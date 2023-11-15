Бетина Попова: «Косторная – сумасшедшая максималистка. Ее ожидания от похода в парное катание – не туристом ездить, а становиться чемпионкой. Нужно время – и она обязательно станет»

Теги сборная России пары Бетина Попова Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Тренер считает, что Алена Косторная станет чемпионкой в парном катании.

Косторная выступает с Георгием Куницей. В октябре они заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске – дебютном для дуэта турнире.

«Наши пары катаются недавно, так что считаю, что результаты, оценки достойные. Ребята катаются всего ничего, а парное катание очень сложное, нашим парам не хватает автоматизма, чистоты. В этом нас обыгрывают, что логично. Дайте нам пару лет – и мы будем играть на равных, ха-ха!

Алена совершает героический путь из одиночниц в парницы. Она на тренировках делает такие каскады! Например, 3+3+2 – лутц + риттбергер + тулуп. Что-то сложнее придумать затруднительно. Разве что лутц + тулуп + триксель... Но тогда дальше можно не ехать парой, а просто отдыхать.

Алена – сумасшедшая максималистка. Ей нужно все здесь и сейчас. Она знает, чего хочет, ради чего это делает. Ее ожидания от похода в парное катание – это не туристом ездить, а выигрывать и становиться чемпионкой. Но нужно время – и она обязательно ей станет, я в этом уверена. Она реагирует остро, но, когда вкладываешь себя в процесс, не всегда ты можешь себя контролировать.

Любые соревнования – это заряд адреналина, который даже сложно себе представить, и перетерпеть его с улыбкой непросто. Она остыла, конечно, ребята все понимают, знают, над чем работать. Они адекватные, честно!» – рассказала хореограф и тренер Бетина Попова, которая работает в группе Сергея Рослякова.

Косторная сдала назад после мятежа. Понимает, что можно спустить в унитаз не только труд, но и карьеру

21 комментарий

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AAPolyansky
А Бетина Попова - болтушка, которая пытается представить себя некой фигурой в ФК, хотя пока только ноль без палочки. сначала сделайте, потом болтайте
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Анастасия Прудникова
Рада, что Алена хочет быть достойной конкуренткой другим парам. Пусть у ребят все задуманное получится. Данная пара и сейчас смотрится лучше большинства нынешних зарубежных пар, а вот в российских реалиях пробиться на пьедестал сложнее, конечно.
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gold-for-zagitova
Что-то мне не верится, что Косторная прыгает 3л-3р-2т.
Она такой каскад при Этери не делала!
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alexnew
Ответ Лакс
вот только хватит ли терпения у неё на нужное время. Да и на прыжках в паре косячит она, а не Георгий.
Какая у нас статистика косяков пары? Один прокат? А накосячила от злости.
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Alex Johnson
Да, именно поэтому все грибы ушли ей, а жалкие объедки Ходыкиным, очень справедливо.
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Raya
А мне нравятся интервью Бетины, адекватно говорит же про Алену, да и в целом всегда.
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Лакс
Ответ alexnew
Не делала на соревнованиях, я бы утонил. Но Этери ведь не Попова, не станет сливать конкурентам, кто и что на тренировках делает.
ну Бетина то здесь в качестве пиарщика
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alexnew
Ответ gold-for-zagitova
Что-то мне не верится, что Косторная прыгает 3л-3р-2т. Она такой каскад при Этери не делала!
Не делала на соревнованиях, я бы утонил. Но Этери ведь не Попова, не станет сливать конкурентам, кто и что на тренировках делает.
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Самая цитируемая и вообще недура
Косторная батрачит по бесконечным плющешоу, а у нее этап на носу. Просто какое-то ноу-хау в методах подготовки к соревнованиям с замахом на чемпионство. "Впервые в мире и только у нас"😂🙈
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Док Аксель
Если есть такой каскад, то сделайте видео и покажите, а не голословно об этом красочно рассказывать.
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EmperorNazer
Такая отдача, рвение и высокие амбиции - это здорово, правда, складывается впечатление, что Алена ждет чемпионских оценок здесь и сейчас. Надеюсь, Бетина с Росляковым какую-никакую воспитательную беседу с Косторной все же провели после Омска. Ну а в риттовый каскад Алены верится даже меньше, чем в триксель, если говорить о соревнованиях, все-таки она его даже в свой победный сезон не делала, а ведь он был бы очень полезен ей в произвольной, избавив от необходимости прыгать каскад 3-2.
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Лакс
вот только хватит ли терпения у неё на нужное время.
Да и на прыжках в паре косячит она, а не Георгий.
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Мария Тихонова
Ответ alexnew
Не делала на соревнованиях, я бы утонил. Но Этери ведь не Попова, не станет сливать конкурентам, кто и что на тренировках делает.
Есть видео риттового каскада с тренировок
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Мария Тихонова
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Косторная батрачит по бесконечным плющешоу, а у нее этап на носу. Просто какое-то ноу-хау в методах подготовки к соревнованиям с замахом на чемпионство. "Впервые в мире и только у нас"😂🙈
Они довольно плотно откатали 3-4 шоу за несколько недель до своего этапа, и больше за этим не замечены. На каждом выполняли все свои элементы из соревновательных программ. Финальная поза из Голодных игр в программе по РиДж с беленьким платьюшком смотрелась немного угарно, но зато все тодесы-подкрутки-выбросы-поддержки прокатали по несколько раз на публику. По-моему так неплохая идея.
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Лакс
Ответ alexnew
Что-то я не помню у Косторной такого каскада у Тутберидзе, она вообще с лутцем каскадов 3-3 не прыгала, а тут даже триксель на полу стала тренировать.
потому что лутц у неё был проблемный, потому и не было каскадов с ним.
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versa
Алёна в хороших руках, конечно, но хватит ли её на пару лет, вопрос. И... всё равно хочу видеть её в одиночном.
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Мария Тихонова
Ответ ретроградный меркурий
Бетина - сказочница. Нет такого каскада у Косторной. В 3-2-2 с риттом ещё могу поверить, но 3-3-2, да ещё с лутц-риттом - не смешите меня. Особенно учитывая, что риттбергер - самый нелюбимый прыжок у Алёны, а лутц - самый сложный зубцовый для неё. Не сомневаюсь, что Алёна может сделать 3-3-2, но не с тройным риттбергером в каскаде
Вообще риттовый каскад когда-то был
https://t.me/teamkostornaia_kostonation/5033?comment=17394
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