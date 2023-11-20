Татьяна Тарасова: «Все мои фигуристы вовремя завершили карьеру и в основном полностью реализовали свой потенциал»

Татьяна Тарасова заявила, что все ее фигуристы завершали карьеры вовремя.

«Новость о завершении карьеры какого фигуриста расстроила больше всего? У каждого было свое время. Все мои фигуристы вовремя завершили карьеру и в основном полностью реализовали свой потенциал.

Были ли у меня любимчики? У меня один любимчик – талант. То качество, которое ценю в спортсмене. Стать выдающимся, единственным и неповторимым можно, если у тебя есть талант кроме всего остального», – сказала заслуженный тренер СССР.