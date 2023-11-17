Елена Чайковская: «Никто не ответит, продолжит ли Акатьева сезон. Федерация будет проявлять гибкость при определении состава на ЧР»

Елена Чайковская ответила на вопрос о возможности участия Софьи Акатьевой в ЧР.

Фигуристка, которая является действующей чемпионкой России, не выступила ни на одном соревновании в этом сезоне.

Сообщалось, что она может пропустить сезон из‑за болей в ноге, которые приобрели хронический характер.

– Сможет ли Акатьева участвовать в чемпионате России? Из‑за травмы она не сможет пройти отбор.

– Никто не ответит, продолжит ли Акатьева сезон. Как будет себя чувствовать, так и будет выступать. Мы очень бережно относимся к спортсменам. Пока врачи не скажут, что можно.

Обязательно федерация будет проявлять гибкость при определении состава на чемпионат России. Если по состоянию здоровья не попадают, какой разговор?

Тренерский совет все решит, никто не будет возражать против участия. Конечно, бывают такие ситуации, – сказала главный тренер сборной России Елена Чайковская.

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