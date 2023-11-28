Татьяна Тарасова: «Медведева сильно плакала из-за Милохина. Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит, ей все равно на него»

Теги Татьяна Тарасова Отар Кушанашвили Евгения Медведева Ледниковый период Даня Милохин Фигурное катание

Татьяна Тарасова поддержала Евгению Медведеву после критики Отара Кушанашвили.

Ранее шоумен назвал «шпаной» Медведеву и ее экс-партнера в шоу «Ледниковый период» Даню Милохина. Он также заявил, что Медведева не умеет брать интервью и подбирать гостей для своего ютуб-шоу.

«Так нельзя говорить про Медведеву! В каждой ситуации человек может поступить по-своему.

Ой, как же Женя сильно плакала из-за Милохина... Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него. И это прекрасно, что Жене все равно на такого человека!» – сказала заслуженный тренер СССР. 

Отар Кушанашвили: «Медведева не умеет брать интервью, не умеет выбирать гостей. Милохин – шпана мелкая. И Евгения, по сути, тоже шпана»

94 комментария

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Maecenas
А реально, зачем она с ним сняла видос? Он её киданул, как с вещью обошелся, а она ради пары десятков тысяч просмотров всё это схавала? Так получается?
+61
-12
+49
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SALMON
Ответ Katerina Sunny
Что-то мне не верится, что плакала. Особенно, если Милохин говорил правду, что все знали, что он уйдёт, когда сам решит.
Судя по тому как Женя за ним бегала и тд, то скорее всего была в него влюблена
+34
-14
+20
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Klara65
Когда ТАТ берется защищать - она как правило еще глубже закапывает
+23
-3
+20
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Тайга86
Странная ТАТ конечно. А то не понятно из-за чего Женя плакала, если плакала…. Их пара была ярчайшей на проекте, и был пройден уже сложный путь скатывания. И вот когда уже они начали достаточно хорошо смотреться, Даня выкинул финт, разрушив в один момент все долгие наработки. Оставив Женю одну с ее планами и надеждами. Тут действительно заплачешь. Но все что не делается….Ну а теперь у неё к нему отношение как к чему-то знакомому, но пустому. Не удивлюсь что сам напросился. Ему сейчас нужно о себе постоянно заявлять, чтобы вернуть былую популярность.
+27
-13
+14
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Sobr
Ради дешевого хайпа готова приглашать афериста, который тебя предал, а на Тутберидзе до сих пор обидки держит, странная барышня эта МЖ.
+26
-12
+14
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Ритт
Конечно будешь плакать, когда столько сил потрачено на этом проекте и тут в середине остаешься без партнера. Но всё к лучшему, с Федотовым они были шикарной парой.
А то что зла не держит на чудика Даню, так молодец Женя, не злопамятная. Да и на дураков не обижаются.
+26
-14
+12
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alexnew
Ответ Katerina Sunny
Что-то мне не верится, что плакала. Особенно, если Милохин говорил правду, что все знали, что он уйдёт, когда сам решит.
Так Милохин ничего такого не говорил, по крайней мере раньше. Говорил прямо противоположное, что он никому ничего не сказал именно, чтобы его не отговорили уйти. И вообще я не слушал это интервью Милохина, но не верю заранее ни одному слову. Он уже достаточно сказал и пытается отстирать свою репутацию. Отдельный вопрос на фига это Медведевой и сколько она с этого имеет и в чем?
+16
-5
+11
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Екатерина Перепёлкина
Ну вот, ТАТ все разболтала )
+15
-4
+11
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Инна1945
Так нельзя говорить про Медведеву! Поняли? Низзя. А чего если ей всё равно, она у него интервью берет. Больше не у кого? Нет более интересных личностей?
+18
-8
+10
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Tytti
Ответ Александр Константинов
*Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него.* Или на себя и свои принципы.
Всегда лучше разрешить конфликт. Вы знаете о принципах Жени? Все решили за нее.
+14
-5
+9
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Константин Лобандиевский
Ответ Sobr
Конечно молчит, потому что ничего хорошего сказать не может из-за обидок. Про Орсера так не молчит, хотя по сути сама признает, что в спортивном плане отрезок с ним был провальным.
Ну как бы с таким поведением Этери это уже не обидки - может Женя просто не хочет общаться с гниловатым по ее мнению человеком? Не имеет права?
+12
-3
+9
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Юра Плисецкий
Дёшево свои слезы ценит Медведева. Но это ее выбор.
+16
-8
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alexnew
Ответ Константин Лобандиевский
не смотрел, но осуждаю )))
Еще раз. Я смотрел достаточно много его интервью в прошлом. Он ясно и недвусмысленно несколько раз сказал, что ушел с проекта, никому ничего не сказав, это подтверждали все участники проекта, включая Авербуха. Зачем мне 101 интервью его слушать то? По этому вопросу у меня мнение уже сложилось. Если все участники, включая Авербуха, Медведеву и Эрнста скажут, что нет, это розыгрыш такой был, чтобы поднять рейтинги, то я скажу, что я этому НЕ ВЕРЮ от и до.
+8
-1
+7
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Katerina Sunny
Ответ alexnew
Какого канала и на фига вообще этот канал? Каналы какие-то. Для чего это Милохину нужно, понятно как раз. :)
И зачем ему нужно шоу Медведевой? Шоу, как и ЛП, нужно Медведевой в первую очередь. Она к Милохину летала в Дубай, а не наоборот. Но пока самое рейтинговое у неё получилось с Трусовой.
+10
-3
+7
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Елена Спирина
Ответ Sobr
Ради дешевого хайпа готова приглашать афериста, который тебя предал, а на Тутберидзе до сих пор обидки держит, странная барышня эта МЖ.
Откуда вы знаете, на кого она обидки держит, вот Тутберидзе в интервью Слуцкому дала понять, что ничего не забыла, а Женя молчит
+13
-6
+7
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Gemma157
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У женщины вообще нет понятия о том что можно рассказывать большому кругу зрителей, а что лучше оставить в тишине
+11
-4
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Аленка_76
Я думаю не плакала, ну то, что расстроена была точно.
А если сейчас не держит зла на Милохина , то и отлично, на дураков не обижаются.
+15
-8
+7
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alexnew
Ответ Константин Лобандиевский
Комментарий скрыт
Какого канала и на фига вообще этот канал? Каналы какие-то. Для чего это Милохину нужно, понятно как раз. :)
+14
-8
+6
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Аленка_76
Ответ SALMON
Судя по тому как Женя за ним бегала и тд, то скорее всего была в него влюблена
Сказки не придумывайте
+11
-5
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Katerina Sunny
Ответ alexnew
Ему нужно не шоу Медведевой, ему нужно жить на что-то. Как недавно выяснилось, за пределами России он нафиг никому не нужен, именно поэтому он и записал пару месяцев назад ролик на тему: "Раскаялся, был не прав, я так больше не буду". Кто, собственно, такой этот Милохин? Фрик, который всплыл как пена. И на что он живет? Побирается в гламурной тусовке.
Милохин нужен Медведевой, чтобы в очередной раз хайпануть. Фанаты, которые в отличие от вас, шоу-таки посмотрели, должны это знать. Медведева сама про хайп говорит.
+8
-2
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Zooey Glass
Ответ Maecenas
А реально, зачем она с ним сняла видос? Он её киданул, как с вещью обошелся, а она ради пары десятков тысяч просмотров всё это схавала? Так получается?
Патамушта 💔
Драма, просмотры, нежданчик.
+6
0
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Александр Константинов
*Но если сейчас она записывает с ним интервью, значит ей абсолютно все равно на него.*

