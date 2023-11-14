«Россия – это «первенство ЖЭКа»? Насрать на все, что не связано с международной ареной? Так и народ будет угнетен, пока в думе сидят такие люди». Егоров о словах Родниной
Дмитрий Егоров ответил Ирине Родниной о Гран-при России по фигурному катанию.
Накануне завершился четвертый этап Гран-при России в Казани.
Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что у нее нет интереса смотреть Гран-при, где только россияне, и назвала турнир «первенством ЖЭКа».
«Боже! Какая же несусветная чушь! Какое неуважение к своей стране! И это говорит депутат Госдумы Российской Федерации!
Какое импортозамещение? Какая независимость? Какая суверенность? Да по сравнению с такими патриотами из «Единой России» нам никакие враги не страшны.
В то время, когда один внутренний, студенческий американский спорт популярнее всего нашего, когда в США готовы не отправлять свою сборную на олимпиады, потому что внутренний чемпионат значит в разы больше – депутатша из России называет набирающий популярность Гран-при России по фигурному катанию первенством ЖЭКа.
Для Родниной Россия – это «первенство ЖЭКа»? Насрать на все, что не связано с международной ареной? Насрать на все, что не на уровне ее величия? Ну, так и будет народ угнетен, пока в думе сидят такие люди.
Бедные политики и менеджеры, которые пытаются заниматься делом профессионально – как с такими коллегами строить государство? Непонятно. И весь спорт российский такой. Весь!» – сказал президент «БроукБойз».
Ну, наконец, кто-то реально обратил внимание на подрывную деятельность этой злобной депутатши
"Авторам постов" дозволены любые слова, они в этом смысле "художники, так видят".
но этот, идущий на смерть звон-звон-звон
навговорил ещё большую кучу дичайшей дичи...