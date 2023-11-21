Александра Трусова: «На ЧМ-2021 в Стокгольме я очень переживала, это было видно по прокату. Первый раз поехала на старт без мамы»

Александра Трусова рассказала, на каких соревнованиях переживала больше всего.

«Чемпионат мира-2021 в Стокгольме. Может быть, потому, что мы весь год выступали в России. А тут нас выпустили. Мы поехали, и это был мой первый старт без мамы, до этого ездила только с мамой.

Это все было очень странно. Мы находились в «пузыре», не могли никуда выходить, только на каток. Единственное мое развлечение было – я ходила на тренировку к мальчикам, смотрела, как они катаются. Это все, что можно было поделать там.

И почему-то я очень переживала. Не знаю, по какой причине, но это было видно по тому прокату. Не совсем напоминало соревнования, людей не было, но все равно очень переживала.

Чемпионат России-2022 в Санкт-Петербурге перед Олимпиадой – также самый волнительный из чемпионатов России и самый любимый.

Первое выступление после травмы, я переживала, что не получится. Наверное, если брать олимпийский сезон, то он самый волнительный», – сказала фигуристка.