Александра Трусова: «Трачу деньги легко. Почему надо копить, когда их можно заработать? Я потрачу и заработаю»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова деньги Фигурное катание

Фигуристка Александра Трусова рассказала, как относится к денежным тратам.

– Как ты относишься к деньгам – любишь тратить или копить?

– Я трачу. Трачу легко. Стараюсь не на все подряд, и папа всегда контролировал, чтобы я на ерунду не тратила. Я считаю, что почему надо копить, если их можно заработать? Я потрачу и заработаю. Нет такого, что я буду копить-копить-копить.

– Изменились ли твои доходы за последнее время с Олимпийских игр?

– Конечно. Когда ты полностью посвящаешь время спорту, доходы – это только зарплата, призовые и все. Контракты, которые не особо затрагивают твою спортивную карьеру, где ты можешь, не отвлекаясь от тренировок, что-то делать.

А сейчас у меня много активностей, контрактов, съемок, мероприятий. И шоу добавились. В шоу в спорте я особо не каталась.

– Где у тебя сейчас основной источник заработка?

– На льду все равно. Много шоу. Очень много и вне льда активностей, но основная часть – шоу.

– Была ли у тебя крупная покупка в виде той же квартиры или какие-нибудь часы Rolex, которые символизируют твой заработок и что ты можешь себе позволить?

– Дом я покупала, но это было еще до Олимпиады. Папа купил, а я отдавала с призовых, – сказала серебряный призер Пекина-2022 в интервью Евгении Медведевой в шоу «Бес комментариев». 

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43 комментария

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Грязный лютик
Уроки Яны чувствуются. Любой ценой свой уровень потребления напоказ выставить, а то вдруг кто-то не узнает, что она может себе позволить.
+35
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Владислав88
Ответ natali5228
А виновата Сашка, ага. Нефть выкачала, лес продала, и сво развязала. А, ещё часовню развалила
А чего такого запредельного в жизни сделала эта Сашка, что она миллионерша в 20 лет? Эти самые воры и нефтянники её и озолотили, так что хоть и косвенно, но она к ним тоже относится.
+23
-6
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invincible
Дитя наивное, ну-ну
+14
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Mion
Ну и зря. Доходы - это не всегда постоянная величина. Особенно, у публичных персон. Пока ты востребован, о тебе помнят, зовут на мероприятия - надо инвестировать во что-то, что потом поможет генерить пассивный доход.
Конечно, Саша пока катается, о ней помнят и любят. Но сколько это еще продлится? Лет 5 максимум.
И потом, интерес к ФК начинает падать, к шоу тоже. Бюджетные деньги на шоу уже урезают.
Что потом? На телеке из всех ОИ-чемпионов задержался только Ягудин, ну и немного Траньков. Хотя начинали многие: и Плющенко, и Слуцкая, и Навка.
Я не говорю, что надо на всем экономить. Но разумные инвестиции в будущее еще никому не вредили.
+13
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Петрович
Какой бы талантливой, успешной не была, но в России глупо хвастаться деньгами, не многие оценят, учитывая что огромное количество людей за чертой бедности живут.
+13
-3
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Владислав88
Какие они все сказочные Буратинки, думаю, что деньги на дереве растут, наверное 🤣
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Грязный лютик
Уверен, в семье Трусовых расходы, траты и доходы были расписаны под золото ОИ, а то и два. Но... не прокатило.
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Luisa Vi
Ответ Angry_bear
А так все верно Саша понимает, есть деньги - трать, нефиг их копить. Жизнь такая интересная стала, никогда не знаешь, что будет завтра...)))) Пахала с детсада на эти коньки, время почивать на лаврах)
Хорошо, когда их тратишь с правильным подходом и вкладываешь в верное направление (здоровье, образование, закрываешь базовые потребности). Заработать - много ума не надо, а вот приумножить и сохранить доход - это надо уметь.

