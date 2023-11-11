Осокина о платье-трансформере: «Изначально были сложности с тем, чтобы разобраться, как это все расстегивается. Сейчас все налажено»

Осокина и Грицаенко оценили прокат короткой программы на Гран-при России в Казани.

и Артем Грицаенко занимают третье место по итогам короткой программы у пар.

Осокина: Как оценим прокат короткой программы? Недоработали немножко в элементах, в таких как дорожка: на первом блоке я пошатнулась, из-за этого его не было, во вращении параллельность.

Грицаенко: Сейчас посмотрели подкрут, там не взяли разножку, будем решать уже в произвольной программе. Подкрут, по личным ощущениям, думал, на четвертый уровень будет железобетонно, но оказалось, нет. Распечатки выйдут, посмотрим.

На предыдущем этапе мы больше аккуратничали, а здесь уже посвободнее было. Лиза говорит, что наоборот.

Осокина: Не знаю, мне кажется, что здесь мы катались аккуратно, на заходах это отражалось. Раскрепощали ли домашние трибуны? Поддержка всегда чувствуется, очень нравится тут выступать, здесь особая атмосфера, знакомые. Много ли собралось друзей и близких? Не знаю (улыбается).

Костюм-трансформер доведен до автоматизма? Как нам такая сложность? На программе это никак не отражается? Только когда я еду на поддержку, думаю, что нужно расстегнуть костюм. Изначально были сложности с тем, чтобы разобраться, как это все расстегивается, и мы много раз делали поддержку, чтобы понять, в какой момент это делать. Сейчас все налажено.