Минспорт Самарской области: «Гостиничный фонд Самары позволяет разместить гостей в королевских условиях. Вопросы к командировочной организации»
В Минспорта Самарской области заявили, что в городе прекрасный гостиничный фонд.
В Самаре проходит пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт».
Фигуристы-юниоры в соцсетях пожаловались на гостиницу «Волга», в которую их заселили – в номерах ползают тараканы и валяется мусор.
«У нас прекрасный гостиничный фонд, мы принимали гостей на чемпионате мира по футболу. Поверьте, гостиничный фонд Самары может позволить разместить гостей в любых условиях, в том числе и в королевских.
Вопросы к командировочной организации, они занимались подбором места размещения», – заявила исполняющая обязанности министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Чайковская о жалобах фигуристов на гостиницу в Самаре: «Более замечательной гостиницы нет. Зачем вы говорите про тараканов?»
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