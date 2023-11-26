Павел Дрозд: «Многие сравнивают баллы на разных этапах Гран-при, но надо смотреть на одном – везде судьи разные»

Фигурист Павел Дрозд призвал не сравнивать баллы на разных этапах Гран-при.

Сегодня Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, заняли второе место на этапе Гран-при России в Москве. Они набрали 122,45 балла за произвольный танец и 201,42 в сумме.

«Получили огромное удовольствие. Мы рады, что удалось пробить отметку в 120 баллов. Будем работать еще больше.

Очень многие сравнивают баллы на разных этапах, но надо смотреть на одних соревнованиях – везде судьи разные. Надо не гнаться за другими, важно чистое катание.

Но не буду кокетничать, мы работаем ради призовых мест и медалей», – сказал Дрозд.