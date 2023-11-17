Минспорт Самарской области: «Гостиничный фонд Самары позволяет разместить гостей в королевских условиях. Вопросы к командировочной организации»

В Минспорта Самарской области заявили, что в городе прекрасный гостиничный фонд.

В Самаре проходит пятый этап Гран-при России по фигурному катанию « ».

Фигуристы-юниоры в соцсетях пожаловались на гостиницу «Волга», в которую их заселили – в номерах ползают тараканы и валяется мусор.

«У нас прекрасный гостиничный фонд, мы принимали гостей на чемпионате мира по футболу. Поверьте, гостиничный фонд Самары может позволить разместить гостей в любых условиях, в том числе и в королевских.

Вопросы к командировочной организации, они занимались подбором места размещения», – заявила исполняющая обязанности министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Чайковская о жалобах фигуристов на гостиницу в Самаре: «Более замечательной гостиницы нет. Зачем вы говорите про тараканов?»