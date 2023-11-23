Грицаенко о возможном сотрудничестве с Тутберидзе: «Я бы, наверное, не согласился даже на стажировку. Нам хорошо у себя»

Артем Грицаенко заявил, что не хотел бы даже стажироваться у Этери Тутберидзе.

Грицаенко выступает в парном катании с . Пара тренируется у Павла Слюсаренко.

– Павел Сергеевич сотрудничает с . Не хотели бы проконсультироваться с ней по каким-то вопросам?

– Нет, нет, нет, не хочется. Нам хорошо у себя. Я бы, наверное, не согласился даже на стажировку. Если между делом нам что-то подскажут, то да.

Просто не хочется менять план тренировок, потому что он дает плоды. Его нельзя нарушать, тем более в такой период. Пока у нас нет проблем, нам лучше работать со своими тренерами.

– Для Тутберидзе опыт работы со спортивными парами был новым. Как вы считаете, смогла ли она раскрыть Морозова и Тарасову с другой стороны?

– Конечно. Они нам очень нравились в тот период. Классные программы, великолепные элементы, есть что у них взять себе в арсенал. Мне кажется, работа Этери Георгиевны не может пройти бесследно, – сказал фигурист.