Грицаенко о возможном сотрудничестве с Тутберидзе: «Я бы, наверное, не согласился даже на стажировку. Нам хорошо у себя»

Теги сборная России пары Этери Тутберидзе Павел Слюсаренко Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Артем Грицаенко заявил, что не хотел бы даже стажироваться у Этери Тутберидзе.

Грицаенко выступает в парном катании с Елизаветой Осокиной. Пара тренируется у Павла Слюсаренко.

– Павел Сергеевич сотрудничает с Этери Тутберидзе. Не хотели бы проконсультироваться с ней по каким-то вопросам?

– Нет, нет, нет, не хочется. Нам хорошо у себя. Я бы, наверное, не согласился даже на стажировку. Если между делом нам что-то подскажут, то да.

Просто не хочется менять план тренировок, потому что он дает плоды. Его нельзя нарушать, тем более в такой период. Пока у нас нет проблем, нам лучше работать со своими тренерами.

– Для Тутберидзе опыт работы со спортивными парами был новым. Как вы считаете, смогла ли она раскрыть Морозова и Тарасову с другой стороны?

– Конечно. Они нам очень нравились в тот период. Классные программы, великолепные элементы, есть что у них взять себе в арсенал. Мне кажется, работа Этери Георгиевны не может пройти бесследно, – сказал фигурист.

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8 комментариев

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Наталья Карлова
заголовок конечно так себе... ответы на вопросы совсем не о том...
+26
0
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Док Аксель
Писарчукам всё неймётся с провокационными вопросами. Я бы у задающего спросил: " А не хочет он пойти курьером поработать?"...
+17
-3
+14
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КВАД
А слабо выдёргивать не одно предложение из всего интервью и вставлять его в заголовок для заманухи, а выдёргивать по одному слову из любого предложения и из них самим составить кричащий заголовок?
+9
-1
+8
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Железная Леди
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Странные вопросы . Тутберидзе приглашает к себе Слюсаренко для помощи в тренировках.
с какой стати ребята должны ехать к ЭТ чтоб получить тренировку от Слюсаренко.
Совсем плохи наши коментаторы.
+6
0
+6
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Elena Savanuk
Ответ Док Аксель
Писарчукам всё неймётся с провокационными вопросами. Я бы у задающего спросил: " А не хочет он пойти курьером поработать?"...
Такое впечатление, что вопросы задаются согласно методичке . А потом выдергивают подходящую (понятно для чего ) фразу из контекста и в заголовок лепят...
+5
0
+5
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Katerina Sunny
А зачем к Тутберидзе, если в Перми есть своя школа парного катания?
+4
0
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Док Аксель
Ответ Elena Savanuk
Такое впечатление, что вопросы задаются согласно методичке . А потом выдергивают подходящую (понятно для чего ) фразу из контекста и в заголовок лепят...
Мы же с вами уже ветераны интернета на спортивных сайтах и порталах. И спорт знаем с советских времён, как и спортивную журналистику. А у нынешних спортивных писарчуков и ерундитов совсем другие задачи, как у админов и владельцев всех этих сайтов.
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Адриана
Что за вопросы?
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