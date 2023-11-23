Татьяна Тарасова: «Валиева и весь тренерский штаб Тутберидзе сделают выводы после того, что произошло на этапе в Казани»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Этери Тутберидзе Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что команда Тутберидзе сделает выводы после ошибок Валиевой на этапе в Казани.

На Гран-при России в Казани Камила Валиева заняла четвертое место. В произвольной программе она допустила повтор секвенции, из-за чего ей обнулили два прыжка.

Также у фигуристки было два падения – с четверного тулупа и во время выполнения слайдинга в хореодорожке.

«На турнире надеюсь получить удовольствие от борьбы фигуристов на льду. Камила и весь тренерский штаб Тутберидзе сделают выводы после того, что произошло (на четвертом этапе).

Соревнования для того и есть, чтобы на них выявляли какие-то ошибки. Эти ошибки для того и происходят, чтобы впоследствии их исправлять. Невозможно всю жизнь кататься и не допускать помарок», – сказала заслуженный тренер СССР.

«Как отличить падение от непадения? Валиева везде проезжает на ягодицах». Что означает наказание Камилы?

11 комментариев

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Тайга86
А что произошло? Ну ошибки, ну 4 место...И что? Сегодня так, завтра по другому, как и у всех. И даже если опять будет мимо пьедестала, это сейчас уж точно не главное. Там совсем другие ошибки...которые стоили серьезных вещей, и еще не известно чем закончатся. А то, что она вообще соревнуется, и пытается держать марку изо всех своих психологически и физически подорванных сил - уже достойно само по себе. С остальным разберутся.
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Елена Дементьева
Ответ Тайга86
А что произошло? Ну ошибки, ну 4 место...И что? Сегодня так, завтра по другому, как и у всех. И даже если опять будет мимо пьедестала, это сейчас уж точно не главное. Там совсем другие ошибки...которые стоили серьезных вещей, и еще не известно чем закончатся. А то, что она вообще соревнуется, и пытается держать марку изо всех своих психологически и физически подорванных сил - уже достойно само по себе. С остальным разберутся.
А чем подорваны физические силы? Обилием светских мероприятий, шоу или... хм... еды?
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Kareglazaya
По большому счету ничего страшного не произошло. Заменят аксель на любой другой прыжок, и будет 2 каскада и одна секвенция. Ну а от падений никто не застрахован: это у всех фигуристов случается, однако отнимает не так уж много баллов
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Елена Дементьева
Провалится с треском.
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Железная Леди
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Вот удивила, ошибка -то чья была?
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22somebody22
Почему же тогда так быстро наша федерация сливает девушек,только-что вступивших в пубертат?
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alexnew
Ответ Лакс
А чем до этого то ТШ занимался. Есть же и в фанклубах те, кто могли связаться и предупредить о ошибочной заявке. Видимо в фанклубах и Камилы и ЭТ одни бестолковые глоры, а не болельщики ФК.
Или кто-то перестал мониторить спортс.
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Лакс
Ответ alexnew
Или кто-то перестал мониторить спортс.
на соревнованиях, наверно, не до этого. Вечером после появления заявок обсуждали и в телеграмах. Я надеялся на ошибку при заполнении или печати, но не исключил возможность того, что без международки перестали вчитываться в правила.
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