Всегда вспоминаю золотые времена Ранеток, когда они весь гонорар спускали на тусовки и шмотки. Концертная деятельность закончилась, а ни у одной из участниц ни квартиры собственной, ни хоть какого-то жилья 🤷‍♀️
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Angelgirl
Ответ Петрович
Какой бы талантливой, успешной не была, но в России глупо хвастаться деньгами, не многие оценят, учитывая что огромное количество людей за чертой бедности живут.
Сейчас вам тут нальют, что в России только лентяи и неумные бедно живут. Ждите.
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Shtirly
Отец слышишь, рубит, а я отвожу. (с) только наоборот? ))))
Вообще папа молодец! Смекнул, что Саша сама заработать не сможет. И отжимает потихонечку)))
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Bombanero
Ребята, если вы бездомные, просто купите себе дом ¯_(ツ)_/¯
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podkop09
Отчасти правильный подход, какую то часть нужно держать про запас в нормальной валюте. Но все остальное лучше тратить и получать удовольствие от жизни. Россия это не страна для накоплений, иностранные акции заморозили, уверенности в завтрашнем дне нет. Бабушки и дедушки тоже копили, повелись на все эти "Храните деньги в сберегательных кассах", были деньги да сплыли. Как говорил Шарапов "с Лелей в Кисловодске промотать", лучше тратить. Четверть можно вложить в недвижку и твердую валюту, остальное надо тратить и радоваться жизни
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alex_fanat_cska
Ответ Владислав88
А чего такого запредельного в жизни сделала эта Сашка, что она миллионерша в 20 лет? Эти самые воры и нефтянники её и озолотили, так что хоть и косвенно, но она к ним тоже относится.
Айтишникам/инженерам из всяких Газпромов тоже покаяться? Тоже получают миллионы от воров и нефтяников
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Angry_bear
Примечательно, что Сашиными делами занимается исключительно папа, судя по инфомедиа) мама то чего?) есть ведь она?)))) или у них в семье один ребенок - на папиной ответственности, другой - на маминой?
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N-fox
"Сейчас у меня много активностей" - не в укор Саше, многие стали употреблять это слово-кальку с английского. Надеюсь, временная мода, потому как звучит некрасиво, и не по-русски.
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catcher69
без комментариев !!!!!!!!!!!!!
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Veld
считаю завтра это правильным подходом, чо миллионы под подушку откладывать, чтобы потом отдать их телефонным мошенникам. живи хорошо для себя сейчас!
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Alexey Dus
а через цать лет будет депутатом и все вообще будет нахаляву
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Howard Norfolk
Ответ natali5228
Слышь, а если у твоего человека-футляра так всё хорошо, то чего ты тогда чужое бабло считаешь? Там папка никак деньгу не зашибет на скромном герое? Во печаль-то
у вас когнитивный диссонанс, ведь вы всегда врали, что папаСтас все и всех купил. И да , Щербакова заработала в три раза больше Трусовой, но она воспитанная девочка, и никогда не опустится на уровень семейки Трусовых.
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Angry_bear
А так все верно Саша понимает, есть деньги - трать, нефиг их копить. Жизнь такая интересная стала, никогда не знаешь, что будет завтра...)))) Пахала с детсада на эти коньки, время почивать на лаврах)
+6
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natali5228
Ответ Жан-Жак Руссо
У нее спросили, она ответила. В чем тут показуха?
Платком должна была накрыться, глазки в пол и скромно молчать, судя по комментам. Или вообще все доходы на нужды граждан перечислять
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Skyolker
Ответ Al561
Кто-нибудь бы ей объяснил, что можно получить травму, после которой фиг покатаешься, или что лет через 5-10 уже выйдешь в тираж, более молодые и красивые вытеснят, выйдешь замуж, родишь, разведешься, и уже выпала из обоймы, уже сложнее бабки в шоу и в рекламе зарабатывать. Придется соглашаться на низкопробные предложения, нести пургу в глянце и сиськами трясти аля Волочкова))
Она уже получила травму в олимпийский сезон, которая до сих пор ее беспокоит. В шоу травму получить меньше вероятности, чем в спорте.
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natali5228
Ответ Петрович
Какой бы талантливой, успешной не была, но в России глупо хвастаться деньгами, не многие оценят, учитывая что огромное количество людей за чертой бедности живут.
