Жулин о Худайбердиевой и Базине: «Растем, движемся в правильном направлении. Прокат в Самаре у ребят был лучше, чем в Уфе»

Теги танцы на льду Александр Жулин Егор Базин Елизавета Худайбердиева Софья Тютюнина Матвей Грачев Серия Гран-при России Фигурное катание

Жулин заявил, что пара Худайбердиева – Базин «движется в правильном направлении».

Танцевальный дуэт, который тренируется под руководством Александра Жулина, занял первое место на этапе Гран-при России в Самаре. 

«Растем, продвигаемся, движемся в правильном направлении. Прокат в Самаре у ребят был лучше, чем в Уфе.

Все по плану, ничего к чемпионату России менять не будем, будем только улучшаться в качестве и скорости», – сказал заслуженный тренер России.

Также Жулин прокомментировал дебют на соревнованиях дуэта Софья Тютюнина – Матвей Грачев. Пара заняла седьмое место.

«Обидно, потому что дуэт действительно хороший, но партнер четыре месяца не катался, все с чистого листа. Он давно не выступал, занервничал, но перспективы очень хорошие.

Они еще будут выступать на Москве, надеюсь, все будет хорошо», – отметил тренер. 

1 комментарий

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блОК
Жулин хорошую работу с судьями провел. Даже вместе прокат смотрели
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