Софья Тютюнина: «Рады что удалось удержаться на пьедестале. Правда, не очень позитивные эмоции от проката, потому что не все сложилось»

Тютюнина и Грачев оценили выступление на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

В соревнованиях танцевальных дуэтов фигуристы заняли третье место.

: Рады что удалось удержаться на пьедестале. Правда, не очень позитивные эмоции от проката, потому что не все сложилось. То, что мы недолго вместе катаемся — это не оправдание.

Мы соревнуется с парами, которые катаются вместе давно и тут все на равных, все оцениваются одинаково. Поэтому мы будем работать дальше, зачищать свои программы и стремиться показывать максимум.

: Смешанные эмоции от выступления. Откровенно сказать, не все получилось, но всегда хочется большего.