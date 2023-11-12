Шома Уно о произвольной на Гран-при Китая: «Возможно, результат не такой, как ожидали другие, но я получил удовлетворение от презентации»

Шома Уно оценил выступление в произвольной программе на Гран-при Китая.

Уно лидировал после короткой программы, но после ряда ошибок в произвольной занял итоговое второе место.

«Честно говоря, я доволен выступлением. Возможно, результат не такой, как ожидали другие, но я получил удовлетворение от самой презентации, поскольку смог по-настоящему подчеркнуть свое выступление, а не прыжки.

Я осознаю, что скорость и высоту прыжков можно улучшить, поэтому буду усердно работать на тренировках», – сказал двукратный чемпион мира.