А виновата Сашка, ага. Нефть выкачала, лес продала, и сво развязала. А, ещё часовню развалила
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Mukunku 64
— Саша, ы где деньги берешь?
— В тумбочке?
— А кто в тумбочку деньги ложит?
- Баба Яна
- А она где берет !
- Ей пересидент гранты даёт
- А он где берет ?
- Из тумбочки
+4
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Angry_bear
Ответ Luisa Vi
Хорошо, когда их тратишь с правильным подходом и вкладываешь в верное направление (здоровье, образование, закрываешь базовые потребности). Заработать - много ума не надо, а вот приумножить и сохранить доход - это надо уметь. Всегда вспоминаю золотые времена Ранеток, когда они весь гонорар спускали на тусовки и шмотки. Концертная деятельность закончилась, а ни у одной из участниц ни квартиры собственной, ни хоть какого-то жилья 🤷‍♀️
Тоже верно...
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Howard Norfolk
Ответ natali5228
Воспитанная она до тех пор, пока папка рядом, или когда речь написана и выучена. Тут недавно рейтинг выкладывали, там ваш синий чулок сильно ниже в рейтинге, непривлекательная потому что)
Женщина, берегите себя, корвалол вам в помощь. И ещё напомню Щербакова ОЧ, ЧМ, трижды ЧР, а Трусова чемпионка ничего...
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natali5228
Ответ Владислав88
А чего такого запредельного в жизни сделала эта Сашка, что она миллионерша в 20 лет? Эти самые воры и нефтянники её и озолотили, так что хоть и косвенно, но она к ним тоже относится.
У каждого свой выбор. Кто-то в спорт здоровье там оставлять, ну а кому-то к примеру и Пятерочки той же хватает.
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As per
Ответ Howard Norfolk
у вас когнитивный диссонанс, ведь вы всегда врали, что папаСтас все и всех купил. И да , Щербакова заработала в три раза больше Трусовой, но она воспитанная девочка, и никогда не опустится на уровень семейки Трусовых.
Это по данным Форбса, которые вы сами же и ставили под сомнение😂
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Игорь М.
Ответ alex_fanat_cska
Айтишникам/инженерам из всяких Газпромов тоже покаяться? Тоже получают миллионы от воров и нефтяников
там в профессиях есть востребованность и зависимость зп от рынка и проделанной работы. У спортсменов таких убыточных видов спорта же нет)
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miter-ar
Ответ Владислав88
А чего такого запредельного в жизни сделала эта Сашка, что она миллионерша в 20 лет? Эти самые воры и нефтянники её и озолотили, так что хоть и косвенно, но она к ним тоже относится.
В своём деле одна из лучших и популярных на планете.
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miter-ar
Ответ Владислав88
А чего такого запредельного в жизни сделала эта Сашка, что она миллионерша в 20 лет? Эти самые воры и нефтянники её и озолотили, так что хоть и косвенно, но она к ним тоже относится.
В своём деле одна из лучших и популярных на планете.
0
0
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miter-ar
Ответ Владислав88
А чего такого запредельного в жизни сделала эта Сашка, что она миллионерша в 20 лет? Эти самые воры и нефтянники её и озолотили, так что хоть и косвенно, но она к ним тоже относится.
В своём деле одна из лучших и популярных на планете.
0
0
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natali5228
Ответ Mukunku 64
— Саша, ы где деньги берешь? — В тумбочке? — А кто в тумбочку деньги ложит? - Баба Яна - А она где берет ! - Ей пересидент гранты даёт - А он где берет ? - Из тумбочки
А Авербух где деньги берёт? Навка с муженьком? Пальто само себе дворец построило? Или это другое, в зависимости от любимки?
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Luisa Vi
Ответ N-fox
"Сейчас у меня много активностей" - не в укор Саше, многие стали употреблять это слово-кальку с английского. Надеюсь, временная мода, потому как звучит некрасиво, и не по-русски.
Мода модой, но сейчас с 1 класса на английский натаскивают.
Мне, например, сложно не перемешивать русские и английские конструкции, так как уже с детства приучена.
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N-fox
Ответ Luisa Vi
Мода модой, но сейчас с 1 класса на английский натаскивают. Мне, например, сложно не перемешивать русские и английские конструкции, так как уже с детства приучена.
Вы это... держитесь) У меня английский и французский. В общем и целом справляюсь.
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