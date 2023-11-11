Семененко получил положительные GOE за четверной сальхов, на котором допустил касание льда рукой. Трое судей поставили ему +2 за элемент

Теги сборная России мужское катание Евгений Семененко Серия Гран-при России Фигурное катание

Евгению Семененко поставили положительные GOE за прыжок с помаркой.

Чемпион России по фигурному катанию сегодня выступил с короткой программой на Гран-при Казани.

Он исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель, а на выезде с четверного сальхова коснулся рукой льда.

Несмотря на помарку, Семененко получил плюсовую надбавку 0,19. Трое судей поставили ему +2 за элемент, хотя по правилам за касание льда рукой должно ставиться от -1 до -2. 

Фигурист выиграл короткую программу с 98,54 баллами (52,78 за технику). Занявший второе место Владислав Дикиджи за чистый прокат получил 97,35 баллов (57,02 за технику). 

46 комментариев

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imaxim
Самое интересное, что на пользу это не идёт никому. Женя прекрасный парень, но люди просто звереют, когда его так нагло тащат и делают они это справедливо. В итоге поклонников у Жени не прибавляется.
И сам Женя теряет связь с реальностью видя такие оценки.
Ну вот зачем? Это никому ненужная водокачка, зачем?
+36
-1
+35
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Мурманчанин37
Там и дорожка интересная: первая петля без рисунка, на крюках-выкрюках - то переступ во время поворота, то банально на плоском едет. Как обычно, вместо твиззла сделал вариацию многократных троек. Это второй уровень - с невысокими ГОЕ вследствие некачественного исполнения. В протоколе - 4-й уровень и ГОЕ свыше +3. Кто там техбригаду возглавляет?))
+28
-5
+23
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opty
Да уж ставили бы бы 5:9-6:0 как в Ледниковом периоде. Чего уж там.

Превратили вроде бы как бы серьезную серию турниров , в какое то попсо-шоу таким судейством.
+22
0
+22
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Inna_Sher
А еще кто-то удивляется, почему у людей теряется интерес к фигурному катанию, и трибуны неполные. Видимо, всем надоел этот цирк с судейством.
+22
-2
+20
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AlexFed
Был бы Семененко не у Мишина, ему за такие корявые приземления и деревянную презентацию совсем другие оценки ставили.
+24
-6
+18
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olvl
Надо всё-таки как-то сделать, чтобы такого не было. И Владу за чистый прокат с прекрасным четверным лутцем, каскадом 4-3 поставили мало. Любому...лидеру 103 бы поставили.
+18
-1
+17
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imaxim
Отличное судейство, как договорились
+15
-3
+12
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Оз
Очередной грибной цирк в пользу Семененко! Неприятно смотреть такие соревнования!
+17
-5
+12
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olvl
А комментаторы сказали, что это потому что он лидер. Их эти оценки повеселили. Тоже можно ветку сделать.
Неприятно это всё, и слишком уж явно. Так нельзя. И Жене это не на пользу.
+10
-1
+9
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Juulia
Ответ Мурманчанин37
Там и дорожка интересная: первая петля без рисунка, на крюках-выкрюках - то переступ во время поворота, то банально на плоском едет. Как обычно, вместо твиззла сделал вариацию многократных троек. Это второй уровень - с невысокими ГОЕ вследствие некачественного исполнения. В протоколе - 4-й уровень и ГОЕ свыше +3. Кто там техбригаду возглавляет?))
Лакерник там
+9
0
+9
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Владимир Ры
Ответ Lennuci
Лакерник, кто. Technical Controller Александр ЛАКЕРНИК МОС
Да, дедуля уже стар стал. Ничего не видит.
Пора бы на пенсию
+9
0
+9
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Revery
Ответ AlexFed
Был бы Семененко не у Мишина, ему за такие корявые приземления и деревянную презентацию совсем другие оценки ставили.
Ну-ка расскажите нам, какие оценки ставили бы Семененко, будь он у Соколовской 😁
+9
0
+9
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tull
Судейство проМишинское на ГП. Затащили Ветлугина на золото. Тащат Семененко. Из Петровой пытаются "сделать" Костнер.
+10
-2
+8
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Док Аксель
Такое впечатление, что в судейскую бригаду на соревнования по ФК набирают людей с улицы по объявлению. Правил не знают и оценки выставляют только по известным им критериям.
+8
0
+8
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Lennuci
Ответ Мурманчанин37
Там и дорожка интересная: первая петля без рисунка, на крюках-выкрюках - то переступ во время поворота, то банально на плоском едет. Как обычно, вместо твиззла сделал вариацию многократных троек. Это второй уровень - с невысокими ГОЕ вследствие некачественного исполнения. В протоколе - 4-й уровень и ГОЕ свыше +3. Кто там техбригаду возглавляет?))
Лакерник, кто.
Technical Controller Александр ЛАКЕРНИК МОС
+7
0
+7
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Светлана Романова
Безобразное судейство.Если на ГП в Китае Шайдоров накатал на призовое место,то его судьи и поставили на подиум.А наши боятся справедливые оценки фигуристам ставить.У них зрение плохое,у блатных явных ошибок не видят,ни касание рукой льда,ни недокрутов.
+8
-2
+6
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umma
Кто то удивлён что Семененко столько поставили??? Я точно нет ,его всегда тянут на всех соревнованиях ..Не спорю а чем то он хорош,но вот эти выезды с прыжков как бы если его позиционируют как нашего лидера сборной ну как бы этого не должно быть ..поэтому лично я была уверенна что его все равно вытянут на 1 место..
+8
-3
+5
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Juulia
В России уже и правила переписывают походу
+6
-1
+5
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Александр Шульгин
Ответ Lennuci
Лакерник, кто. Technical Controller Александр ЛАКЕРНИК МОС
Лакерник там старый прохиндей, специально под Валиеву приехал наверное
+5
0
+5
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Sincere
А кому-то там за степаут плюсы ставили недавно, бывает))
+4
0
+4
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Ezhevika33
Ответ Оз
Очередной грибной цирк в пользу Семененко! Неприятно смотреть такие соревнования!
Когда Петросян в Уфе ставили +3 за степ-аут, это как называется тогда.
+7
-3
+4
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Мурманчанин37
Ответ Lennuci
Лакерник, кто. Technical Controller Александр ЛАКЕРНИК МОС
Вы меня обманываете - он же только Тутберидзе тянет, а мишинских всегда топит.
P.S. Сарказм был - я еще на представлении увидел его. Просто интересно, как сей занимательный факт прокомментируют хейтеры Этери?
+6
-2
+4
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floret
Ответ Владимир Ры
Да, дедуля уже стар стал. Ничего не видит. Пора бы на пенсию
Мишина за бортом он видит хорошо.
+6
-2
+4
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olvl
Ответ Оз
Очередной грибной цирк в пользу Семененко! Неприятно смотреть такие соревнования!
Да всё настроение пропало.
+5
-2
+3
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Лучшее_враг_хорошего
Омерзительно смотреть на это. В шею гнать судей за проф.непригодность.
Совсем обнаглели..на местных водокачках в КП (т.е в ситуации, которая вообще ничего не решает ) тянут за уши одних и тех же. В МО - бесконечный отвратительный блат Мишина и Соколовской с их корягами.
+8
-5
+3
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