Александра Трусова: «Трачу деньги легко. Почему надо копить, когда их можно заработать? Я потрачу и заработаю»

Фигуристка Александра Трусова рассказала, как относится к денежным тратам.

– Как ты относишься к деньгам – любишь тратить или копить?

– Я трачу. Трачу легко. Стараюсь не на все подряд, и папа всегда контролировал, чтобы я на ерунду не тратила. Я считаю, что почему надо копить, если их можно заработать? Я потрачу и заработаю. Нет такого, что я буду копить-копить-копить.

– Изменились ли твои доходы за последнее время с Олимпийских игр?

– Конечно. Когда ты полностью посвящаешь время спорту, доходы – это только зарплата, призовые и все. Контракты, которые не особо затрагивают твою спортивную карьеру, где ты можешь, не отвлекаясь от тренировок, что-то делать.

А сейчас у меня много активностей, контрактов, съемок, мероприятий. И шоу добавились. В шоу в спорте я особо не каталась.

– Где у тебя сейчас основной источник заработка?

– На льду все равно. Много шоу. Очень много и вне льда активностей, но основная часть – шоу.

– Была ли у тебя крупная покупка в виде той же квартиры или какие-нибудь часы Rolex, которые символизируют твой заработок и что ты можешь себе позволить?

– Дом я покупала, но это было еще до Олимпиады. Папа купил, а я отдавала с призовых, – сказала серебряный призер Пекина-2022 в интервью Евгении Медведевой в шоу «Бес комментариев».