Татьяна Тарасова: «Медведева сильно плакала из-за Милохина. Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит, ей все равно на него»
Татьяна Тарасова поддержала Евгению Медведеву после критики Отара Кушанашвили.
Ранее шоумен назвал «шпаной» Медведеву и ее экс-партнера в шоу «Ледниковый период» Даню Милохина. Он также заявил, что Медведева не умеет брать интервью и подбирать гостей для своего ютуб-шоу.
«Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему.
Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина... Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» – сказала заслуженный тренер СССР.
Отар Кушанашвили: «Медведева не умеет брать интервью, не умеет выбирать гостей. Милохин – шпана мелкая. И Евгения, по сути, тоже шпана»
А то что зла не держит на чудика Даню, так молодец Женя, не злопамятная. Да и на дураков не обижаются.
А если сейчас не держит зла на Милохина , то и отлично, на дураков не обижаются.
Драма, просмотры, нежданчик.
Или на себя и свои принципы.
Ведь Милохин Никто! Мусор!
Зачем на себя всё это вываливать?
Наверное это не от большого Ума.
Умеет значит
В нашем фигурном катании, чем дальше, тем всё "санта-барбаристее" и "санта-забористей"!
Доходы свои недавно раскрыл - около миллиона в месяц. Победнее Медведевой. Но не так чтобы не на что...
Ишь чё удумали. Что-то новое пробуют, каналы какие-то...
Медведева вроде так не поступает, просто живет своей жизнью
Понятно зачем, Мани Мани
Но посмотрел два первых интервью. Абрамов профи и джентльмен, он честно вытянул на себе подкаст, смотреть было можно.
Второй гость был нудноват и высокопарен, Женя сразу поплыла. Еле досмотрел на перемотке.
Посмотрел ещё с Трусовой, банальные вопросы, ничего нового кроме своих покупок. Реально интересной информации ноль, конечно не считая анонса стрип-танцев для особо падких на всё кринжовое.
Чему там не верить?
По словам тиктокера, в этом году он «даже соглашался с трудом» на участие в проекте. «Сказал им: «Возможно, будьте готовы к тому, что я свалю». Они сказали: «Мы готовы». Я свалил», — добавил Милохин.
Про любовь не знаю, Первому рейтинги нужны были, в первом сезоне на их паре рейтинг и строили.
А Медведева здесь при чём?
Они, вообще-то, вместе откатали первый ЛП, с огромными просмотрами!! Люди до сих пор их любят и пересматривают