Соня как раз музыку хорошо чувствует.
Ну и если сравнивать Базылюк и Костылеву, то нельзя не отметить, что они обе бойцы. Этого не отнять.
Удачи и успехов Леночка !
Уникальная девочка
Со слов мамы ее же почти не тренируют тренеры в Москвиче. Они там для галочки, и чтобы получать коньки, костюмы и квоты. Ей бы кто то почистил программу и была бы еще лучше. Остается только здоровья пожелать, и чтобы не переломали раньше времени