Александра Трусова: «На ЧМ-2021 в Стокгольме я очень переживала, это было видно по прокату. Первый раз поехала на старт без мамы»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, на каких соревнованиях переживала больше всего.

«Чемпионат мира-2021 в Стокгольме. Может быть, потому, что мы весь год выступали в России. А тут нас выпустили. Мы поехали, и это был мой первый старт без мамы, до этого ездила только с мамой.

Это все было очень странно. Мы находились в «пузыре», не могли никуда выходить, только на каток. Единственное мое развлечение было – я ходила на тренировку к мальчикам, смотрела, как они катаются. Это все, что можно было поделать там. 

И почему-то я очень переживала. Не знаю, по какой причине, но это было видно по тому прокату. Не совсем напоминало соревнования, людей не было, но все равно очень переживала. 

Чемпионат России-2022 в Санкт-Петербурге перед Олимпиадой – также самый волнительный из чемпионатов России и самый любимый.

Первое выступление после травмы, я переживала, что не получится. Наверное, если брать олимпийский сезон, то он самый волнительный», – сказала фигуристка. 

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17 комментариев

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Бу!
Ответ Лакс
Так и Аня, и даже Лиза были же тоже без мамы.
И что? Саша рассказывает про свои ощущения, а не про то, как там Аня и Лиза обошлись без мам.
+25
-7
+18
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Лакс
Так и Аня, и даже Лиза были же тоже без мамы.
+25
-13
+12
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alexnew
И без собаки, я бы уточнил. А это Вам не хухры-мухры без любимой собаки на чемпионат мира поехать. Я правда запамятовал, какая именно собака была тогда любимая у неё.
+22
-10
+12
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alexnew
Ответ Лакс
Так и Аня, и даже Лиза были же тоже без мамы.
Особенно это, конечно, Лизу шокировало, которая дебютировала на чемпионате мира 2013. Но с Аней мама тоже раньше ездила, она же почти одного возраста с Сашей, но да как-то отсутствие мамы ей не помешало выиграть тот чемпионат и даже отсутствие формы не помешало. Да и собаку она не брала с собой, вот что удивительно.
+17
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+8
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Ритт
На том ЧМ всем было тяжело. И карантин, и многие переболели, и трибуны пустые не вдохновляли, но спасибо, что ЧМ21 и ОИ22 провели, хоть так.
+7
-2
+5
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KMR
Ответ Лакс
Так и Аня, и даже Лиза были же тоже без мамы.
24 года и без мамы?! Вот же травма для Лизы
+6
-3
+3
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tanya_1111
Ответ Лакс
Так и Аня, и даже Лиза были же тоже без мамы.
При чем тут Аня и Лиза если человек о себе рассказывает?
+4
-1
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tanya_1111
Ответ alexnew
Особенно это, конечно, Лизу шокировало, которая дебютировала на чемпионате мира 2013. Но с Аней мама тоже раньше ездила, она же почти одного возраста с Сашей, но да как-то отсутствие мамы ей не помешало выиграть тот чемпионат и даже отсутствие формы не помешало. Да и собаку она не брала с собой, вот что удивительно.
А все должны быть как Аня?
+3
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Юра Плисецкий
Так и будут по кругу спрашивать одно и тоже?
Саша свои ощущения рассказывала ещё тогда, сразу после возвращения из Стокгольма.
Ну да, не было мамы, не было собаки. Переживания Саши понятны, ведь она была несовершеннолетним подростком тогда.
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Лакс
Ответ KMR
24 года и без мамы?! Вот же травма для Лизы
М-да, все никак не привыкну что уже несколько поколений не понимают юмор, если его для них специально не обозначить смайликами.
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Amneris
Ответ Лакс
Так и Аня, и даже Лиза были же тоже без мамы.
Меня бы ужаснуло, если б моя мама поехала со мной куда-то на соревнования в мои 24 года.
Это уже кринж в сепарации.
+3
-3
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Лакс
Ответ Amneris
Меня бы ужаснуло, если б моя мама поехала со мной куда-то на соревнования в мои 24 года. Это уже кринж в сепарации.
не знаю что такое "кринж в сепарации", но непонимание юмора наверно тоже туда относится ))
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Лакс
Ответ Бу!
И что? Саша рассказывает про свои ощущения, а не про то, как там Аня и Лиза обошлись без мам.
Это был тест на опознавание юмора без указания смайликами.
Вы не прошли тест. Вам следует больше читать литературы без смайликов и меньше соцсети.
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Лакс
Ответ alexnew
Особенно это, конечно, Лизу шокировало, которая дебютировала на чемпионате мира 2013. Но с Аней мама тоже раньше ездила, она же почти одного возраста с Сашей, но да как-то отсутствие мамы ей не помешало выиграть тот чемпионат и даже отсутствие формы не помешало. Да и собаку она не брала с собой, вот что удивительно.
Это была шутка юмора. На мамах/бабушках настаивала ЭТ, ну и до 16 кто-то взрослый должен был сопровождать с доверенностью от родителей, необязательно родственник.
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Лакс
Ответ Юра Плисецкий
Так и будут по кругу спрашивать одно и тоже? Саша свои ощущения рассказывала ещё тогда, сразу после возвращения из Стокгольма. Ну да, не было мамы, не было собаки. Переживания Саши понятны, ведь она была несовершеннолетним подростком тогда.
она была уже с 3летним опытом международных соревнований
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