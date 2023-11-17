Минспорт Самарской области: «Гостиничный фонд Самары позволяет разместить гостей в королевских условиях. Вопросы к командировочной организации»

Теги сборная России Серия Гран-при России Волжский пируэт Фигурное катание

В Минспорта Самарской области заявили, что в городе прекрасный гостиничный фонд.

В Самаре проходит пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт». 

Фигуристы-юниоры в соцсетях пожаловались на гостиницу «Волга», в которую их заселили – в номерах ползают тараканы и валяется мусор.

«У нас прекрасный гостиничный фонд, мы принимали гостей на чемпионате мира по футболу. Поверьте, гостиничный фонд Самары может позволить разместить гостей в любых условиях, в том числе и в королевских.

Вопросы к командировочной организации, они занимались подбором места размещения», – заявила исполняющая обязанности министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Чайковская о жалобах фигуристов на гостиницу в Самаре: «Более замечательной гостиницы нет. Зачем вы говорите про тараканов?»

5 комментариев

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lepestok
короче, региональные федерации сэкономили и разместили детей в самом дешевом отеле. Хотя вряд ли они думали, что там водятся тараканы.
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sergey2022
Зато кто-то сэкономил денюжку!
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tanya_1111
Ответ Светлана Романова
А Минспорту Самарской области не понятно,что эта гостиница очень удобная для фигуристов,она находится около ледового дворца.И в гостинице /Волга/давно пора навести порядок и обратить внимание на жалобы людей,проживающих в гостинице.Сходить туда,походить по скрипучему,засаленному паркету ,попользоваться раздолбанной сантехникой и не забыть взять фонарик,так как освещение в гостинице очень плохое,тут даже на лампочках экономят.
Если эта гостиница частная, с чего бы вдруг кто-то там будет ходить и смотреть на пол?)) Я думаю владельцы гостиницы и так в курсе чем владеют, а теперь еще и антирекламу получили на всю страну.
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Светлана Романова
Ответ tanya_1111
Если эта гостиница частная, с чего бы вдруг кто-то там будет ходить и смотреть на пол?)) Я думаю владельцы гостиницы и так в курсе чем владеют, а теперь еще и антирекламу получили на всю страну.
Постояльцы этой гостиницы писали,что она как раз не частная,поэтому там так все печально.
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