Шома Уно о произвольной на Гран-при Китая: «Возможно, результат не такой, как ожидали другие, но я получил удовлетворение от презентации»

Теги сборная Японии мужское катание Гран-при Китая Шома Уно Фигурное катание

Шома Уно оценил выступление в произвольной программе на Гран-при Китая.

Уно лидировал после короткой программы, но после ряда ошибок в произвольной занял итоговое второе место. 

«Честно говоря, я доволен выступлением. Возможно, результат не такой, как ожидали другие, но я получил удовлетворение от самой презентации, поскольку смог по-настоящему подчеркнуть свое выступление, а не прыжки. 

Я осознаю, что скорость и высоту прыжков можно улучшить, поэтому буду усердно работать на тренировках», – сказал двукратный чемпион мира. 

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3 комментария

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Мурманчанин37
Я очень доволен, что Адам снял скальп с этого грибника))
+9
-3
+6
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N-fox
Хорошая (отмазка) попытка. Но нет)
+3
-2
+1
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