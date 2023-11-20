Татьяна Тарасова: «Все мои фигуристы вовремя завершили карьеру и в основном полностью реализовали свой потенциал»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что все ее фигуристы завершали карьеры вовремя.

«Новость о завершении карьеры какого фигуриста расстроила больше всего? У каждого было свое время. Все мои фигуристы вовремя завершили карьеру и в основном полностью реализовали свой потенциал.

Были ли у меня любимчики? У меня один любимчик – талант. То качество, которое ценю в спортсмене. Стать выдающимся, единственным и неповторимым можно, если у тебя есть талант кроме всего остального», – сказала заслуженный тренер СССР.

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4 комментария

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ретроградный меркурий
Ягудин мог бы достичь и большего, если бы не травма. Как минимум ещё один цикл бы наблюдали его противостояние с Плющенко.
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Тайга86
Не хотела она конечно же никого обидеть, но Леша там однозначно любимый сын. Вот такие вью и надо с ней разговаривать, а не лезть с каждой фигней(или не очень) к пожилому человеку, который даже не всегда осознает что вещает.
+3
-1
+2
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Рустем Галеев
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Ответ Тайга86
Не хотела она конечно же никого обидеть, но Леша там однозначно любимый сын. Вот такие вью и надо с ней разговаривать, а не лезть с каждой фигней(или не очень) к пожилому человеку, который даже не всегда осознает что вещает.
Бестемьянова
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