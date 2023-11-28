Татьяна Тарасова: «Медведева сильно плакала из-за Милохина. Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит, ей все равно на него»

Татьяна Тарасова поддержала Евгению Медведеву после критики Отара Кушанашвили.

Ранее шоумен назвал «шпаной» и ее экс-партнера в шоу « » Даню Милохина. Он также заявил, что Медведева не умеет брать интервью и подбирать гостей для своего ютуб-шоу.

«Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему.

Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина... Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» – сказала заслуженный тренер СССР.

Отар Кушанашвили: «Медведева не умеет брать интервью, не умеет выбирать гостей. Милохин – шпана мелкая. И Евгения, по сути, тоже шпана»