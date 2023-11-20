«Чего меня спрашивать, как будто я самая большая сплетница». Тарасова – об уходе Железнякова из группы Тутберидзе

Теги Татьяна Тарасова Этери Тутберидзе Алексей Железняков Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход хореографа Железнякова из группы Тутберидзе.

Ранее Алексей Железняков заявил, что покинул штаб Этери Тутберидзе по собственной инициативе.

«А чего меня спрашивать, как будто я самая большая сплетница. Я его работы не знаю, не видела.

Вот работы Даниила Глейхенгауза я знаю, а Железнякова – нет», – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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17 комментариев

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Анастасия Лукьянова
«Обратитесь к Катьке,» — добавила Татьяна Анатольевна.
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Pentrak
БУДТО?!
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Anton_Right
Татьяна Анатольевна - честная.
"Я сплетница конечно, но не самая большая." ))
+4
-1
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Dina2
Это бесподобно. Не знаю, не видела. Не скажу.
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alexnew
И вообще я не знаю, кто это - добавила ТАТ.
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nina1212
Железняков сам им ответил. Им мало? сейчас они будут еще посторонних людей спрашивать)) Зашли бы просто в соцсети Железнякова, там все видно) Он давно занимается другой деятельностью, свободный хореограф))
А ТШТ работает Ксения Поталицына - хореограф по классике, уже давно с 2021 г Просто не дает интервью, и ее мало кто знает. Но некоторые фигуристки ТШТ ее отмечают в соцсетях, как своего хореографа
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Wintersun
Ответ Анастасия Лукьянова
«Обратитесь к Катьке,» — добавила Татьяна Анатольевна.
Зря напомнили, сейчас до нее дозвонятся
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Залина Малина
Журналисты - просто дегенераты
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Тайга86
Ну как не видела...Видимо ТАТ птички напели, что чрезмерная экспрессия в ее комментариях на фоне возрастных изменений выглядит как бы...смешно. Немного правда странно, что не добавила: никаких заслуг и регалий не имеет, поэтому никто ничего не потерял) Ограничилась дежурным не знаю, не видела.
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elene.elene
Странно.. Обычно же она комментирует всё подряд не стесняясь в выражениях
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несахар
на катюху намекает?
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Вся в Витоне
Ну Тарасовой -то зачем звонить с этим вопросом??
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несахар
выперли железнякова, о чём тут говорить.
зато девчонкам больше не придется танцевать танцы, которые со стороны больше похожи на акт экзорцизма
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Magnosha
У родниной еще надо спросить! Из ЖЕКа сотрудник же ушел.
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Туц
Точно. У Бобровой надо спрашивать)
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Туц
Ответ alexnew
И вообще я не знаю, кто это - добавила ТАТ.
дайте лупу))
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