Илья Авербух: «Не считаю себя лузером из-за второго места на Олимпиаде. Хоть я и не дошел до мечты, но монетизирую свой успех»

Авербух заявил, что «не считает себя лузером» из-за второго места на Олимпиаде.

в дуэте с завоевал серебро Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду.

«В одиночном катании у меня не получилось, но меня заметила Людмила Алексеевна Пахомова. Карьера полетела в гору, я выиграл все турниры, но не победил на Олимпийских играх.

Олимпийский чемпион – это эксклюзивно. Хоть я и не дошел до мечты, но я перед вами и монетизирую свой успех.

Когда мы ехали на Олимпиаду, мы максимум могли быть третьими. Но мы с Ириной Лобачевой показали лучший результат, и я считаю, что мы сделали максимум.

Я спокойно это отпустил, поэтому не считаю себя лузером из-за второго места», – сказал хореограф и продюсер на форуме «Грани личного бренда».