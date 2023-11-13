Роднина о Тарасовой и Морозове: «Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены, но они лучше понимают свое физическое и психологическое состояние»
Ирина Роднина высказалась об окончании карьеры Тарасовой и Морозова.
«Тарасова и Морозов выступают достаточно давно. Они у нас отработали несколько Олимпиад, последняя в Пекине была очень успешной. Их карьерный путь очень длинный.
Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены, но они лучше понимают свое физическое и психологическое состояние», — сказала Роднина.
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