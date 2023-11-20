«Чего меня спрашивать, как будто я самая большая сплетница». Тарасова – об уходе Железнякова из группы Тутберидзе
Тарасова отреагировала на уход хореографа Железнякова из группы Тутберидзе.
Ранее Алексей Железняков заявил, что покинул штаб Этери Тутберидзе по собственной инициативе.
«А чего меня спрашивать, как будто я самая большая сплетница. Я его работы не знаю, не видела.
Вот работы Даниила Глейхенгауза я знаю, а Железнякова – нет», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
"Я сплетница конечно, но не самая большая." ))
А ТШТ работает Ксения Поталицына - хореограф по классике, уже давно с 2021 г Просто не дает интервью, и ее мало кто знает. Но некоторые фигуристки ТШТ ее отмечают в соцсетях, как своего хореографа
зато девчонкам больше не придется танцевать танцы, которые со стороны больше похожи на акт экзорцизма