Осокина об уходе из группы Мозер: «Это была моя инициатива. Результат не впечатлял, а я хотела развиваться»

Елизавета Осокина рассказала, почему перешла из группы Нины Мозер к Павлу Слюсаренко.

– Вы не сразу нашли себе партнера. Насколько тяжелым был его поиск?

– С третьей попытки у меня получилось. Андрей Рудь получил травму, и я несколько месяцев каталась одна. Потом встала в пару с Владом Антонышевым.

Мы с ним откатались даже меньше сезона. Подумали, что будущего у нас нет, я не хотела с ним кататься – мы не подходили друг другу по характеру, по стилю.

– Как вышло, что сотрудничество с Ниной Мозер завершилось?

– Сама она нас не тренировала, лишь присутствовала на некоторых тренировках. Я каталась у Арины Ушаковой. После того как мы с Владом выступили на стартах, результат не впечатлял, а я хотела развиваться и поняла, что с ним этого не получится.

Как раз подходил конец сезона, и мы переходили в группу к Плющенко, а я не хотела туда идти, потому что не видела прогресса. Решение уйти было моей инициативой.

– Как образовался вариант переехать в Пермь?

– Я искала партнера, и тогда Павел Сергеевич Слюсаренко позвонил моей маме. Он сказал, что, если появится свободный партнер, нам сообщат.

Первый мой тренер Ольга Валерьевна в этом тоже участвовала. Когда нам сказали, что есть свободный партнер в Перми, поехала туда, даже не зная с кем буду кататься.

– В фигурном катании все стремятся переехать в Москву, Петербург. Не страшно было уезжать в Пермь?

– Нет. Я смотрела, как катаются пары у Павла Сергеевича, и мне нравилось. Там атмосфера домашняя, уютная, мы всегда можем поговорить и обсудить что-то, и твое мнение обязательно учтут. Все постоянно шутят. То есть не только работа, но и эмоциональная разгрузка есть.

Мы с Павлом Сергеевичем правили абсолютно все, он мне буквально раскрыл глаза. Когда выехали на первый старт, сразу был виден результат. Благодарна нашей команде, Егору Михайловичу Закроеву – именно он в большей степени нас тренирует, отрабатывает технические элементы.

– Как быстро сошлись с нынешним партнером Артемом Грицаенко?

– Мы все лето с ним работали над поддержками. Когда все получилось и мы поехали на первые старты, почувствовала, что сможем кататься вместе. У нас схожие характеры, мы всегда на связи, поддерживаем друг друга, – сказала фигуристка.