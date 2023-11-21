Трусова об эмоциях после Олимпиады: «То, к чему ты идешь, закончилось – а дальше что делать? Вся моя карьера строилась на том, что я должна выступить на Играх»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-2022.

– Расскажи про подготовку и выступление на Играх.

– Изначально мы полетели в Красноярск на предолимпийский сбор. Там потренировались не очень долго, но все судьи с нами летели, смотрели наши ошибки, исправляли, снимали нас каждый день. 

Потом полетели в Пекин. Там находились три недели и тоже каждый день тренировались. Наверное, самое непривычное и странное, что как бы ты ни потренировался, всегда это есть в интернете. 

Мы все люди, все ошибаемся. И когда я читала, что я завалила тренировку... Смотрю и думаю: для себя я не завалила. Да, возможно, у меня получилось чуть хуже, чем получилось вчера. Но каждый раз такие заголовки, что я там завалила все. Странно и непривычно. 

Тренировочный график абсолютно не совпадал с тем, как мы тренировались в Москве. У нас была или одна, или две тренировки по 30 минут – это очень мало для нас. Одна 30-минутная тренировка в 6 утра, а дальше, по идее, выходной. Необычно тоже было.

Ну, а само выступление... Я очень ждала выхода на лед. Мы катали третьими, я уже посмотрела мальчиков, танцы и понимала, что после танцев только мы. Уже и командник прошел, все это прошло, многие уже покатались, а я еще нет.

Мне очень хотелось выйти, особенно на короткую. Из-за этого, наверное, я вообще не переживала.

– Твои эмоции после Олимпиады?

– То, к чему ты идешь, закончилось, и дальше ты не знаешь, что ты хочешь. Идешь, идешь, идешь… Это проходит, и ты такой: а дальше что делать?

Лично у меня вся карьера строилась на том, что я должна отобраться на Олимпиаду и там выступить. Ты к этому идешь и каждое соревнование говоришь себе: чего ты переживаешь, это же не Олимпиада.

Когда доходишь до этого… Не могу сказать, какое ощущение. Безусловно, радость от того, что это получилось. Но остальное как-то… Не знаю, – сказала фигуристка в интервью Okko Спорт. 

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Беглый*
Ну а что может быть дальше, Шурик? Минутка славы, затухание и забвение - всё то, что мы сейчас наблюдаем. Счастливые лица четырёх китайских фанатов в аэропорту, полупустые трибуны на шоу Рудковских, отмены этих мероприятий - красноречиво говорят сами за себя. Печально, грустно, но факт есть факт(
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грязный лютик
Началось... вторая Медведева. Кстати, опять вторая.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Грязный лютик
Ответ RusVector
Все правильно, Саша, народ все понимает! Таких как ты уже не будет, справедливости в спорте нет!
В вашем мирке народ миллиардами с транспарантами на площади выходит за Трусову
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мороженко
Ответ Грязный лютик
Началось... вторая Медведева. Кстати, опять вторая.
Она о серебра ни разу не сказала, сказала лишь о эмоциях. После Олимпиады у многих такое, и у золотых медалистов тоже. Непонимание что дальше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ритт
Очень жаль, что были пустые трибуны на двух главных стартах Саши и Ани (на ЧМ и ОИ).Девочки не прочувствовали атмосферы праздника в полной мере. Когда пересматриваешь выступления Юли, Аделины, Жени, Алины и многих других, понимаешь, как же олимпиады отличаются! Но, спасибо, что провели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий