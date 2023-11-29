«Лучший твой подарочек – это Шаурма на Новый год». Медведева анонсировала свое участие в шоу «Маска»

Евгения Медведева анонсировала свое участие в новогоднем выпуске шоу «Маска».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию ранее выступала в этом шоу в костюме шаурмы.

«Друзья, помните же Шаурму? Видите наушники и микрофон? А это значит, что Шаурма-то возвращается на один новогодний выпуск!

С кем и какую песню я пою – большой-большой секрет. Это будет ваш новогодний подарочек. Потому что лучший твой подарочек – это Шаурма на Новый год», – сказала .