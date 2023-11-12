Радионова о двух секвенциях Валиевой: «Наверное, это случайность, раньше у Камилы не было таких ошибок. В их группе все достаточно четко считается»

Елена Радионова высказалась об ошибке Камилы Валиевой в произвольной программе.

Валиева сделала в прокате две секвенции, что запрещено правилами, поэтому ей обнулили прыжки. Фигуристка стала только четвертой, хотя лидировала после короткой программы.

«Наверное, это случайность, потому что раньше у Камилы не было таких ошибок. Думаю, что в их группе все достаточно четко считается, девочки знают, куда они должны цеплять каскады и так далее.

Думаю, это просто была ошибка и такого больше не повторится», – сказала призер чемпионата мира-2015.

Также она прокомментировала результаты выступлений мужчин. Победу в Казани одержал Владислав Дикиджи.

«Дикиджи удивил. Молодец парень! Использовал свой шанс, выиграл, причем очень убедительно. Он показал яркий прокат.

Думаю, Дикиджи стал главной звездой этого Гран‑при. Важно, чтобы этого задора хватило на весь сезон и на чемпионат России», – цитирует Радионову «Матч ТВ».

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