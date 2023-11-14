Тренер Ольга Павлова: «На Гран-при в Казани выступал весь цвет сборной. ЖЭКов давно нет, но любой ЖЭК гордился бы спортсменами этой команды»
Тренер и экс-депутат Госдумы Ольга Павлова ответила Ирине Родниной.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка резко высказалась об этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани: «Я не смотрю первенство ЖЭКа».
«Я была на Гран‑при в Казани, там выступил весь цвет российской сборной. Не было свободных мест, было так, как в советские времена.
ЖЭКов давно нет, но, наверное, любой ЖЭК гордился бы теми спортсменами, которые выступают за эту команду.
Но меня задело другое. Сейчас, когда наша политическая и спортивная власть ведет такую политику по развитию внутренних соревнований, наверное, не нужно было бы так нелицеприятно высказываться об этих соревнованиях.
Может, где и были пустые трибуны, но только не в Казани на фигурном катании. Я не могу поддержать такие вещи [подобные высказывания]. Для меня это неприемлемо.
Наверное, [глава МОК] Томас Бах очень сильно хочет всем угодить, прежде всего своим друзьям из США. Мы помним, как там расправились с неугодными руководителями ФИФА, как они попали под судебные преследования.
У Баха своя задача. Нам же надо слушать нашего главу государства. Нам надо готовить свои соревнования, идти к намеченной цели. Не обращать внимания ни на что», – сказала заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Павлова.
Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»
Но только важно не только кем человек был, но и кем стал.
Боюсь, у нее какой-то мозговой процесс прогрессирует..
"Как он мог служить в очистке?"(с)🤔
Может Родниной нужно пользоваться им ? Оставить наших спортсменов в покое. Вместо того, чтобы их мотивировать , она принижает
Хотя шансов что поумнеет и заткнется практически нет.