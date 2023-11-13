Роднина о Тарасовой и Морозове: «Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены, но они лучше понимают свое физическое и психологическое состояние»

Теги сборная России Ирина Роднина пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Спорт-Экспресс Фигурное катание

Ирина Роднина высказалась об окончании карьеры Тарасовой и Морозова.

«Тарасова и Морозов выступают достаточно давно. Они у нас отработали несколько Олимпиад, последняя в Пекине была очень успешной. Их карьерный путь очень длинный.

Всегда есть сожаление, когда уходят спортсмены, но они лучше понимают свое физическое и психологическое состояние», — сказала Роднина.

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2 комментария

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Tata777
они хотя бы честные...удачи им как паре в шоу ..и каждому отдельно....поздно я за них стала болеть...молодцы! ОИ это что потрясающее...и да, учитывая историю с нашими приостановщиками карьеры..не бедными..... им уважение. настоящие спортсмены...
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KMR
Чемп ЖЭКа их не устроил
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