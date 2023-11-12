Владислав Дикиджи: «Считал, что могу попасть в топ-3, но о первом месте даже и не мечтал»

Теги сборная России мужское катание Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Владислав Дикиджи высказался о победе на Гран-при России в Казани.

«Непонятные эмоции, я вроде рад, а вроде есть непонимание того, что произошло.

Уверен ли я был, что могу выиграть? 50 на 50. Я тренировался усердно, думал, что все будет хорошо, но не думал, что настолько.

Считал, что могу попасть в топ-3, но о первом месте даже и не мечтал», — сказал Дикиджи

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14 комментариев

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Здравый@смысл@
Ну порадовал так порадовал всех любителей фигурного катания, спасибо от всей души! За Лутц - вообще отдельное спасибо)!
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Tzaichiha
Мне очень понравились прокаты Владислава. Но всегда достигнуть результат проще, чем удержать. Теперь, когда будет что терять и ожидания от прокатов его высоки, это будет давить. Не все выдерживают. Желаю Владиславу сформировать стальной характер и продолжать в том же духе.
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Дружба11
Влад, поздравь от нас пожалуйста своего прекрасного тренера, с которым вы так блестяще подготовились.Тренеру так же троекратное Ура!Ура!Ура!
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Manatusik
Всегда казался мне парнем с потенциалом, который, наконец, получилось реализовать! Удачи!
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AlenaElena28@mail.ru
1 Владислав ДИКИДЖИ СПБ 10 190.05 102.98 87.07 0.00

от души поздравляю 3х квадов и 3а хватило для 102 .98 . за технику .так и держать
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tanya_1111
Ответ Дружба11
Вы Семененко случаем разобрать не хотите-позорника.
Ну я тоже считаю его 2е место - судейским произволом, но прерот это не отменяет ))
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tanya_1111
Ответ AlenaElena28@mail.ru
зачем это пусть судьи смотрят . и если надо ставят недокруты . а так парень молодец заявил и сделал все что от него зависело
Прероты никто не отмечает, это так на совесть спортсменов и тренеров, в ТШТ все прыгают с преротами и ничего, Шома Уно тоже так прыгает, это просто была констатация факта. Хотелось бы конечно что бы хотя бы ребра отмечали, но у Владислава на лутце хорошее ребро.
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Лиза Михайлова
Продолжай работать в том же ритме, и всё будет. Удачи!
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Дружба11
Влад-блестящее,лучшее выступление, искренние Поздравления, отдельное СПАСИБО от меня и думаю не только от меня-СПАСИБО ВЛАД,что не дал никого шанса блатному.Ура!Ура!Ура!
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Док Аксель
Влад, пусть считают судьи, они любят это дело. А ты катай программы как в Казани, не оставляя им шанса на новейшую арифметику... Удачи и успеха тебе и твоему ТШ !
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cheffcheck
Красава! Так держать.
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AlenaElena28@mail.ru
Ответ tanya_1111
Посмотрела в повторе, как будто лутц с большим преротом, но сейчас это частое явление, хоть ребро верное уже хорошо.
зачем это пусть судьи смотрят . и если надо ставят недокруты . а так парень молодец заявил и сделал все что от него зависело
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