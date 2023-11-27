Софья Тютюнина: «Рады что удалось удержаться на пьедестале. Правда, не очень позитивные эмоции от проката, потому что не все сложилось»

Теги сборная России танцы на льду Анастасия Грачева Софья Тютюнина Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Тютюнина и Грачев оценили выступление на Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

В соревнованиях танцевальных дуэтов фигуристы заняли третье место. 

Тютюнина: Рады что удалось удержаться на пьедестале. Правда, не очень позитивные эмоции от проката, потому что не все сложилось. То, что мы недолго вместе катаемся — это не оправдание.

Мы соревнуется с парами, которые катаются вместе давно и тут все на равных, все оцениваются одинаково. Поэтому мы будем работать дальше, зачищать свои программы и стремиться показывать максимум.

Грачев: Смешанные эмоции от выступления. Откровенно сказать, не все получилось, но всегда хочется большего.

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3 комментария

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imaxim
Рады, что грибы Жулина удержали нас на пьедестале, несмотря на ужасные постановки и технику спортсменов
+7
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+7
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Carg0
Да уж, не успели в пару встать, а уже на подиум затащили. Иначе как на спартакиаду пробраться.
0
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0
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