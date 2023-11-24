Александра Трусова: «Трачу деньги легко. Почему надо копить, когда их можно заработать? Я потрачу и заработаю»
Фигуристка Александра Трусова рассказала, как относится к денежным тратам.
– Как ты относишься к деньгам – любишь тратить или копить?
– Я трачу. Трачу легко. Стараюсь не на все подряд, и папа всегда контролировал, чтобы я на ерунду не тратила. Я считаю, что почему надо копить, если их можно заработать? Я потрачу и заработаю. Нет такого, что я буду копить-копить-копить.
– Изменились ли твои доходы за последнее время с Олимпийских игр?
– Конечно. Когда ты полностью посвящаешь время спорту, доходы – это только зарплата, призовые и все. Контракты, которые не особо затрагивают твою спортивную карьеру, где ты можешь, не отвлекаясь от тренировок, что-то делать.
А сейчас у меня много активностей, контрактов, съемок, мероприятий. И шоу добавились. В шоу в спорте я особо не каталась.
– Где у тебя сейчас основной источник заработка?
– На льду все равно. Много шоу. Очень много и вне льда активностей, но основная часть – шоу.
– Была ли у тебя крупная покупка в виде той же квартиры или какие-нибудь часы Rolex, которые символизируют твой заработок и что ты можешь себе позволить?
– Дом я покупала, но это было еще до Олимпиады. Папа купил, а я отдавала с призовых, – сказала серебряный призер Пекина-2022 в интервью Евгении Медведевой в шоу «Бес комментариев».
Конечно, Саша пока катается, о ней помнят и любят. Но сколько это еще продлится? Лет 5 максимум.
И потом, интерес к ФК начинает падать, к шоу тоже. Бюджетные деньги на шоу уже урезают.
Что потом? На телеке из всех ОИ-чемпионов задержался только Ягудин, ну и немного Траньков. Хотя начинали многие: и Плющенко, и Слуцкая, и Навка.
Я не говорю, что надо на всем экономить. Но разумные инвестиции в будущее еще никому не вредили.
Всегда вспоминаю золотые времена Ранеток, когда они весь гонорар спускали на тусовки и шмотки. Концертная деятельность закончилась, а ни у одной из участниц ни квартиры собственной, ни хоть какого-то жилья 🤷♀️
Вообще папа молодец! Смекнул, что Саша сама заработать не сможет. И отжимает потихонечку)))
— В тумбочке?
— А кто в тумбочку деньги ложит?
- Баба Яна
- А она где берет !
- Ей пересидент гранты даёт
- А он где берет ?
- Из тумбочки
Мне, например, сложно не перемешивать русские и английские конструкции, так как уже с детства приучена.