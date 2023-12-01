Осокина об уходе из группы Мозер: «Это была моя инициатива. Результат не впечатлял, а я хотела развиваться»
Елизавета Осокина рассказала, почему перешла из группы Нины Мозер к Павлу Слюсаренко.
– Вы не сразу нашли себе партнера. Насколько тяжелым был его поиск?
– С третьей попытки у меня получилось. Андрей Рудь получил травму, и я несколько месяцев каталась одна. Потом встала в пару с Владом Антонышевым.
Мы с ним откатались даже меньше сезона. Подумали, что будущего у нас нет, я не хотела с ним кататься – мы не подходили друг другу по характеру, по стилю.
– Как вышло, что сотрудничество с Ниной Мозер завершилось?
– Сама она нас не тренировала, лишь присутствовала на некоторых тренировках. Я каталась у Арины Ушаковой. После того как мы с Владом выступили на стартах, результат не впечатлял, а я хотела развиваться и поняла, что с ним этого не получится.
Как раз подходил конец сезона, и мы переходили в группу к Плющенко, а я не хотела туда идти, потому что не видела прогресса. Решение уйти было моей инициативой.
– Как образовался вариант переехать в Пермь?
– Я искала партнера, и тогда Павел Сергеевич Слюсаренко позвонил моей маме. Он сказал, что, если появится свободный партнер, нам сообщат.
Первый мой тренер Ольга Валерьевна в этом тоже участвовала. Когда нам сказали, что есть свободный партнер в Перми, поехала туда, даже не зная с кем буду кататься.
– В фигурном катании все стремятся переехать в Москву, Петербург. Не страшно было уезжать в Пермь?
– Нет. Я смотрела, как катаются пары у Павла Сергеевича, и мне нравилось. Там атмосфера домашняя, уютная, мы всегда можем поговорить и обсудить что-то, и твое мнение обязательно учтут. Все постоянно шутят. То есть не только работа, но и эмоциональная разгрузка есть.
Мы с Павлом Сергеевичем правили абсолютно все, он мне буквально раскрыл глаза. Когда выехали на первый старт, сразу был виден результат. Благодарна нашей команде, Егору Михайловичу Закроеву – именно он в большей степени нас тренирует, отрабатывает технические элементы.
– Как быстро сошлись с нынешним партнером Артемом Грицаенко?
– Мы все лето с ним работали над поддержками. Когда все получилось и мы поехали на первые старты, почувствовала, что сможем кататься вместе. У нас схожие характеры, мы всегда на связи, поддерживаем друг друга, – сказала фигуристка.
Мне тоже нравится пара Осокина-Грицаенко, по сравнению с их первым сезоном очень хороший прогресс.
Но КК только начали и их скорее можно сравнить с прошлым сезоном ОГ.
Сама прогрессирующая пара сезона!
А не КуКу.