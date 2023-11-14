Тренер и экс-депутат Госдумы Ольга Павлова ответила Ирине Родниной.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка резко высказалась об этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани: «Я не смотрю первенство ЖЭКа».

«Я была на ‑при в Казани, там выступил весь цвет российской сборной. Не было свободных мест, было так, как в советские времена.

ЖЭКов давно нет, но, наверное, любой ЖЭК гордился бы теми спортсменами, которые выступают за эту команду.

Но меня задело другое. Сейчас, когда наша политическая и спортивная власть ведет такую политику по развитию внутренних соревнований, наверное, не нужно было бы так нелицеприятно высказываться об этих соревнованиях.

Может, где и были пустые трибуны, но только не в Казани на фигурном катании. Я не могу поддержать такие вещи [подобные высказывания]. Для меня это неприемлемо.

Наверное, [глава МОК] Томас Бах очень сильно хочет всем угодить, прежде всего своим друзьям из США. Мы помним, как там расправились с неугодными руководителями ФИФА, как они попали под судебные преследования.

У Баха своя задача. Нам же надо слушать нашего главу государства. Нам надо готовить свои соревнования, идти к намеченной цели. Не обращать внимания ни на что», – сказала заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Павлова.

Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»