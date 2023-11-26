Илья Авербух: «Не считаю себя лузером из-за второго места на Олимпиаде. Хоть я и не дошел до мечты, но монетизирую свой успех»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Ирина Лобачева Солт-Лейк-Сити-2002 Фигурное катание

Авербух заявил, что «не считает себя лузером» из-за второго места на Олимпиаде.

Илья Авербух в дуэте с Ириной Лобачевой завоевал серебро Солт-Лейк-Сити-2002 в танцах на льду. 

«В одиночном катании у меня не получилось, но меня заметила Людмила Алексеевна Пахомова. Карьера полетела в гору, я выиграл все турниры, но не победил на Олимпийских играх.

Олимпийский чемпион – это эксклюзивно. Хоть я и не дошел до мечты, но я перед вами и монетизирую свой успех.

Когда мы ехали на Олимпиаду, мы максимум могли быть третьими. Но мы с Ириной Лобачевой показали лучший результат, и я считаю, что мы сделали максимум.

Я спокойно это отпустил, поэтому не считаю себя лузером из-за второго места», – сказал хореограф и продюсер на форуме «Грани личного бренда». 

17 комментариев

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lepestok
ну и где теперь олимпийские чемпионы и где Авербух?) Наглядный пример того, что неважна медаль, важно, как ты распорядишься тем, что тебе дано) Авер извлек максимальную выгоду)
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Kareglazaya
А вот его бывшая супруга другие вещи говорила. Она после Олимпиады хотела кататься дальше, а Илья отказался, потому что у него была обида и разочарование, т.к. не смог выиграть.
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Marya Y
Ответ Kareglazaya
А вот его бывшая супруга другие вещи говорила. Она после Олимпиады хотела кататься дальше, а Илья отказался, потому что у него была обида и разочарование, т.к. не смог выиграть.
Они после олимпиады выиграли ЧМ и пошли в следующий сезон. Решение о завершении приняли после ЧМ 2003, где их объехала Бурн. Проигрывать они больше не собирались и приняли решение завершить. Лобачёва много чего наговорила, талант у неё.
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imaxim
То, что он снова заговорил про это серебро, говорит, что ничего они не отпустили.

Быстро он забыл, что на ЧМ-2001 они проиграли оригинальный танец Дробязко. И радовались бронзе очень сильно. Не было ни гроша, да вдруг алтын.

Хотя конечно, то, что в произвольном танце западные арбитры поставили их первыми, а все СНГ поставило вторыми - симптоматично)
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Montenegro Serbian
А с чего вообще такие определения он озвучивает? Кто его считает лузером или кто-то спросил не считает ли он себя лузером? Не слышал такого.

Но тут реально по Фрейду может быть: озвучил то, о чём сам мог думать.
Иначе сложно объяснить логически что такие слова вдруг всплыли.

А так да, в целом хорошо сказал насчёт того, что быть Олимпийским чемпионом - это эксклюзивно.
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Shveddka
А Анисина считала) По ее взгляду было видно)
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Marya Y
Ответ imaxim
Так была договорённость якобы между Российской и Французской федерацией. Но это все чушь, Шеховцова то поставила на первое место Лобачеву. Да и до начала турнира все надеялись, что им просто удастся выиграть бронзу. Не думали, что даже итальянцев обойдут
Авербух ещё в 2002 говорил, что проиграв все ГС 2000-2001они не были лидерами. Ехали с целью просто попасть на пьедестал. В итоге откатали произвольный так, что весь стадион встал - кроме наших парней в СЛС это удалось ещё только Лобачёвой-Авербуху. По сути, они перевыполнили запланированные задачи. И вопрос "упустили золото" в отношении ЛА никогда не поднимался.
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Marya Y
Ответ Shveddka
А Анисина считала) По ее взгляду было видно)
Это личное - он её бросил после двух выигранных ЮЧМ и она могла завершить карьеру. Готова была грызть лёд, чтобы ему отомстить.)
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Lanna
Ответ Montenegro Serbian
А с чего вообще такие определения он озвучивает? Кто его считает лузером или кто-то спросил не считает ли он себя лузером? Не слышал такого. Но тут реально по Фрейду может быть: озвучил то, о чём сам мог думать. Иначе сложно объяснить логически что такие слова вдруг всплыли. А так да, в целом хорошо сказал насчёт того, что быть Олимпийским чемпионом - это эксклюзивно.
Написано, выступление на форуме личного бренда, в свете этой темы логичный рассказ.
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imaxim
Ответ Kareglazaya
А вот его бывшая супруга другие вещи говорила. Она после Олимпиады хотела кататься дальше, а Илья отказался, потому что у него была обида и разочарование, т.к. не смог выиграть.
Так они ушли когда на ЧМ-2003 они проиграли Бурн. А заходили в новый цикл изначально
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SALMON
Ответ Shveddka
А Анисина считала) По ее взгляду было видно)
Красиво она его, конечно, уделала)
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nadenki
А на каком турнире после проката он чуть сознание не потерял? Повело конкретно
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Marya Y
Ответ imaxim
То, что он снова заговорил про это серебро, говорит, что ничего они не отпустили. Быстро он забыл, что на ЧМ-2001 они проиграли оригинальный танец Дробязко. И радовались бронзе очень сильно. Не было ни гроша, да вдруг алтын. Хотя конечно, то, что в произвольном танце западные арбитры поставили их первыми, а все СНГ поставило вторыми - симптоматично)
=Хотя конечно, то, что в произвольном танце западные арбитры поставили их первыми, а все СНГ поставило вторыми= А потом возникла версия с проданным золотом Авера ради золота Бережной-Сихарулидзе.
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imaxim
Ответ Marya Y
=Хотя конечно, то, что в произвольном танце западные арбитры поставили их первыми, а все СНГ поставило вторыми= А потом возникла версия с проданным золотом Авера ради золота Бережной-Сихарулидзе.
Так была договорённость якобы между Российской и Французской федерацией. Но это все чушь, Шеховцова то поставила на первое место Лобачеву.
Да и до начала турнира все надеялись, что им просто удастся выиграть бронзу. Не думали, что даже итальянцев обойдут
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imaxim
Ответ Marya Y
Авербух ещё в 2002 говорил, что проиграв все ГС 2000-2001они не были лидерами. Ехали с целью просто попасть на пьедестал. В итоге откатали произвольный так, что весь стадион встал - кроме наших парней в СЛС это удалось ещё только Лобачёвой-Авербуху. По сути, они перевыполнили запланированные задачи. И вопрос "упустили золото" в отношении ЛА никогда не поднимался.
Так они с первого танца стояли вторыми. В оригинальном им вообще единственным 6.0 поставили. И эту оценку выставила не Шеховцова
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imaxim
Ответ Pertinax Gandi
Тогда их засудили с Лобачёвой на мой взгляд. Достойны были золота.
Очередь.
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