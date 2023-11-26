Муравьева дважды упала с тройного акселя в произвольной программе на Гран-при России в Москве

Теги сборная России женское катание Софья Муравьева Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

Муравьева дважды упала с тройного акселя в произвольной на Гран-при в Москве .

Софья дважды заходила на элемент в прокате произвольной программы, но оба раза оказались неудачными. 

Остальные прыжковые элементы были чистыми – тройной сальхов, каскады тройной риттбергер – двойной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной флип – тройной тулуп – двойной аксель, тройной лутц, который не был засчитан из-за нарушения правила о допустимом количестве повторов.  

За технику фигуристка набрала 66,83 балла, общая оценка за прокат – 133,58 балла. 

 

38 комментариев

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Melena
Соня не ищет легких путей. И поэтому БРАВО!!!
+24
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+22
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tanygavr
Прокатала бы с дуплями обе программы, была бы первой. Но упасть с трикселей не стыдно, рискнула, не получилось, бывает. Теперь сделает выводы и на ЧР составят адекватный план проката произвольной. Если падаешь с одного не стоит делать второй, это слишком рискованно и большая потеря по баллам.
+26
-4
+22
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Anji Less
Уважение за 2 попытки 3А, понимала же, что в случае плохого исхода останется без серебра
+17
-3
+14
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ekaterina_)))
Хорошая девочка с хорошим катанием. Прыжки красивые. Аксель явно есть, надо психологически себя перебороть уже)
+14
-1
+13
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Е...С
Соня, не расстраивайся. Все будет!
+9
-2
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Peter Varfolomeyev
Мда, когда они уже научатся читать правила? Детский сад какой-то. Жалко Соню.
+11
-5
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Sobr
Плющенко не тренер, зачем он её за уши тянул перед прокатом, только весь настрой сбил, ездила бы с Михайловым лучше, он видно рядом стоит не для того чтобы на камеру покрасоваться, а реально переживает.
+10
-5
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Юра Плисецкий
Соня, ты боец. И всегда можешь рассчитывать на поддержку фанатов.
Всё получится.
+10
-5
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Мороженко
Ответ Сейлем Сэйберхеген
Плющенко печаль! Даже не поддержал Соню. Стоял с видом: кто это я её не знаю!
Вы точно смотрели или сейчас выдумали?
+9
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Шубина
Как мне нравится эта программа у Сони! Больше, чем КП. Очень благозвучное сопровождение и гармоничное, мягкое, нежное исполнение. И опять ведь тот случай, когда не скажешь, что важна только медаль. Риск - дело благородное. Молодец, Соня, придет этот аксель.
+8
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Галина Щетина
«Настройка» от носатого на Соню плохо влияет, лучше бы один Михайлов её выводил
+12
-8
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nina1212
Ответ Sobr
Плющенко не тренер, зачем он её за уши тянул перед прокатом, только весь настрой сбил, ездила бы с Михайловым лучше, он видно рядом стоит не для того чтобы на камеру покрасоваться, а реально переживает.
а если бы Соня победила? А ЕвГения рядом не было) И все лавры бы достались Михайлову) Так не пойдет)
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Shveddka
Жаль акселя...
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Ir2019
Соня молодец! Всё ещё будет! Но вот столько комментариев по поводу присутствия Плющенко удивляет. Это у кого такое желание настроить Соню против своего ТШ?
+6
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Шубина
Ответ Peter Varfolomeyev
Мда, когда они уже научатся читать правила? Детский сад какой-то. Жалко Соню.
Да, что-то кучно пошло.
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Алиса без миелофона
Отдельной новости о лутце Муравьевой, как о флипе Самсонова, не будет, я полагаю?)
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Irina037
