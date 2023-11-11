Янченков о Гран-при в Казани: «Хороший составчик, мне нравится, есть конкуренция»

Чикмарева и Янченков оценили прокат короткой программы на Гран-при в Казани.

и Матвей Янченков занимают второе место по итогам короткой программы у пар.

Янченков: Эмоции потрясающие. Рады выступить на первом старте сезона. Очень приятная публика в Казани, приятный лед. У нас была задача попасть в тройку.

Чикмарева: Мы волновались не больше обычного. Стандартный адреналин.

Янченков: Катя подросла физически? Я вообще не заметил, что она выросла.

– Как вам конкуренция на этом этапе?

Янченков: Хороший составчик, мне нравится, есть конкуренция. Мы знаем, кто с нами соревнуется, просто смотрим на свой прокат.

Чикмарева: Главное – выполнять свою работу и не смотреть на конкурентов.