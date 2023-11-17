Елена Чайковская: «Никто не ответит, продолжит ли Акатьева сезон. Федерация будет проявлять гибкость при определении состава на ЧР»

Теги Елена Чайковская сборная России чемпионат России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Елена Чайковская ответила на вопрос о возможности участия Софьи Акатьевой в ЧР.

Фигуристка, которая является действующей чемпионкой России, не выступила ни на одном соревновании в этом сезоне.

Сообщалось, что она может пропустить сезон из‑за болей в ноге, которые приобрели хронический характер.

– Сможет ли Акатьева участвовать в чемпионате России? Из‑за травмы она не сможет пройти отбор.

– Никто не ответит, продолжит ли Акатьева сезон. Как будет себя чувствовать, так и будет выступать. Мы очень бережно относимся к спортсменам. Пока врачи не скажут, что можно.

Обязательно федерация будет проявлять гибкость при определении состава на чемпионат России. Если по состоянию здоровья не попадают, какой разговор?

Тренерский совет все решит, никто не будет возражать против участия. Конечно, бывают такие ситуации, – сказала главный тренер сборной России Елена Чайковская. 

Похоже, лучшая фигуристка России – мимо сезона. Что за травма у Софьи Акатьевой?

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3 комментария

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Лакс
Ответ Oleandra
А про Жилину не спросили, будет ли она участвовать?
очевидно, что про фигуристку, которую тренер придержал в юниорах в прошлом сезоне и которая даже не выиграла ПР, спрашивать не могли. Про Жилину надо спрашивать у тренера или директора ООО-частного клуба.
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Black&White
Бабуля вообще в курсе, что за травма у Чемпионки России Акатьевой? или просто свою тупую риторику гонит? "все в строю " за день до снятий
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0
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