Илья Авербух: «Не считаю себя лузером из-за второго места на Олимпиаде. Хоть я и не дошел до мечты, но монетизирую свой успех»
Авербух заявил, что «не считает себя лузером» из-за второго места на Олимпиаде.
Илья Авербух в дуэте с Ириной Лобачевой завоевал серебро Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду.
«В одиночном катании у меня не получилось, но меня заметила Людмила Алексеевна Пахомова. Карьера полетела в гору, я выиграл все турниры, но не победил на Олимпийских играх.
Олимпийский чемпион – это эксклюзивно. Хоть я и не дошел до мечты, но я перед вами и монетизирую свой успех.
Когда мы ехали на Олимпиаду, мы максимум могли быть третьими. Но мы с Ириной Лобачевой показали лучший результат, и я считаю, что мы сделали максимум.
Я спокойно это отпустил, поэтому не считаю себя лузером из-за второго места», – сказал хореограф и продюсер на форуме «Грани личного бренда».
Быстро он забыл, что на ЧМ-2001 они проиграли оригинальный танец Дробязко. И радовались бронзе очень сильно. Не было ни гроша, да вдруг алтын.
Хотя конечно, то, что в произвольном танце западные арбитры поставили их первыми, а все СНГ поставило вторыми - симптоматично)
Но тут реально по Фрейду может быть: озвучил то, о чём сам мог думать.
Иначе сложно объяснить логически что такие слова вдруг всплыли.
А так да, в целом хорошо сказал насчёт того, что быть Олимпийским чемпионом - это эксклюзивно.
Да и до начала турнира все надеялись, что им просто удастся выиграть бронзу. Не думали, что даже итальянцев обойдут