Видео произвольной программа Владислава Дикиджи на Гран-при в Казани, где он одержал победу

Теги сборная России Первый канал видео мужское катание Владислав Дикиджи Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Владислав Дикиджи одержал победу на Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

Он чисто откатал произвольную программу с тремя четверными прыжками, один из которых – лутц. 

За выступление он получил 190,05 балла, сумма за две программы – 287,40 балла. 

Смотрите прокат Дикиджи из эфира Первого канала:

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8 комментариев

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Mauone
Волшебный прокат Влада! Все трибуны ревели!
На фоне такого шикарного проката, программа дровосека Семененко выглядела особенно удручающе
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olvl
Поздравляю Влада и его тренеров с яркой, красивой, настоящей победой и потрясающими прокатами обеих программ!!! Спасибо за эмоции, мы в восторге. Успехов в дальнейшей работе.
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Manatusik
Шикарный прокат! Прыжки отличные! Особенно первый лутц.
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Дружба11
Влад, это было потрясающе, подарил нам прекрасные минуты-честного и прекрасного фигурного катания.Большой Молодец, слова восхищения и признательности Тебе и Тренеру,браво,ВАУ!!!Отдельное искреннее спасибо,то не оставил никого шанса семененко,я ведь переживал-что судьи настолько бессовестное, то и такое чудо завернут под Семененко.Еще раз-Ура!Ура!Ура!
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Lapo Elkann
На молодого Мик Джаггера похож.
Звездная внешность. Он итальянец ?
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Аленка_76
Мои поздравления Владу!
Молодец!
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Дружба11
Будем честны-по справедливости и без грибования Семененко-Влад при справедливом судействе выиграл КП, Слава Богу,что не посмели сотворить беспредел на ПП, Влад со своим тренерам не дал беспредельщикам рассправиться с собой.
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Дружба11
Ответ Mauone
Волшебный прокат Влада! Все трибуны ревели! На фоне такого шикарного проката, программа дровосека Семененко выглядела особенно удручающе
Во истину волшебный прокат!!!Вот где настоящий КОСМОС!!!!
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