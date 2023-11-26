Муравьева дважды упала с тройного акселя в произвольной программе на Гран-при России в Москве
Муравьева дважды упала с тройного акселя в произвольной на Гран-при в Москве .
Софья дважды заходила на элемент в прокате произвольной программы, но оба раза оказались неудачными.
Остальные прыжковые элементы были чистыми – тройной сальхов, каскады тройной риттбергер – двойной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп, секвенция тройной флип – тройной тулуп – двойной аксель, тройной лутц, который не был засчитан из-за нарушения правила о допустимом количестве повторов.
За технику фигуристка набрала 66,83 балла, общая оценка за прокат – 133,58 балла.
Всё получится.
Ей самой нравится ~sad aesthetic~
Она даже говорила что-то такое.
А вспомните Титову, которую вывозил Алексеев, рвала всех подряд.