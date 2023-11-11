Осокина о платье-трансформере: «Изначально были сложности с тем, чтобы разобраться, как это все расстегивается. Сейчас все налажено»

Теги сборная России пары стиль Елизавета Осокина Артем Грицаенко Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Осокина и Грицаенко оценили прокат короткой программы на Гран-при России в Казани.

Елизавета Осокина и Артем Грицаенко занимают третье место по итогам короткой программы у пар.

Осокина: Как оценим прокат короткой программы? Недоработали немножко в элементах, в таких как дорожка: на первом блоке я пошатнулась, из-за этого его не было, во вращении параллельность.

Грицаенко: Сейчас посмотрели подкрут, там не взяли разножку, будем решать уже в произвольной программе. Подкрут, по личным ощущениям, думал, на четвертый уровень будет железобетонно, но оказалось, нет. Распечатки выйдут, посмотрим.

На предыдущем этапе мы больше аккуратничали, а здесь уже посвободнее было. Лиза говорит, что наоборот.

Осокина: Не знаю, мне кажется, что здесь мы катались аккуратно, на заходах это отражалось. Раскрепощали ли домашние трибуны? Поддержка всегда чувствуется, очень нравится тут выступать, здесь особая атмосфера, знакомые. Много ли собралось друзей и близких? Не знаю (улыбается).

Костюм-трансформер доведен до автоматизма? Как нам такая сложность? На программе это никак не отражается? Только когда я еду на поддержку, думаю, что нужно расстегнуть костюм. Изначально были сложности с тем, чтобы разобраться, как это все расстегивается, и мы много раз делали поддержку, чтобы понять, в какой момент это делать. Сейчас все налажено.

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2 комментария

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Адриана
Очень интересная пара, потенциально могут претендовать на третью пару.
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Lennuci
Задумка интересная, а вот трусы надо б доработать. А то с длиннющими ногами Осокиной как-то нелепо, особенно в в начале и поддержках смотрится. Материи чтоли не хватило?
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