Или на себя и свои принципы.
+17
-11
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Елена Спирина
Ответ Sobr
Конечно молчит, потому что ничего хорошего сказать не может из-за обидок. Про Орсера так не молчит, хотя по сути сама признает, что в спортивном плане отрезок с ним был провальным.
Не надо слова перевирать . Получился путь с Орсером не долгим, но бронзу в19 лет на ЧМ взяла, а с бывшим тренером вряд ли получилось бы
+11
-5
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Роман Волков
Это конечно здорово, но Зачем вообще брать интервью у этого ---
Ведь Милохин Никто! Мусор!
Зачем на себя всё это вываливать?
Наверное это не от большого Ума.
+10
-5
+5
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Константин Лобандиевский
Ответ Юра Плисецкий
Загимед больше не работает. А рейтинги нужны,и причем любым путем. Делать интересные интервью уметь надо. Проще Милохина пригласить.
Так с Милохиным отличное вью получилось...
Умеет значит
+9
-4
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Anton_Right
Вот же новости! Лента сайта, ну, просто поражает!
В нашем фигурном катании, чем дальше, тем всё "санта-барбаристее" и "санта-забористей"!
+10
-5
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Константин Лобандиевский
Ответ Роман Волков
Это конечно здорово, но Зачем вообще брать интервью у этого --- Ведь Милохин Никто! Мусор! Зачем на себя всё это вываливать? Наверное это не от большого Ума.
Ну если Никто с большой буквы - значит уже Кто-то )))
+7
-2
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Константин Лобандиевский
Ответ alexnew
Ему нужно не шоу Медведевой, ему нужно жить на что-то. Как недавно выяснилось, за пределами России он нафиг никому не нужен, именно поэтому он и записал пару месяцев назад ролик на тему: "Раскаялся, был не прав, я так больше не буду". Кто, собственно, такой этот Милохин? Фрик, который всплыл как пена. И на что он живет? Побирается в гламурной тусовке.
Что за бред? Милохин постоянно везде говорит, что ни о чем не жалеет. Это суть его жизненного кредо.
Доходы свои недавно раскрыл - около миллиона в месяц. Победнее Медведевой. Но не так чтобы не на что...
+8
-3
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Arita1
Профессиональный интервьюер и журналист не должен идти по лёгкому пути и звать только приятных ему гостей, друзей-приятелей или только положительных персонажей, которые всем нравятся(хотя кроме Николая Дроздова никто в голову не приходит). У нее уже и Сатья Дас (человек-сумка) в гостях был, вот уж где отвратительный персонаж, куда там безобидный раззвиздяй Милохин попал.
+12
-7
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Константин Лобандиевский
Ответ alexnew
Какого канала и на фига вообще этот канал? Каналы какие-то. Для чего это Милохину нужно, понятно как раз. :)
На фига жить вообще ))
Ишь чё удумали. Что-то новое пробуют, каналы какие-то...
+11
-6
+5
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Константин Лобандиевский
Ответ Sobr
Ну вот вы сами прямым текстом говорите про нежелание общаться и гниловатость, что это если не обидки? Её из ЦСКА выгнали, а с Тутберидзе она прошла путь благодаря которому имеет то что имеет, пару слов благодарности как минимум можно сказать было в своем фильме, но судя по тому что пишет народ, там больше про Орсера.
Обидки - это если бы она что-то вослед кидала, говорила бы что-то нелестное про Тутберидзе
Медведева вроде так не поступает, просто живет своей жизнью
+7
-3
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Zooey Glass
Ответ agape
Они были прекрасны!
Кстати да. Я не смотрела все шоу, но их номера смотрела.
+6
-2
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Tytti
Ответ Sobr
Конечно молчит, потому что ничего хорошего сказать не может из-за обидок. Про Орсера так не молчит, хотя по сути сама признает, что в спортивном плане отрезок с ним был провальным.
Ой, сколько ревности
+6
-2
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mahatma_gandi
Ответ Arita1
Профессиональный интервьюер и журналист не должен идти по лёгкому пути и звать только приятных ему гостей, друзей-приятелей или только положительных персонажей, которые всем нравятся(хотя кроме Николая Дроздова никто в голову не приходит). У нее уже и Сатья Дас (человек-сумка) в гостях был, вот уж где отвратительный персонаж, куда там безобидный раззвиздяй Милохин попал.
И зачем таких персонажей популяризировать?!
Понятно зачем, Мани Мани
+5
-1
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Юра Плисецкий
Ответ Константин Лобандиевский
Так с Милохиным отличное вью получилось... Умеет значит
Не смотрел.
Но посмотрел два первых интервью. Абрамов профи и джентльмен, он честно вытянул на себе подкаст, смотреть было можно.

