Евгений Семененко: «После проката впечатления ближе к положительным. Была маленькая помарка, но в течение всей программы пытался ее компенсировать»

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Серия Гран-при России Фигурное катание

Евгений Семененко рассказал, что у него положительные впечатления от проката.

Семененко выиграл короткую программу на этапе Гран-при России.

«После проката впечатления ближе к положительным. Была одна маленькая помарка, но в течение всей программы пытался ее компенсировать.

Настроение на данный момент хорошее, надеюсь, радость продлится как можно дольше. Настраиваюсь на рабочий прокат завтра.

Нет такого спортсмена, которому было бы всегда легко. Но ты должен думать, что сделать, чтобы показать свой максимум. Мое дело всегда выходить и показывать максимум на соревнованиях. Стараюсь не думать (о статусе лидера).

Казань – особенный город. С ней связаны только положительные эмоции. Приятно, когда после проката провожают такими громкими овациями, кричат», – сказал Семененко после проката.

Он также ответил на вопрос, не собирается ли начать актерскую карьеру.

«Я уже выбрал, чем буду заниматься, актерством заниматься не планирую», – сказал фигурист. 

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6 комментариев

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Оз
Ну конечно. Чего уж не радоваться, если судьи при ошибке на первое место вытащили! Грибы!
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chespo
У Семененко не было ни одного чистого приземления и выезда, касание льда рукой, постоянные клевки носом, вот так судейские грибища и приводят к отрыву от реальности и снижению самокритики.
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Лучшее_враг_хорошего
Вот что творят грибы за штаб.
Семененко начинает искренне верить, что касание льда - так..ерунда, маленькая помарка, за которую и плюсовые гое поставить не грех. А уж корявые выезды и вовсе компенсируют этот маленький нюанс.
+10
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Varvarushka
Стыдобище
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private dancer
Вот это наглость !
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Елена Готье
Удачи в произвольной) Чистого проката с четырьмя квадами, риттбергер чистый у Жени - загляденье.
+3
-3
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