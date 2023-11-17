«Как только люди уедут, планируем повторную дезинсекцию». Директор гостиницы «Волга» о том, что фигуристы жаловались на тараканов

Теги сборная России Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

Гендиректор самарской гостиницы «Волга» заявил, что в ней проведут дезинсекцию.

В Самаре проходит пятый этап Гран-при России «Волжский пируэт». 

Фигуристы-юниоры в соцсетях пожаловались на гостиницу «Волга», в которую их заселили. В частности, говорилось о том, что в номерах ползают тараканы. 

– Появлялись фотографии с тараканами. Что на это скажете?

– И об этом слышали. Можем предъявить документы. Периодически проходим проверку. У нас и договор заключен. И буквально перед их заездом в пределах 10–15 дней мы проводили очередное морение тараканов.

Как раз в это время тараканы иногда появляются, когда идет переход с летнего на зимнее время. Тут же рядом Волга! Но у нас есть акт, где указано, что мы процедуры все провели.

Ну да, двух‑трех тараканов где-то там нашли. Но мы провели дезинсекцию с фирмой, с которой мы это делаем уже много лет. Гостиница самая большая в городе, вот в одном номере и нашли двух дохлых тараканов!

– Планируете теперь дополнительную дезинсекцию?

– Да. Вот после того, как эти девочки нам сказали, мы показали фирме, которая проводила морение, фотографии тараканов. И потребовали, чтобы они еще дополнительно провели.

Но сейчас к нам заехала большая группа людей. Как только они уедут, планируем повторную дезинсекцию. Сейчас гостиница вся забита, – сказал генеральный директор гостиницы «Волга» Владилен Зотов. 

Чайковская о жалобах фигуристов на гостиницу в Самаре: «Более замечательной гостиницы нет. Зачем вы говорите про тараканов?» 

20 комментариев

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Revery
То есть они много лет работают с фирмой, которая все эти годы не может вывести тараканов?
Р - разумное вложение средств.
+32
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+32
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Поговорим
Какова связь антисанитарии (тараканов в номерах), перехода с летнего на зимнее время в отдельно взятой гостинице и близости великой русской реки Волги? Аргументация 🧨Возможно мэру столицы предстоящих ОИ, одолеваемой клопами, стоит взять на вооружение...
+19
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+19
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Ярик01
> когда идет переход с летнего на зимнее время
- рассказать ли ему, что переход 12 лет назад отменили? ))
+13
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+13
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Revery
Ответ Александр Шульгин
Главное что есь акт
Так конечно, самое главное - зад бумажкой перед СЭС прикрыть, а что там тараканы по постояльцам бегают - так это пофиг. У них же есть бумажка!
Это лицензированные тараканы, по санпину.
+12
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Александр Шульгин
Главное что есь акт
+11
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olvl
Удивительно, тараканы в наше время. Часто бываем в разных городах, в разных отелях и гостевых домах, никогда не видели тараканов.
+7
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Viks
Классная гостиница - тараканы оценили!
+6
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Залина Малина
Говорят, если есть тараканы - значит стройматериалы максимально эколологичные)))
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Ярик01
Ответ Залина Малина
Говорят, если есть тараканы - значит стройматериалы максимально эколологичные)))
Да ерунда, они живут в любых условиях, даже если всё на асбесте и гранит фонит
+4
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David Rigert
тараканы не дураки - в плохой гостинице жить не станут.
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Док Аксель
Для тараканов эта гостиница пятизвёздочная...
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Viks
Надо бы извиниться за тараканов, но у них, у тараканов, это не принято.
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Mion
Ответ olvl
Удивительно, тараканы в наше время. Часто бываем в разных городах, в разных отелях и гостевых домах, никогда не видели тараканов.
А я видела. Причем в очень приличной четверке в Сочи :(
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Железная Леди
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Теперь девочки в своих вещах развезут тапаканов по России. Кто на новенького?
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Николай Козлов
Нет, ну нужно же спортсменам нашим создать олимпийское настроение, чем мы хуже Парижа то...
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Анастасия Прудникова
Ответ olvl
Удивительно, тараканы в наше время. Часто бываем в разных городах, в разных отелях и гостевых домах, никогда не видели тараканов.
Да, у меня в квартире уже тоже нет много лет тараканов.
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lepestok
не знала, что тараканы в Волге живут))) На самом деле, тараканов скорее всего морили, иначе бы наши не дохлого, а живого таракана, но плохо убрали после этого. Так что директору стоит винить свой же персонал, который не выполняет свои обязанности.
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OSCE
Тараканы значит забронировали, оплатили до следующего лета вперёд, а их выселяют без объяснений.
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Black&White
Ответ Revery
То есть они много лет работают с фирмой, которая все эти годы не может вывести тараканов? Р - разумное вложение средств.
Да просто на лапу кладет и все. Никаких тараканов он не выводит.
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olvl
Ответ Mion
А я видела. Причем в очень приличной четверке в Сочи :(
Ничего себе. Надо, видимо, отзывы все прочитывать, чтобы не попасть на неприятности..
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