Евгений Семененко: «После проката впечатления ближе к положительным. Была маленькая помарка, но в течение всей программы пытался ее компенсировать»

Евгений Семененко рассказал, что у него положительные впечатления от проката.

Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России.

«После проката впечатления ближе к положительным. Была одна маленькая помарка, но в течение всей программы пытался ее компенсировать.

Настроение на данный момент хорошее, надеюсь, радость продлится как можно дольше. Настраиваюсь на рабочий прокат завтра.

Нет такого спортсмена, которому было бы всегда легко. Но ты должен думать, что сделать, чтобы показать свой максимум. Мое дело всегда выходить и показывать максимум на соревнованиях. Стараюсь не думать (о статусе лидера).

Казань – особенный город. С ней связаны только положительные эмоции. Приятно, когда после проката провожают такими громкими овациями, кричат», – сказал Семененко после проката.

Он также ответил на вопрос, не собирается ли начать актерскую карьеру.

«Я уже выбрал, чем буду заниматься, актерством заниматься не планирую», – сказал фигурист.