Видео произвольной программа Владислава Дикиджи на Гран-при в Казани, где он одержал победу

Владислав Дикиджи одержал победу на Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

Он чисто откатал произвольную программу с тремя четверными прыжками, один из которых – лутц.

За выступление он получил 190,05 балла, сумма за две программы – 287,40 балла.

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