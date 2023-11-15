Александр Энберт: «Если Тарасова и Морозов выберут тренерскую карьеру, это будет как минимум интересно и очень полезно для учеников»

Энберт считает, что у Тарасовой и Морозова есть тренерский потенциал.

13 ноября серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении карьеры.

«Я прекрасно знаю Вову и Женю как больших спортсменов‑артистов. Конечно, у заслуженных мастеров спорта есть тренерский потенциал! Ребята знают фигурное катание от и до. Но в тренерстве время является лучшим мерилом, чем слова о потенциале.

Если в дальнейшем Женя и Вова выберут тренерскую карьеру, это будет как минимум интересно и очень полезно для всех учеников, которые могут оказаться у них в руках.

Стоит отметить, что супруг Жени – Федор Климов – прекрасный тренер в парном катании. Может быть, в будущем она дополнит его команду, которая базируется в Сочи, и они будут тренировать вместе», – сказал бронзовый призер ЧМ-2019 в парном катании Александр Энберт.

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