«Лучший твой подарочек – это Шаурма на Новый год». Медведева анонсировала свое участие в шоу «Маска»
Евгения Медведева анонсировала свое участие в новогоднем выпуске шоу «Маска».
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее выступала в этом шоу в костюме шаурмы.
«Друзья, помните же Шаурму? Видите наушники и микрофон? А это значит, что Шаурма-то возвращается на один новогодний выпуск!
С кем и какую песню я пою – большой-большой секрет. Это будет ваш новогодний подарочек. Потому что лучший твой подарочек – это Шаурма на Новый год», – сказала Медведева.
Очень,очень жду!!!
могу только посоветовать не покупать ее в привокзальных палатках
Шаурма,это костюм.
Я бы Колдунью послушала
Но мне ещё понравились стикеры с шаурмой в чате Телеграм у Жени, которые фанаты сами же и нарисовали.
Вот автору хотелось бы через медвеботов передать респект.
Туда на канал. Я сейчас там не бываю.
А уж куколка - точная копия шаурмы в маске от фанатов - это вообще милота высшего уровня. Жене подарили.
Вы такие молодцы, фанаты Жени.
Хотелось бы смочь посмотреть этот новогодний выпуск.
За Женей Медведевой становится всё интереснее и интереснее наблюдать. Её таланты как-будто безграничны, судя по её активностям в совершенно разных по сути проектах. и везде у неё получается очень неплохо.
А уж хорошеет вообще с каждым днём. Приятно глазу.
Очень ждем!
Да еще и в дуэте )
А ну-ка, давай-ка, плясать выходи!"
Обожаю этот костюм!
Большой-большой секрет!"
Там всё жюри умилялось и восторгалось) Воробьев так в любви и восторгах рассыпался)