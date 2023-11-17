Кубок Варшавы. Метелкина и Берулава, Щетинина и Возняк, Вайпан-Ло и Дигби покажут короткие программы

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17 ноября на Кубке Варшавы пары представят короткие программы.

ISU Challenger

Кубок Варшавы

Варшава, Польша

Пары

Короткая программа

Начало – 16:00 по московскому времени.

Первая разминка

1. Федерика Симиоли – Алессандро Дзарбо (Чехия)

2. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия)

3. Луиза Эрхар – Матти Пеллегри (Франция)

Вторая разминка

4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия)

5. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша)

6. Грета Крафорд – Джон Крафорд (Швеция)

7. Джулия Модер – Йоханнес Уилкинсон (ЮАР)

Третья разминка

8. Паулине Ирман – Беньямин Яловик (Швейцария)

9. Каталин Янне Салатцки – Лукас Резелер (Германия)

10. Лидия Смарт – Харри Маттик (Великобритания)

11. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания)

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