«Лучший твой подарочек – это Шаурма на Новый год». Медведева анонсировала свое участие в шоу «Маска»

Теги Евгения Медведева музыка Фигурное катание

Евгения Медведева анонсировала свое участие в новогоднем выпуске шоу «Маска».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее выступала в этом шоу в костюме шаурмы.

«Друзья, помните же Шаурму? Видите наушники и микрофон? А это значит, что Шаурма-то возвращается на один новогодний выпуск!

С кем и какую песню я пою – большой-большой секрет. Это будет ваш новогодний подарочек. Потому что лучший твой подарочек – это Шаурма на Новый год», – сказала Медведева.

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62 комментария
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romeo5555
Шаурма. Возвращение. 😉
+28
-7
+21
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Tacciana
О, интересненько! Наверняка, не Колдунью петь будет, а жаль!
+24
-6
+18
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Хана Спектор
Это будет очень круто!!!
Очень,очень жду!!!
+25
-7
+18
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Tacciana
Ответ Лека-Лека
Комментарий скрыт
А когда была шаурма в ФК? Я пропустила..
могу только посоветовать не покупать ее в привокзальных палатках
+21
-3
+18
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Tacciana
Ответ Victoria Troshin
прекрасный подарочек,шаурма была очаровашечка,юморная,подвижная,женственная,женя молодец,очень интересные номера и яркие выступления,ждём!!!
Потому и позвали в новогодний выпуск)
+24
-7
+17
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Аленка_76
Ответ alexnew
От шаурмы травятся, а Медведева ее рекламирует...
А где вы рекламу увидели?
Шаурма,это костюм.
+18
-3
+15
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natalado
Ответ Аленка_76
Там дуэт будет
Женя сказала про возвращение Шаурмы. Значит, костюм/образ тот же?
+15
0
+15
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Tytti
Интересно. Ждём!
+21
-6
+15
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Илларион
Ой, какая отличная новость, с удовольствием посмотрю новогоднюю маску!
+22
-7
+15
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Lana Kazakova
Ответ Tacciana
О, интересненько! Наверняка, не Колдунью петь будет, а жаль!
На новогодней Маске только новогодние песни поют?
+16
-2
+14
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Илларион
Ответ Лека-Лека
Комментарий скрыт
Успокойтесь вас насильно никто не заставляет есть шаурму и смотреть красивое, новогоднее шоу!
+22
-8
+14
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Аленка_76
Ответ Tacciana
О, интересненько! Наверняка, не Колдунью петь будет, а жаль!
Согласна,жаль.
Я бы Колдунью послушала
+16
-2
+14
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nikolett
Женя такая милая в костюме Шаурмы. И очень юморная.
Но мне ещё понравились стикеры с шаурмой в чате Телеграм у Жени, которые фанаты сами же и нарисовали.
Вот автору хотелось бы через медвеботов передать респект.
Туда на канал. Я сейчас там не бываю.
А уж куколка - точная копия шаурмы в маске от фанатов - это вообще милота высшего уровня. Жене подарили.
Вы такие молодцы, фанаты Жени.
Хотелось бы смочь посмотреть этот новогодний выпуск.
За Женей Медведевой становится всё интереснее и интереснее наблюдать. Её таланты как-будто безграничны, судя по её активностям в совершенно разных по сути проектах. и везде у неё получается очень неплохо.
А уж хорошеет вообще с каждым днём. Приятно глазу.
+14
0
+14
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Mary
Класс, отличная новость. Интересно какая песня будет и с кем петь будет
+15
-2
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Tacciana
Ответ Аленка_76
Честно ,я любой песне буду рада)
Это точно будет весело!
+14
-1
+13
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Аленка_76
Ответ Илларион
Ну, а вдруг колдунью, было бы здорово!
Честно ,я любой песне буду рада)
+14
-1
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Илларион
Ответ Tacciana
О, интересненько! Наверняка, не Колдунью петь будет, а жаль!
Ну, а вдруг колдунью, было бы здорово!
+14
-1
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Аленка_76
Лучший Медо подарочек на Новый год!
Очень ждем!
Да еще и в дуэте )
+22
-9
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Светлана М
Очень интересно что за песня будет и с кем
+15
-2
+13
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Аленка_76
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
А вы как всегда первая прибежали )
+19
-6
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Mary
Ответ Аленка_76
А вы как всегда первая прибежали )
Самая преданная фанатка 😁
+14
-1
+13
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Tytti
Ответ Victoria Troshin
прекрасный подарочек,шаурма была очаровашечка,юморная,подвижная,женственная,женя молодец,очень интересные номера и яркие выступления,ждём!!!
Да, зажигательная, весёлая
+20
-7
+13
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Sveta Arhipova
Лучше может быть только Шаурма на завтрак, Шаурма на обед, Шаурма на ужин (вот и весь секрет)
+18
-5
+13
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ДИОНИС
"Лучший мой подарочек - это ты!
А ну-ка, давай-ка, плясать выходи!"
+14
-2
+12
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Аленка_76
Ответ natalado
Женя сказала про возвращение Шаурмы. Значит, костюм/образ тот же?
Костюм получается,что да!
Обожаю этот костюм!
+13
-1
+12
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Vilnus
Ответ Лека-Лека
Комментарий скрыт
Где вы видели Шаурму в ФК, что вам аж не понравилось. Ссылкой не поделитесь? Хочу своё мнение составить
+12
0
+12
