Владислав Дикиджи: «Считал, что могу попасть в топ-3, но о первом месте даже и не мечтал»

Владислав Дикиджи высказался о победе на Гран-при России в Казани.

«Непонятные эмоции, я вроде рад, а вроде есть непонимание того, что произошло.

Уверен ли я был, что могу выиграть? 50 на 50. Я тренировался усердно, думал, что все будет хорошо, но не думал, что настолько.

Считал, что могу попасть в топ-3, но о первом месте даже и не мечтал», — сказал .