Турнир на призы Кудрявцева. Костылева победила с двумя четверными, Стрельцова – 2-я, Калугина – 3-я

Фигуристка Елена Костылева победила на турнире на призы Кудрявцева в Москве.

Костылева в произвольной программе исполнила секвенцию четверной сальхов – двойной аксель и сольный четверной сальхов со степ-аутом, Стрельцова сделала тройной аксель, Калугина – четверной тулуп и упала с четверного сальхова.

Турнир на призы В.Н. Кудрявцева

Москва

Девoчки, 1 спортивный разряд

Итоговое положение

1. – 202,30

2. Виктория Стрельцова – 198,11

3. – 187,52

4. Алена Кривоносова – 184,38

5. Валерия Литвинчева – 176,55

6. София Сарновская – 173,68

7. Анастасия Чиннова – 162,76

8. Ксения Касперович – 146,27

Произвольная программа

1. Елена Костылева – 130,28

2. Виктория Стрельцова – 125,46

3. Арина Калугина – 120,62

4. Алена Кривоносова – 118,12

5. Валерия Литвинчева – 111,64

6. София Сарновская – 111,62

7. Анастасия Чиннова – 101,00

8. Ксения Ивушкина – 95,30

Полные результаты – здесь.