Второй гость был нудноват и высокопарен, Женя сразу поплыла. Еле досмотрел на перемотке.
Посмотрел ещё с Трусовой, банальные вопросы, ничего нового кроме своих покупок. Реально интересной информации ноль, конечно не считая анонса стрип-танцев для особо падких на всё кринжовое.
+10
-6
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Аврора Крейсер
Ответ Константин Лобандиевский
Тарасова бы лучше вспомнила, как по беспределу лишила Медведеву и Милохина победы в ЛП заведомо нечестными оценками (и подбила сделать тоже Шифрина и балерину) в номере про Герду и Кая. И как тогда Женя плакала...
И тут Женечку обделили. Да что ж ты будешь делать)
+4
0
+4
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Tytti
Ответ SALMON
Судя по тому как Женя за ним бегала и тд, то скорее всего была в него влюблена
Никогда она за ним не бегала. Зачем неправду писать. Работали вместе, общее дело.
+11
-7
+4
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Константин Лобандиевский
Ответ alexnew
Еще раз. Я смотрел достаточно много его интервью в прошлом. Он ясно и недвусмысленно несколько раз сказал, что ушел с проекта, никому ничего не сказав, это подтверждали все участники проекта, включая Авербуха. Зачем мне 101 интервью его слушать то? По этому вопросу у меня мнение уже сложилось. Если все участники, включая Авербуха, Медведеву и Эрнста скажут, что нет, это розыгрыш такой был, чтобы поднять рейтинги, то я скажу, что я этому НЕ ВЕРЮ от и до.
Милохин не переобувается в воздухе и всегда говорит примерно одно и тоже, но довольно разными словами, добавляет красок, деталей.
Чему там не верить?
+7
-3
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Katerina Sunny
Ответ alexnew
Так Милохин ничего такого не говорил, по крайней мере раньше. Говорил прямо противоположное, что он никому ничего не сказал именно, чтобы его не отговорили уйти. И вообще я не слушал это интервью Милохина, но не верю заранее ни одному слову. Он уже достаточно сказал и пытается отстирать свою репутацию. Отдельный вопрос на фига это Медведевой и сколько она с этого имеет и в чем?
«Почему сбежал из «Ледникового периода»? Объясняю один раз. Ребята, я не могу делать то, что не хочу делать. В том году с удовольствием занимался «Ледниковым периодом», потому что для меня это было что-то новое. Мне было круто, мне было интересно», — сказал Милохин.
По словам тиктокера, в этом году он «даже соглашался с трудом» на участие в проекте. «Сказал им: «Возможно, будьте готовы к тому, что я свалю». Они сказали: «Мы готовы». Я свалил», — добавил Милохин.
+5
-1
+4
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Эйлин Эшин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
после этого Женя не только интервью брать, но и разговаривать с Милохиным не должна была. Должен был быть объявлен полный игнор и бойкот. В том числе и со стороны Первого канала
+6
-2
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Белая_и_пушистая
Никакой женской гордости у Медведевой . Человек так подставил ее , а она бегает за ним .
+10
-6
+4
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agape
Они были прекрасны!
+12
-8
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alexnew
Ответ Tytti
Никогда она за ним не бегала. Зачем неправду писать. Работали вместе, общее дело.
Конечно, общий проект. Я пару их совместных интервью смотрел. Милохин с трудом вспоминал, как вообще зовут девушку, которая рядом с ним и все знания о ней ограничивались у него тем, что она кака-то чемпионка по фигурному катанию, которая то ли 7 раз победила на чемпионате Европы, то ли больше, но это не точно.
+4
-1
+3
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Аврора Крейсер
Ответ Константин Лобандиевский
Ну с Милохиным Женя была живая. Может потому что знает его неплохо
Нет, просто они примерно одного уровня собеседники)
+4
-1
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Katerina Sunny
Ответ SALMON
Судя по тому как Женя за ним бегала и тд, то скорее всего была в него влюблена
Первый сезон он честно отработал до финала. А зная его по первому сезону, не стоило входить в одну реку дважды.
Про любовь не знаю, Первому рейтинги нужны были, в первом сезоне на их паре рейтинг и строили.
+7
-4
+3
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Грязный лютик
Ответ SALMON
Судя по тому как Женя за ним бегала и тд, то скорее всего была в него влюблена
Я понимаю, что вы не любите Женю, и знаю по какой причине. Но зачем проецировать?
+10
-7
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Дисперсия
Ответ Arita1
Профессиональный интервьюер и журналист не должен идти по лёгкому пути и звать только приятных ему гостей, друзей-приятелей или только положительных персонажей, которые всем нравятся(хотя кроме Николая Дроздова никто в голову не приходит). У нее уже и Сатья Дас (человек-сумка) в гостях был, вот уж где отвратительный персонаж, куда там безобидный раззвиздяй Милохин попал.
"Профессиональный интервьюер и журналист..."

