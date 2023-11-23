Татьяна Тарасова: «Валиева и весь тренерский штаб Тутберидзе сделают выводы после того, что произошло на этапе в Казани»

Татьяна Тарасова заявила, что команда Тутберидзе сделает выводы после ошибок Валиевой на этапе в Казани.

На Гран-при России в Казани Камила Валиева заняла четвертое место. В произвольной программе она допустила повтор секвенции, из-за чего ей обнулили два прыжка.

Также у фигуристки было два падения – с четверного тулупа и во время выполнения слайдинга в хореодорожке.

«На турнире надеюсь получить удовольствие от борьбы фигуристов на льду. Камила и весь тренерский штаб Тутберидзе сделают выводы после того, что произошло (на четвертом этапе).

Соревнования для того и есть, чтобы на них выявляли какие-то ошибки. Эти ошибки для того и происходят, чтобы впоследствии их исправлять. Невозможно всю жизнь кататься и не допускать помарок», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Как отличить падение от непадения? Валиева везде проезжает на ягодицах». Что означает наказание Камилы?