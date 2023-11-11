Семененко получил положительные GOE за четверной сальхов, на котором допустил касание льда рукой. Трое судей поставили ему +2 за элемент

Евгению Семененко поставили положительные GOE за прыжок с помаркой.

Чемпион России по фигурному катанию сегодня выступил с короткой программой на Гран-при Казани.

Он исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель, а на выезде с четверного сальхова коснулся рукой льда.

Несмотря на помарку, получил плюсовую надбавку 0,19. Трое судей поставили ему +2 за элемент, хотя по правилам за касание льда рукой должно ставиться от -1 до -2.

Фигурист выиграл короткую программу с 98,54 баллами (52,78 за технику). Занявший второе место Владислав Дикиджи за чистый прокат получил 97,35 баллов (57,02 за технику).