А Медведева здесь при чём?
+9
-6
+3
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natalado
Ответ Инна1945
Так нельзя говорить про Медведеву! Поняли? Низзя. А чего если ей всё равно, она у него интервью берет. Больше не у кого? Нет более интересных личностей?
Ну не с потолка она взяла Милохина для интервью!
Они, вообще-то, вместе откатали первый ЛП, с огромными просмотрами!! Люди до сих пор их любят и пересматривают
+6
-3
+3
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Эйлин Эшин
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот они, результаты рекомендации "делай только то, что хочешь" - у Милохина никакой ответственности. Независимо от возраста - в армию его на 2 года к хорошему командиру - может, научится ответственности и полноценным человеком станет
+5
-2
+3
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Константин Лобандиевский
Ответ Юра Плисецкий
Не смотрел. Но посмотрел два первых интервью. Абрамов профи и джентльмен, он честно вытянул на себе подкаст, смотреть было можно. Второй гость был нудноват и высокопарен, Женя сразу поплыла. Еле досмотрел на перемотке. Посмотрел ещё с Трусовой, банальные вопросы, ничего нового кроме своих покупок. Реально интересной информации ноль, конечно не считая анонса стрип-танцев для особо падких на всё кринжовое.
Ну с Милохиным Женя была живая. Может потому что знает его неплохо
+4
-1
+3
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