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Vilnus
У меня от участия Жени в Маске в костюме Шаурмы осталось такое легкое, веселое настроение. И Жене её любимая Шаурма пришлась по вкусу. Поэтому новость радостная для меня.
+16
-4
+12
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Vilnus
Ответ Mary
Самая преданная фанатка 😁
Я фанат, как не тороплюсь, всегда не поспеваю за Маргаритой.
+12
-1
+11
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Tacciana
Ответ Илларион
Успокойтесь вас насильно никто не заставляет есть шаурму и смотреть красивое, новогоднее шоу!
Похоже, кто-то заставляет. Сам же человек себе не враг, смотреть и писать про то, что не нравится?.. или нет?
+15
-4
+11
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Vilnus
Ответ Юра Плисецкий
Неужели с Трусовой?
Совместный танец с Сашей и участие Жени в Маске параллельны
+14
-3
+11
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Lana Kazakova
Вот бы она спела Колдунью Кадышевой. Это был бы разрыв. Шаурма поющая Кадышеву =)
+19
-8
+11
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Аленка_76
Ответ Илларион
Ну, а вдруг колдунью, было бы здорово!
Там дуэт будет
+12
-1
+11
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Rina
Ждём! Интересно с кем дует))
+12
-1
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Victoria Troshin
прекрасный подарочек,шаурма была очаровашечка,юморная,подвижная,женственная,женя молодец,очень интересные номера и яркие выступления,ждём!!!
+24
-13
+11
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Vilnus
Ответ Оксана
Комментарий скрыт
В чем? В том, что в новогоднем выпуске шоу «Маска» выступит Женя, которая принимала участие в этом шоу в костюме Шаурмы? И в чем здесь абсурд и странность?
+11
0
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Olga Krayz
Ответ nikolett
Женя такая милая в костюме Шаурмы. И очень юморная. Но мне ещё понравились стикеры с шаурмой в чате Телеграм у Жени, которые фанаты сами же и нарисовали. Вот автору хотелось бы через медвеботов передать респект. Туда на канал. Я сейчас там не бываю. А уж куколка - точная копия шаурмы в маске от фанатов - это вообще милота высшего уровня. Жене подарили. Вы такие молодцы, фанаты Жени. Хотелось бы смочь посмотреть этот новогодний выпуск. За Женей Медведевой становится всё интереснее и интереснее наблюдать. Её таланты как-будто безграничны, судя по её активностям в совершенно разных по сути проектах. и везде у неё получается очень неплохо. А уж хорошеет вообще с каждым днём. Приятно глазу.
Стикеры и правда классные! Вобще Женины фанаты молодцы, поддержка выше всяких похвал каждый раз!
+10
0
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Аленка_76
Ответ Дмитрий Рабко
Тошнота что-ли ?
Вам плохо?
+14
-4
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romeo5555
Ответ nikolett
Женя такая милая в костюме Шаурмы. И очень юморная. Но мне ещё понравились стикеры с шаурмой в чате Телеграм у Жени, которые фанаты сами же и нарисовали. Вот автору хотелось бы через медвеботов передать респект. Туда на канал. Я сейчас там не бываю. А уж куколка - точная копия шаурмы в маске от фанатов - это вообще милота высшего уровня. Жене подарили. Вы такие молодцы, фанаты Жени. Хотелось бы смочь посмотреть этот новогодний выпуск. За Женей Медведевой становится всё интереснее и интереснее наблюдать. Её таланты как-будто безграничны, судя по её активностям в совершенно разных по сути проектах. и везде у неё получается очень неплохо. А уж хорошеет вообще с каждым днём. Приятно глазу.
Здорово сказано. У Жени талантливые поклонники!
+10
0
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Илларион
Ответ alexnew
От шаурмы травятся, а Медведева ее рекламирует...
Это не реклама шаурмы, а участие в престижном шоу, там многие известные певцы участвуют, учите матчасть😁
+20
-10
+10
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Аврора кубик
Ответ Rina
Ждём! Интересно с кем дует))
А выступление дуэтом , вдвойне интереснее))загадка для нас))
+9
0
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Аврора кубик
Конечно помню прекрасную Шаурму Женю!!!😍 Прекрасная новость , жду с нетерпением новогодний выпуск❤️
+9
0
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ДИОНИС
"А что споёт Медведева -
Большой-большой секрет!"
+11
-2
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Sveta Arhipova
Ответ natalado
Женя сказала про возвращение Шаурмы. Значит, костюм/образ тот же?
Может, лаваш поменяют на праздничный?
+9
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Mary
Ответ Ева Винер
возможно что-то с Костомаровым, учитывая, что он тоже там участвовал
Отличная идея
+9
0
+9
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Tacciana
Ответ Аленка_76
Вам плохо?
Очевидно. Только с этим лучше не в интернет, а к доктору
+13
-4
+9
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Mary
Ответ Vilnus
Я фанат, как не тороплюсь, всегда не поспеваю за Маргаритой.
Ага даже обидно как то
+8
0
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Люсия Федосова
Очень хотим ещё раз насладиться Шаурмой .
+8
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Анастасия Балканова
Ответ alexnew
От шаурмы травятся, а Медведева ее рекламирует...
травятся некачественной шаурмой. Сама по себе еда не вредная, если знать меру в употреблении
+7
0
+7
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RusVector
Очень интересно ... что делает эта спортивная новость здесь?
+15
-8
+7
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Ливия
Шаурма была милейшей маской)
Там всё жюри умилялось и восторгалось) Воробьев так в любви и восторгах рассыпался)
+6
0
+6
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