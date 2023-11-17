Кубок Варшавы. Метелкина и Берулава, Щетинина и Возняк, Вайпан-Ло и Дигби покажут короткие программы
17 ноября на Кубке Варшавы пары представят короткие программы.
ISU Challenger
Кубок Варшавы
Варшава, Польша
Пары
Короткая программа
Начало – 16:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Федерика Симиоли – Алессандро Дзарбо (Чехия)
2. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)
3. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)
Вторая разминка
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)
5. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)
6. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)
7. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)
Третья разминка
8. Паулине Ирман – Беньямин Яловик (Швейцария)
9. Каталин Янне Салатцки – Лукас Резелер (Германия)
10. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания)
11. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)
Расписание Кубка Варшавы-2023: там выступят Куракова, Браун, Паганини, Лопарева и Бриссо
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