Павел Дрозд: «Многие сравнивают баллы на разных этапах Гран-при, но надо смотреть на одном – везде судьи разные»

Теги сборная России танцы на льду Павел Дрозд Елизавета Шанаева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Фигурист Павел Дрозд призвал не сравнивать баллы на разных этапах Гран-при.

Сегодня Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду, заняли второе место на этапе Гран-при России в Москве. Они набрали 122,45 балла за произвольный танец и 201,42 в сумме.

«Получили огромное удовольствие. Мы рады, что удалось пробить отметку в 120 баллов. Будем работать еще больше.

Очень многие сравнивают баллы на разных этапах, но надо смотреть на одних соревнованиях – везде судьи разные. Надо не гнаться за другими, важно чистое катание.

Но не буду кокетничать, мы работаем ради призовых мест и медалей», – сказал Дрозд.

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6 комментариев

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Светлана Сысоева
Эх, Павел, а вам скромности не занимать. 122 балла - это результат при вменяемом судействе, который вам не светит даже во сне. Лиза очень, ну очень слабая танцорша, и даже если она прыгнет выше головы, это бесполезно, ну нет у неё таланта к танцам, данных от природы нет, партнер её весь танец только и делает, что подбрасывает и носит. Даже страшно представить, какой диссонанс был бы у неё сейчас с Девидом, если бы они не распались
+15
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+15
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Юлия Ягунова
Судьи разные, а Жулин то один))
+13
0
+13
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Здравый@смысл@
Ответ Светлана Сысоева
Эх, Павел, а вам скромности не занимать. 122 балла - это результат при вменяемом судействе, который вам не светит даже во сне. Лиза очень, ну очень слабая танцорша, и даже если она прыгнет выше головы, это бесполезно, ну нет у неё таланта к танцам, данных от природы нет, партнер её весь танец только и делает, что подбрасывает и носит. Даже страшно представить, какой диссонанс был бы у неё сейчас с Девидом, если бы они не распались
Она абсолютно искусственная - как неживая природа, фальшивая, нарочито радостная. Душевная организация на нуле, что подтвердилось после случая на разминке. Неживое не имеет энергии, отдавать нечего, поэтому и душевный отклик от их танца зритель почувствовать не может. Хоть что им ставь
+10
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+10
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Док Аксель
Судьи разные как и прокаты, но лояльность постоянная к фигуристам ТШ Жулина.
+1
0
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Mion
Ответ Светлана Сысоева
Эх, Павел, а вам скромности не занимать. 122 балла - это результат при вменяемом судействе, который вам не светит даже во сне. Лиза очень, ну очень слабая танцорша, и даже если она прыгнет выше головы, это бесполезно, ну нет у неё таланта к танцам, данных от природы нет, партнер её весь танец только и делает, что подбрасывает и носит. Даже страшно представить, какой диссонанс был бы у неё сейчас с Девидом, если бы они не распались
Ну вон Меди Чок вполне ездит на Бейтсе, подбрасывается и получает золотые медали.
Вообще не фанат Шанаевой, но рано вы ее хороните. Правда работать им и правда надо очень много, чтобы отставание Лизы не так бросалось в глаза
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