Но ничего страшного,в следующий раз получится ,Соня ,не расстраивайся,ты молодец!
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Инна1945
После вчерашнего в произволку ставить не стоило конечно. Но с другой стороны, лучше здесь пробовать чем в финале. Финал и ЧР надо чистенько с двойными. Ни у кого там нет стабильных ультрасей.
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Козьма Прутков о ФК
Надо просто Плющенко не ездить на соревнования. Удачи он своим спортсменам явно не приносит, без него они выступают лучше.
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Маргарита В Сафронова
Вот скажите мне, а то я сама понять не могу. Соня невероятно музыкпльная, она способна ярко выкатать любую музыку. Почему еӗ одевают так, чтобы она сливалась со льдом? Эта бледнота гасит её мощный темперамент, снижает впечатление от проката и словно вытягивает из неё силы. Дайте Соне яркие цвета! Они вдохнут в неё жизнь!
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Сейлем Сэйберхеген
Ответ Sobr
Плющенко не тренер, зачем он её за уши тянул перед прокатом, только весь настрой сбил, ездила бы с Михайловым лучше, он видно рядом стоит не для того чтобы на камеру покрасоваться, а реально переживает.
Ну так она и выиграла, когда была с Михайловым. А Плющ после проката стоял как будто Соня не имеет к нему отношения. У Плющенко понты одни
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Zbra
Видимо, ей не хватает накатанности программы с акселем. Так-то делает, в том числе в каскаде. Надо с этим работать, а не переть с поднятым забралом на этот триксель.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Галина Щетина
«Настройка» от носатого на Соню плохо влияет, лучше бы один Михайлов её выводил
Согласна. Когда Соня с Михайловым, она ощущает себя самодостаточной спортсменкой. А с главным она сразу превращается в обслуживающий персонал величайшего и словно вянет. Так уж у них система выстроена.
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Zooey Glass
Ответ Маргарита В Сафронова
Вот скажите мне, а то я сама понять не могу. Соня невероятно музыкпльная, она способна ярко выкатать любую музыку. Почему еӗ одевают так, чтобы она сливалась со льдом? Эта бледнота гасит её мощный темперамент, снижает впечатление от проката и словно вытягивает из неё силы. Дайте Соне яркие цвета! Они вдохнут в неё жизнь!
Соня и мощный темперамент?
Ей самой нравится ~sad aesthetic~
Она даже говорила что-то такое.
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Snegirochka
В следующий раз пусть оставит главного академика в академии и все получится!)
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Kristine Kristine
Ответ Алла Рогальская
Евгений забыл вас спросить, где ему стоять !!
Яна, разлогиньтесь!
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Melena
Соня не ищет легких путей. И поэтому БРАВО!!!
девушка конечно пошла на ва банк если сделает 2 из 3 есть шанс конечно победить на ЧР.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Zooey Glass
Соня и мощный темперамент? Ей самой нравится ~sad aesthetic~ Она даже говорила что-то такое.
У неӗ мощный музыкальный темперамент. Это видно! Кто-то ей внушил эту печальную нежнятинку. Надо менять ситуацию.
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Kristine Kristine
Ответ Маргарита В Сафронова
У неӗ мощный музыкальный темперамент. Это видно! Кто-то ей внушил эту печальную нежнятинку. Надо менять ситуацию.
Она сама говорила, что ей нравиться именно этот стиль
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Козьма Прутков о ФК
Ответ Ir2019
Соня молодец! Всё ещё будет! Но вот столько комментариев по поводу присутствия Плющенко удивляет. Это у кого такое желание настроить Соню против своего ТШ?
Факт налицо! Если бы не Плющенко поехал на ЧМ, а Михайлов, который тогда тренировал Трусову, наверняка, Саша тогда бы выступила лучше.
А вспомните Титову, которую вывозил Алексеев, рвала всех подряд.
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Ir2019
Ответ Козьма Прутков о ФК
Факт налицо! Если бы не Плющенко поехал на ЧМ, а Михайлов, который тогда тренировал Трусову, наверняка, Саша тогда бы выступила лучше. А вспомните Титову, которую вывозил Алексеев, рвала всех подряд.
Сами разберутся, без ваших советов.
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