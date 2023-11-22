Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Принева, Дзепка, Петрова, Гордеева, Кравчина выступят с короткими программами

Теги сборная России результаты женское катание Мария Гордеева Софья Глаголевская Алена Принева Серия Гран-при России Ева Зубкова Варвара Кравчина Агата Петрова Золотой конек Москвы София Дзепка Кристина Статьинова Мария Шаталова Анна Ляшенко Дина Хуснутдинова Софья Рудь Анастасия Шигина София Ермолова Валерия Мельникова Мария Елисова Екатерина Чичилимова Фигурное катание

23 ноября на юниорском Гран-при России в Москве фигуристки покажут короткие программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Москва

Девушки, КМС

Короткая программа

Начало – 17:50 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Валерия Мельникова

2. Софья Рудь

3. Анна Ляшенко

4. Варвара Кравчина

5. Мария Елисова

6. Екатерина Чичилимова

Вторая разминка

7. Мария Гордеева

8. София Дзепка

9. Полина Цурикова

10. Анастасия Шигина

11. Алена Принева

12. София Ермолова

Третья разминка

13. Мария Шаталова

14. Ева Зубкова

15. Дина Хуснутдинова

16. Кристина Статьинова

17. Софья Глаголевская

18. Агата Петрова

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

1 комментарий

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Любитель_ФК
Практически осталось 4 места на первенство России. Сейчас 14 место занимает Титова с 15 очками, а явных претендентов пять ( Дзепка- 18, Принева- 16, Петрова- 12, Кравчина- 12 и пятая Гордеева, но у нее 0 очков и ей чтобы обойти Титову надо занять место не ниже второго, т.е. набрать 16 очков. И это интрига, но главная интрига, сможет-ли Дзепка выиграть второй этап. Главная ее соперница, подруга по группе Принева, они и должны разыграть первенство. Петрова и Кравчина поборются за бронзу, ну и конечно Гордеева, ее задача самая сложная , но вполне выполнимая, только надо исполнить хотя бы один квад.
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