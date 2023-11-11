Семененко получил положительные GOE за четверной сальхов, на котором допустил касание льда рукой. Трое судей поставили ему +2 за элемент
Евгению Семененко поставили положительные GOE за прыжок с помаркой.
Чемпион России по фигурному катанию сегодня выступил с короткой программой на Гран-при Казани.
Он исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп и тройной аксель, а на выезде с четверного сальхова коснулся рукой льда.
Несмотря на помарку, Семененко получил плюсовую надбавку 0,19. Трое судей поставили ему +2 за элемент, хотя по правилам за касание льда рукой должно ставиться от -1 до -2.
Фигурист выиграл короткую программу с 98,54 баллами (52,78 за технику). Занявший второе место Владислав Дикиджи за чистый прокат получил 97,35 баллов (57,02 за технику).
И сам Женя теряет связь с реальностью видя такие оценки.
Ну вот зачем? Это никому ненужная водокачка, зачем?
Превратили вроде бы как бы серьезную серию турниров , в какое то попсо-шоу таким судейством.
Неприятно это всё, и слишком уж явно. Так нельзя. И Жене это не на пользу.
Пора бы на пенсию
Technical Controller Александр ЛАКЕРНИК МОС
P.S. Сарказм был - я еще на представлении увидел его. Просто интересно, как сей занимательный факт прокомментируют хейтеры Этери?
Совсем обнаглели..на местных водокачках в КП (т.е в ситуации, которая вообще ничего не решает ) тянут за уши одних и тех же. В МО - бесконечный отвратительный блат Мишина и Соколовской с их корягами.