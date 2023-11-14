Тренер Ольга Павлова: «На Гран-при в Казани выступал весь цвет сборной. ЖЭКов давно нет, но любой ЖЭК гордился бы спортсменами этой команды»

Теги Ирина Роднина Серия Гран-при России Ольга Павлова Фигурное катание

Тренер и экс-депутат Госдумы Ольга Павлова ответила Ирине Родниной.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка резко высказалась об этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани: «Я не смотрю первенство ЖЭКа». 

«Я была на Гран‑при в Казани, там выступил весь цвет российской сборной. Не было свободных мест, было так, как в советские времена.

ЖЭКов давно нет, но, наверное, любой ЖЭК гордился бы теми спортсменами, которые выступают за эту команду.

Но меня задело другое. Сейчас, когда наша политическая и спортивная власть ведет такую политику по развитию внутренних соревнований, наверное, не нужно было бы так нелицеприятно высказываться об этих соревнованиях.

Может, где и были пустые трибуны, но только не в Казани на фигурном катании. Я не могу поддержать такие вещи [подобные высказывания]. Для меня это неприемлемо.

Наверное, [глава МОК] Томас Бах очень сильно хочет всем угодить, прежде всего своим друзьям из США. Мы помним, как там расправились с неугодными руководителями ФИФА, как они попали под судебные преследования.

У Баха своя задача. Нам же надо слушать нашего главу государства. Нам надо готовить свои соревнования, идти к намеченной цели. Не обращать внимания ни на что», – сказала заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Павлова. 

Ирина Роднина: «Поддерживаем спортсменов, организуем много соревнований. Но уже чувствуется переедание фигурным катанием»

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25 комментариев

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Беглый*
Роднина обурела от безнаказанности. У нас многих нормальных людей приписали к иноагентам, хотя лютейший враг, очень грамотно дискредитирующий страну, сидит прямо под боком.
+45
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+42
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Лизавета Анна -Мария
Откуда ж Родниной- этой тётке с хабалистыми наклонностями- что- нибудь знать о наших спортсменах, она ж их не наблюдает(( Ей надо раздувать собственное эго и предаваться воспоминаниям пятидесятилетней давности о себе любимой.
Но только важно не только кем человек был, но и кем стал.
+23
0
+23
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Елена Дементьева
Да уж, отхамила Роднина. Неадекватное высказываеие и уж конечно ее не украсило.
Боюсь, у нее какой-то мозговой процесс прогрессирует..
+17
0
+17
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Anna Stefan
У меня в связи с её высказываниями только один вопрос:
"Как он мог служить в очистке?"(с)🤔
+13
0
+13
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FS.Nika1
Всегда самым лучшим методом считалось - молчание.
Может Родниной нужно пользоваться им ? Оставить наших спортсменов в покое. Вместо того, чтобы их мотивировать , она принижает
+11
-1
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Лека-Лека
Хорошо Родниной по морде дали.
Хотя шансов что поумнеет и заткнется практически нет.
+11
-1
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Беглый*
Ответ smoky eyes
Очень интересно, как люди определяют нормальность... Теория относительности в действии.
А что нормального в людях, которые всю жизнь жили в России, пользовались её благами, зарабатывали на любви народа, а потом сбежали и начали рассказывать о "рабах", сменив гражданство?
+10
-3
+7
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Dinamik1
Я играл в футбол на первенство ЖЭКа серьезные соревнования были не то что заседание в гос Думе.
+4
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Александр Иванов
Администрации Президента просто нужно проводить собеседования со спортсменами перед тем, как тащить их в политику. Достаточно минут 15-30 личной беседы, чтобы понять суть человека. И не было бы тогда в нашей политике "номинального майора" и "человека мира" Исинбаевой и Роднина давно бы сидела себе спокойно на пенсии. Надеюсь, выводы будут сделаны.
+5
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Anna Stefan
Ответ Max Madov
Господин Швондер дал рекомендацию.
Найти бы этого Швондера и хорошенько выпороть.
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smoky eyes
Ответ Беглый*
Не, за эту либерду речь не шла. Таких, как Галкин, Макаревич, заработавших всё своё состояние на россиянах и провозгласивших себя евреями, осудили по делу. Есть те, кто захотел остаться нейтральным, и не позволял себе грубых высказываний, но всё же стал неугодным
Очень интересно, как люди определяют нормальность... Теория относительности в действии.
+2
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Лариса Шевкун
А почему не комментируют Свищев с Терюшковым? Согласны, что ли?
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MosFzz
Ответ Беглый*
Не, за эту либерду речь не шла. Таких, как Галкин, Макаревич, заработавших всё своё состояние на россиянах и провозгласивших себя евреями, осудили по делу. Есть те, кто захотел остаться нейтральным, и не позволял себе грубых высказываний, но всё же стал неугодным
Кто например? Я просто спрашиваю.
+1
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Беглый*
Ответ MosFzz
Кто например? Я просто спрашиваю.
В основном, это журналисты, которые требовали правдивого освещения ситуации на фронте, когда положение нашей армии было не очень и критиковали несуразные действия командования.
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Max Madov
Ответ Anna Stefan
У меня в связи с её высказываниями только один вопрос: "Как он мог служить в очистке?"(с)🤔
Господин Швондер дал рекомендацию.
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Железная Леди
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Экс депутат недоволен действующим депутатом. забавно.
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