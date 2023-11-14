«Россия – это «первенство ЖЭКа»? Насрать на все, что не связано с международной ареной? Так и народ будет угнетен, пока в думе сидят такие люди». Егоров о словах Родниной

Теги сборная России Ирина Роднина Дмитрий Егоров Серия Гран-при России Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров ответил Ирине Родниной о Гран-при России по фигурному катанию.

Накануне завершился четвертый этап Гран-при России в Казани.

Трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что у нее нет интереса смотреть Гран-при, где только россияне, и назвала турнир «первенством ЖЭКа».

«Боже! Какая же несусветная чушь! Какое неуважение к своей стране! И это говорит депутат Госдумы Российской Федерации!

Какое импортозамещение? Какая независимость? Какая суверенность? Да по сравнению с такими патриотами из «Единой России» нам никакие враги не страшны.

В то время, когда один внутренний, студенческий американский спорт популярнее всего нашего, когда в США готовы не отправлять свою сборную на олимпиады, потому что внутренний чемпионат значит в разы больше – депутатша из России называет набирающий популярность Гран-при России по фигурному катанию первенством ЖЭКа.

Для Родниной Россия – это «первенство ЖЭКа»? Насрать на все, что не связано с международной ареной? Насрать на все, что не на уровне ее величия? Ну, так и будет народ угнетен, пока в думе сидят такие люди.

Бедные политики и менеджеры, которые пытаются заниматься делом профессионально – как с такими коллегами строить государство? Непонятно. И весь спорт российский такой. Весь!» – сказал президент «БроукБойз».

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20 комментариев

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oleg
Такое выражение Родниной о российских соревнованиях хуже измены. Депутат явно ненавидит Россию.
+31
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unknownman
Неважно, кто такой Егоров, но хорошо, что на слова Родниной обратили внимание и надеюсь, шум дойдет до вершителя судеб, потому что она совсем обнаглела в своих высказываниях.
+22
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*** Monik ***
О, тепленькая пошла!))
Ну, наконец, кто-то реально обратил внимание на подрывную деятельность этой злобной депутатши
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Olga.t
Ответ David Rigert
просветите, пожалуйста,кто такой Дмитрий Егоров? почему ему можно на уважаемом ресурсе "сто" раз произносить слово "нас₽ать"?
стоп-слова установлены только для пользователей ресурса, причём логику понять зачастую невозможно.
"Авторам постов" дозволены любые слова, они в этом смысле "художники, так видят".
+6
-1
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sergey2022
Совет Родниной, иногда лучше промолчать
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Dinamik1
Там сидят не народные избраники а те кто против народа.
+4
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David Rigert
просветите, пожалуйста,кто такой Дмитрий Егоров? почему ему можно на уважаемом ресурсе "сто" раз произносить слово "нас₽ать"?
+6
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+2
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polinarmax
правду сказал
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Sedibus Perito
Хуже всего то, что Роднина высказывает это вслух, а остальные власть предержащие просто так думают.
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Angry_bear
Класс! Наконец то одной потерявшей берега грымзе ответили соответствующе))))
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russalka
Прав на 100%. С одной оговорочкой: в Америке популярен студенческий спорт, а у нас детский!
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Angry_bear
Кстати, намедни и Матыцин ей место указывал в ответ на ее неадекватные комментарии по "врать надо лучше". Может наконец-то обратят внимание на это безобразие в депутатской форме...
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arisstopane
трехкратная конечно лоханулась с жэком
но этот, идущий на смерть звон-звон-звон
навговорил ещё большую кучу дичайшей дичи...
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Skyolker
Получила баба Ира по шапке походу за свой опус.
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Гаммаглобулин
Это вообще - кто?
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David Rigert
Ответ Olga.t
стоп-слова установлены только для пользователей ресурса, причём логику понять зачастую невозможно. "Авторам постов" дозволены любые слова, они в этом смысле "художники, так видят".
🤝
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AtAmI
Ответ Гаммаглобулин
Это вообще - кто?
Президент "БроукБойз"))
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Здравый@смысл@
Ответ unknownman
Неважно, кто такой Егоров, но хорошо, что на слова Родниной обратили внимание и надеюсь, шум дойдет до вершителя судеб, потому что она совсем обнаглела в своих высказываниях.
Глас божий в устах Егорова!!!
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