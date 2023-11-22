Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Принева, Дзепка, Петрова, Гордеева, Кравчина выступят с короткими программами
23 ноября на юниорском Гран-при России в Москве фигуристки покажут короткие программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Москва
Девушки, КМС
Короткая программа
Начало – 17:50 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Валерия Мельникова
2. Софья Рудь
3. Анна Ляшенко
4. Варвара Кравчина
5. Мария Елисова
6. Екатерина Чичилимова
Вторая разминка
7. Мария Гордеева
8. София Дзепка
9. Полина Цурикова
10. Анастасия Шигина
11. Алена Принева
12. София Ермолова
Третья разминка
13. Мария Шаталова
14. Ева Зубкова
15. Дина Хуснутдинова
16. Кристина Статьинова
17. Софья Глаголевская
18. Агата Петрова
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
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