Роднина о Тарасовой и Морозове: «Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены, но они лучше понимают свое физическое и психологическое состояние»

Ирина Роднина высказалась об окончании карьеры Тарасовой и Морозова.

« и выступают достаточно давно. Они у нас отработали несколько Олимпиад, последняя в Пекине была очень успешной. Их карьерный путь очень длинный.

Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены, но они лучше понимают свое физическое и психологическое состояние», — сказала .