Трусова об эмоциях после Олимпиады: «То, к чему ты идешь, закончилось – а дальше что делать? Вся моя карьера строилась на том, что я должна выступить на Играх»

Александра Трусова поделилась воспоминаниями об Олимпиаде-2022.

– Расскажи про подготовку и выступление на Играх.

– Изначально мы полетели в Красноярск на предолимпийский сбор. Там потренировались не очень долго, но все судьи с нами летели, смотрели наши ошибки, исправляли, снимали нас каждый день.

Потом полетели в Пекин. Там находились три недели и тоже каждый день тренировались. Наверное, самое непривычное и странное, что как бы ты ни потренировался, всегда это есть в интернете.

Мы все люди, все ошибаемся. И когда я читала, что я завалила тренировку... Смотрю и думаю: для себя я не завалила. Да, возможно, у меня получилось чуть хуже, чем получилось вчера. Но каждый раз такие заголовки, что я там завалила все. Странно и непривычно.

Тренировочный график абсолютно не совпадал с тем, как мы тренировались в Москве. У нас была или одна, или две тренировки по 30 минут – это очень мало для нас. Одна 30-минутная тренировка в 6 утра, а дальше, по идее, выходной. Необычно тоже было.

Ну, а само выступление... Я очень ждала выхода на лед. Мы катали третьими, я уже посмотрела мальчиков, танцы и понимала, что после танцев только мы. Уже и командник прошел, все это прошло, многие уже покатались, а я еще нет.

Мне очень хотелось выйти, особенно на короткую. Из-за этого, наверное, я вообще не переживала.

– Твои эмоции после Олимпиады?

– То, к чему ты идешь, закончилось, и дальше ты не знаешь, что ты хочешь. Идешь, идешь, идешь… Это проходит, и ты такой: а дальше что делать?

Лично у меня вся карьера строилась на том, что я должна отобраться на Олимпиаду и там выступить. Ты к этому идешь и каждое соревнование говоришь себе: чего ты переживаешь, это же не Олимпиада.

Когда доходишь до этого… Не могу сказать, какое ощущение. Безусловно, радость от того, что это получилось. Но остальное как-то… Не знаю, – сказала фигуристка в интервью Okko Спорт.