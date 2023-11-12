Владислав Дикиджи: «Считал, что могу попасть в топ-3, но о первом месте даже и не мечтал»
Владислав Дикиджи высказался о победе на Гран-при России в Казани.
«Непонятные эмоции, я вроде рад, а вроде есть непонимание того, что произошло.
Уверен ли я был, что могу выиграть? 50 на 50. Я тренировался усердно, думал, что все будет хорошо, но не думал, что настолько.
Считал, что могу попасть в топ-3, но о первом месте даже и не мечтал», — сказал Дикиджи.
от души поздравляю 3х квадов и 3а хватило для 102 .98 . за технику .так и держать