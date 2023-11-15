Тренер считает, что Алена Косторная станет чемпионкой в парном катании.

Косторная выступает с Георгием Куницей. В октябре они заняли четвертое место на этапе Гран-при России в Омске – дебютном для дуэта турнире.

«Наши пары катаются недавно, так что считаю, что результаты, оценки достойные. Ребята катаются всего ничего, а парное катание очень сложное, нашим парам не хватает автоматизма, чистоты. В этом нас обыгрывают, что логично. Дайте нам пару лет – и мы будем играть на равных, ха-ха!

Алена совершает героический путь из одиночниц в парницы. Она на тренировках делает такие каскады! Например, 3+3+2 – лутц + риттбергер + тулуп. Что-то сложнее придумать затруднительно. Разве что лутц + тулуп + триксель... Но тогда дальше можно не ехать парой, а просто отдыхать.

Алена – сумасшедшая максималистка. Ей нужно все здесь и сейчас. Она знает, чего хочет, ради чего это делает. Ее ожидания от похода в парное катание – это не туристом ездить, а выигрывать и становиться чемпионкой. Но нужно время – и она обязательно ей станет, я в этом уверена. Она реагирует остро, но, когда вкладываешь себя в процесс, не всегда ты можешь себя контролировать.

Любые соревнования – это заряд адреналина, который даже сложно себе представить, и перетерпеть его с улыбкой непросто. Она остыла, конечно, ребята все понимают, знают, над чем работать. Они адекватные, честно!» – рассказала хореограф и тренер Бетина Попова, которая работает в группе Сергея Рослякова.

Косторная сдала назад после мятежа. Понимает, что можно спустить в унитаз не только труд, но и карьеру