Гран-при Японии. Уно, Кагияма, Эгадзе, Пулкинен и Васильев выступят с короткими программами

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Гран-при по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

Мужчины

Короткая программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

Первая разминка

1. Александр Селевко (Эстония)

2. Тацуя Цубои (Япония)

3. Люк Экономидес (Франция)

4. Михаил Селевко (Эстония)

5. Габриэле Франджипани (Италия)

6. Уэсли Чу (Канада)

Вторая разминка

7. Юма Кагияма (Япония)

8. Ника Эгадзе (Грузия)

9. Камден Пулкинен (США)

10. Денис Васильев (Латвия)

11. Лукас Бричги (Швейцария)

12. Шома Уно (Япония)

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию: там выступят Губанова, Михара, Уно, Кагияма, Эгадзе, Хэ Ин Ли, Гиньяр и Фаббри

3 комментария

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Katerina Sunny
Шоме чисто откатать дома КП, Саше и Мише всё прыгнуть в КП.
+3
0
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Mikhail Lopatin
Пусть турнир получится сильным и запоминающимся! За Шому с Юмой, конечно, поболею отдельно. :)
Канал Olympics как раз выложил видео-материалы с обоими в преддверии NHK. Юма там о Каролине говорит, а Стефан Ламбьель -- о Шоме и его программах. Сами эти интервью уже выходили ранее в текстовой версии.

https://twitter.com/Olympics/status/1727360503612063880
https://twitter.com/Olympics/status/1727696003027886519
+4
-1
+3
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Лемур
Будет битва Эгадзе с Бричги за 3 место.
0
0
0
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