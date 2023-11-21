Александра Трусова: «На ЧМ-2021 в Стокгольме я очень переживала, это было видно по прокату. Первый раз поехала на старт без мамы»
Александра Трусова рассказала, на каких соревнованиях переживала больше всего.
«Чемпионат мира-2021 в Стокгольме. Может быть, потому, что мы весь год выступали в России. А тут нас выпустили. Мы поехали, и это был мой первый старт без мамы, до этого ездила только с мамой.
Это все было очень странно. Мы находились в «пузыре», не могли никуда выходить, только на каток. Единственное мое развлечение было – я ходила на тренировку к мальчикам, смотрела, как они катаются. Это все, что можно было поделать там.
И почему-то я очень переживала. Не знаю, по какой причине, но это было видно по тому прокату. Не совсем напоминало соревнования, людей не было, но все равно очень переживала.
Чемпионат России-2022 в Санкт-Петербурге перед Олимпиадой – также самый волнительный из чемпионатов России и самый любимый.
Первое выступление после травмы, я переживала, что не получится. Наверное, если брать олимпийский сезон, то он самый волнительный», – сказала фигуристка.
Саша свои ощущения рассказывала ещё тогда, сразу после возвращения из Стокгольма.
Ну да, не было мамы, не было собаки. Переживания Саши понятны, ведь она была несовершеннолетним подростком тогда.
Это уже кринж в сепарации.
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