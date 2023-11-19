Жулин о Худайбердиевой и Базине: «Растем, движемся в правильном направлении. Прокат в Самаре у ребят был лучше, чем в Уфе»

Жулин заявил, что пара Худайбердиева – Базин «движется в правильном направлении».

Танцевальный дуэт, который тренируется под руководством , занял первое место на этапе Гран-при России в Самаре.

«Растем, продвигаемся, движемся в правильном направлении. Прокат в Самаре у ребят был лучше, чем в Уфе.

Все по плану, ничего к чемпионату России менять не будем, будем только улучшаться в качестве и скорости», – сказал заслуженный тренер России.

Также Жулин прокомментировал дебют на соревнованиях дуэта – Матвей Грачев. Пара заняла седьмое место.

«Обидно, потому что дуэт действительно хороший, но партнер четыре месяца не катался, все с чистого листа. Он давно не выступал, занервничал, но перспективы очень хорошие.

Они еще будут выступать на Москве, надеюсь, все будет хорошо», – отметил тренер.