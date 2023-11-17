«Как только люди уедут, планируем повторную дезинсекцию». Директор гостиницы «Волга» о том, что фигуристы жаловались на тараканов

Гендиректор самарской гостиницы «Волга» заявил, что в ней проведут дезинсекцию.

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Фигуристы-юниоры в соцсетях пожаловались на гостиницу «Волга», в которую их заселили. В частности, говорилось о том, что в номерах ползают тараканы.

– Появлялись фотографии с тараканами. Что на это скажете?

– И об этом слышали. Можем предъявить документы. Периодически проходим проверку. У нас и договор заключен. И буквально перед их заездом в пределах 10–15 дней мы проводили очередное морение тараканов.

Как раз в это время тараканы иногда появляются, когда идет переход с летнего на зимнее время. Тут же рядом Волга! Но у нас есть акт, где указано, что мы процедуры все провели.

Ну да, двух‑трех тараканов где-то там нашли. Но мы провели дезинсекцию с фирмой, с которой мы это делаем уже много лет. Гостиница самая большая в городе, вот в одном номере и нашли двух дохлых тараканов!

– Планируете теперь дополнительную дезинсекцию?

– Да. Вот после того, как эти девочки нам сказали, мы показали фирме, которая проводила морение, фотографии тараканов. И потребовали, чтобы они еще дополнительно провели.

Но сейчас к нам заехала большая группа людей. Как только они уедут, планируем повторную дезинсекцию. Сейчас гостиница вся забита, – сказал генеральный директор гостиницы «Волга» Владилен Зотов.

Чайковская о жалобах фигуристов на гостиницу в Самаре: «Более замечательной гостиницы нет. Зачем вы говорите про тараканов?»