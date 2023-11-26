Муравьева дважды упала с тройного акселя в произвольной программе на Гран-при России в Москве

Муравьева дважды упала с тройного акселя в произвольной на Гран-при в Москве .

Софья дважды заходила на элемент в прокате произвольной программы, но оба раза оказались неудачными.

Остальные прыжковые элементы были чистыми – тройной сальхов, каскады тройной риттбергер – двойной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной флип – тройной тулуп – двойной аксель, тройной лутц, который не был засчитан из-за нарушения правила о допустимом количестве повторов.

За технику фигуристка набрала 66,83 балла, общая оценка за прокат – 133,58 балла.