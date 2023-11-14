«Россия – это «первенство ЖЭКа»? Насрать на все, что не связано с международной ареной? Так и народ будет угнетен, пока в думе сидят такие люди». Егоров о словах Родниной

Дмитрий Егоров ответил Ирине Родниной о Гран-при России по фигурному катанию.

Накануне завершился четвертый этап Гран-при России в Казани.

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что у нее нет интереса смотреть Гран-при, где только россияне, и назвала турнир «первенством ЖЭКа».

«Боже! Какая же несусветная чушь! Какое неуважение к своей стране! И это говорит депутат Госдумы Российской Федерации!

Какое импортозамещение? Какая независимость? Какая суверенность? Да по сравнению с такими патриотами из «Единой России» нам никакие враги не страшны.

В то время, когда один внутренний, студенческий американский спорт популярнее всего нашего, когда в США готовы не отправлять свою сборную на олимпиады, потому что внутренний чемпионат значит в разы больше – депутатша из России называет набирающий популярность Гран-при России по фигурному катанию первенством ЖЭКа.

Для Родниной Россия – это «первенство ЖЭКа»? Насрать на все, что не связано с международной ареной? Насрать на все, что не на уровне ее величия? Ну, так и будет народ угнетен, пока в думе сидят такие люди.

Бедные политики и менеджеры, которые пытаются заниматься делом профессионально – как с такими коллегами строить государство? Непонятно. И весь спорт российский такой. Весь!» – сказал президент «БроукБойз».