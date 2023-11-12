Видео произвольной программа Владислава Дикиджи на Гран-при в Казани, где он одержал победу
Владислав Дикиджи одержал победу на Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Он чисто откатал произвольную программу с тремя четверными прыжками, один из которых – лутц.
За выступление он получил 190,05 балла, сумма за две программы – 287,40 балла.
Смотрите прокат Дикиджи из эфира Первого канала:
На фоне такого шикарного проката, программа дровосека Семененко выглядела особенно удручающе
Звездная внешность. Он итальянец ?
Молодец!